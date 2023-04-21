Общие боевые потери РФ с начала войны - около 185 050 человек (+630 за сутки), 3668 танков, 2827 артсистем, 7126 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 21 апреля 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 185 050 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.04.23 ориентировочно составляют:

личного состава - около 185 050 (+630) человек ликвидировано,

танков - 3668 (+1) ед,

боевых бронированных машин - 7126 (+6) ед,

артиллерийских систем - 2827 (+2) ед,

РСЗО - 539 (+0) ед,

средства ПВО - 285 (+0) ед,

самолетов - 308 (+0) ед,

вертолетов - 293 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 2394 (+8),

крылатые ракеты - 911 (+0),

корабли/катера - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 5713 (+6) ед,

специальная техника 334 (+2).

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"Данные уточняются", - говорится в сообщении.