Россия говорит, что хочет мира, а российские убийцы до сих пор отбирают жизни на нашей земле. Лицемерие, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия рассказывает, что хочет мира, хотя российские убийцы до сих пор остаются на украинской земле и ежедневно отбирают жизни украинцев.

Об этом он сказал в выступлении перед генеральным конгрессом Мексики, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я хочу быть сейчас с вами абсолютно откровенным. Мир, к сожалению, еще наполнен лицемерием. Россия рассказывает, будто она хочет мира, хотя это российские убийцы до сих пор остаются на нашей земле и ежедневно отбирают жизни наших людей…", - сказал Зеленский.

Он добавил, что разные крупные корпорации, транснациональные бизнесы до сих пор хотят зарабатывать миллиарды на торговле с Россией.

"И потому, кроме пропаганды, которую распространяет сама Россия, информационное пространство наполняется еще и искусственными сомнениями относительно того, стоит ли бороться против того зла, которое несет это государство", - отметил президент.

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"Есть некоторые лидеры, которые не были в Украине за время этой войны и не видели, что принесла сюда российская агрессия и почему важно защищать жизнь, но просто ради какого-то популизма что-то говорят о том, что Украина не готова идти к миру… Пытаются привлечь и ваших лидеров к этому разрушительному видению ситуации", - сказал Зеленский.