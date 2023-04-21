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Ночью оккупанты ударили БПЛА по Полтавскому району, есть разрушение гражданской инфраструктуры, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дрони

Сегодня ночью россияне атаковали Полтавский район Полтавской области.

Об этом сообщил в телеграме глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня враг ударил БпЛА по Полтавскому району. Есть разрушение гражданской инфраструктуры. Спасатели работают над укрощением пожара. Предварительно пострадавших нет", - говорится в сообщении.

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А навіщо, вони самі вгатили по Білгороду.
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21.04.2023 08:15 Ответить
В телеграм каналах ніхто не предупредив про шахід над Полтавщиною ..Ну що Ігнат задоволений ?Тупе дно
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21.04.2023 08:40 Ответить
 
 