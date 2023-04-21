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Вражеская атака дронами: есть попадание в объект инфраструктуры в Винницкой области, - ОК "Південь"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дрони

В результате атаки дронами ночью, 21 апреля, есть попадание в объект инфраструктуры Винницкой области.

Об этом заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк во время телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"К сожалению, в нашем регионе есть попадание в объект инфраструктуры, в Винницкой области. Но все же большинство "шахедов" было сбито", - рассказала она.

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І як цікаво мопед добрався аж сюди?
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21.04.2023 09:41 Ответить
Він долетів...
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21.04.2023 09:49 Ответить
Скоріше, з півдня, ніж з півночі
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21.04.2023 09:58 Ответить
 
 