Ночью оккупанты ударили БПЛА по Полтавскому району, есть разрушение гражданской инфраструктуры, - ОВА

Сегодня ночью россияне атаковали Полтавский район Полтавской области.

Об этом сообщил в телеграме глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня враг ударил БпЛА по Полтавскому району. Есть разрушение гражданской инфраструктуры. Спасатели работают над укрощением пожара. Предварительно пострадавших нет", - говорится в сообщении.

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