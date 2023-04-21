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Ночью оккупанты ударили БПЛА по Полтавскому району, есть разрушение гражданской инфраструктуры, - ОВА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Сегодня ночью россияне атаковали Полтавский район Полтавской области.
Об этом сообщил в телеграме глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня враг ударил БпЛА по Полтавскому району. Есть разрушение гражданской инфраструктуры. Спасатели работают над укрощением пожара. Предварительно пострадавших нет", - говорится в сообщении.
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Анатолий Панасюк 108fa02f
показать весь комментарий21.04.2023 08:15 Ответить Мне нравится 0
neverlok lok
показать весь комментарий21.04.2023 08:40 Ответить Мне нравится 0
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