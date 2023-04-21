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армия РФ (15358) Генштаб ВС (4278) ликвидация (1929) уничтожение (3832)

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 185 050 человек (+630 за сутки), 3668 танков, 2827 артсистем, 7126 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

По состоянию на утро 21 апреля 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 185 050 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.04.23 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 185 050 (+630) человек ликвидировано,
  • танков - 3668 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин - 7126 (+6) ед,
  • артиллерийских систем - 2827 (+2) ед,
  • РСЗО - 539 (+0) ед,
  • средства ПВО - 285 (+0) ед,
  • самолетов - 308 (+0) ед,
  • вертолетов - 293 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2394 (+8),
  • крылатые ракеты - 911 (+0),
  • корабли/катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5713 (+6) ед,
  • специальная техника 334 (+2).

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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 185 050 человек (+630 за сутки), 3668 танков, 2827 артсистем, 7126 бронированных машин 01

"Данные уточняются", - говорится в сообщении.
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+1 КАБ у Бєлгороді))))
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21.04.2023 08:04 Ответить
Єнта нє ми ))
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21.04.2023 09:31 Ответить
І ще літак чи то гвинтокрил на березі моря. Не долетів.
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21.04.2023 10:38 Ответить
Йшов 3347 день москальсько-української війни. 17 одиниці техніки і 630 чумардосів. Техніка просіла, м'ясні штурми. Танчик, ББМ, спецтехніка радує і логістика. Плюс відбили волну БПЛА. Слава ЗСУ! Всім добра, оркам смерть. Переможемо.
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21.04.2023 09:27 Ответить
З великою надією чекаємо на контрнаступ ЗСУ.
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21.04.2023 10:34 Ответить
 
 