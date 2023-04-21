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В повестке дня "Рамштайн" анализ уже сделанного, стратегия на 2023 год и текущие потребности ВСУ, - Резников
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Министр обороны Алексей Резников накануне встречи "Рамштайн" рассказал о повестке дня.
Об этом глава Минобороны сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Ramstein начинается. Сегодня мы отмечаем годовщину этого формата. В повестке дня анализ того, что сделано, наша стратегия на 2023 год, текущие потребности Вооруженных сил, распределение программ помощи между всеми подразделениями Сил обороны Украины. Мы чувствуем поддержку наших партнеров и продолжаем стремиться к победе", - говорится в сообщении.
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