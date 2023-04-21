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В повестке дня "Рамштайн" анализ уже сделанного, стратегия на 2023 год и текущие потребности ВСУ, - Резников

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

резніков

Министр обороны Алексей Резников накануне встречи "Рамштайн" рассказал о повестке дня.

Об этом глава Минобороны сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Ramstein начинается. Сегодня мы отмечаем годовщину этого формата. В повестке дня анализ того, что сделано, наша стратегия на 2023 год, текущие потребности Вооруженных сил, распределение программ помощи между всеми подразделениями Сил обороны Украины. Мы чувствуем поддержку наших партнеров и продолжаем стремиться к победе", - говорится в сообщении.

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Коли вже його посадять за яйця? Капець як надоїв!
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21.04.2023 11:06 Ответить
А за яйця краще підвисити.
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21.04.2023 11:28 Ответить
А стратегія по яйцях на рік яка буде?
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21.04.2023 11:09 Ответить
До кінця року йце буде коштувати не 17,а 25 грн.
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21.04.2023 11:32 Ответить
Навіть по потилиці рєзнікова видно, що в нього на хлєбальніку дебільна посмішка нікчеми. Навже я один це помічаю?
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21.04.2023 11:20 Ответить
Бла бла бла бла бла бла бла бла
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21.04.2023 12:16 Ответить
 
 