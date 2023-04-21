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Новости Война в Украине Война
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Зеленский (16534) Россия (91256)

Россия говорит, что хочет мира, а российские убийцы до сих пор отбирают жизни на нашей земле. Лицемерие, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия рассказывает, что хочет мира, хотя российские убийцы до сих пор остаются на украинской земле и ежедневно отбирают жизни украинцев.

Об этом он сказал в выступлении перед генеральным конгрессом Мексики, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я хочу быть сейчас с вами абсолютно откровенным. Мир, к сожалению, еще наполнен лицемерием. Россия рассказывает, будто она хочет мира, хотя это российские убийцы до сих пор остаются на нашей земле и ежедневно отбирают жизни наших людей…", - сказал Зеленский.

Он добавил, что разные крупные корпорации, транснациональные бизнесы до сих пор хотят зарабатывать миллиарды на торговле с Россией.

"И потому, кроме пропаганды, которую распространяет сама Россия, информационное пространство наполняется еще и искусственными сомнениями относительно того, стоит ли бороться против того зла, которое несет это государство", - отметил президент.

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"Есть некоторые лидеры, которые не были в Украине за время этой войны и не видели, что принесла сюда российская агрессия и почему важно защищать жизнь, но просто ради какого-то популизма что-то говорят о том, что Украина не готова идти к миру… Пытаются привлечь и ваших лидеров к этому разрушительному видению ситуации", - сказал Зеленский.
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Топ комментарии
+11
Ти теж пане лицемірний!
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21.04.2023 11:11
+8
ЛИЦЕМІРСТВО ЦЕ ЗНІМАТИ МІНІ, А ПОТІМ ВИМАГАТИ ЛІТАКИ.
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21.04.2023 11:12
+8
"Лицемірство", Вова, це твоє друге ім'я.
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21.04.2023 11:17
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С чего вы взяли что рашка хочет мира если на рашке даже слово *мир* запрещено законом?
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21.04.2023 11:11 Ответить
Ти теж пане лицемірний!
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21.04.2023 11:11 Ответить
"Ета другоє"™
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21.04.2023 11:45 Ответить
ЛИЦЕМІРСТВО ЦЕ ЗНІМАТИ МІНІ, А ПОТІМ ВИМАГАТИ ЛІТАКИ.
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21.04.2023 11:12 Ответить
йому можна - боневтік.
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21.04.2023 11:16 Ответить
«Лицемір - це людина, яка вбила обох батьків і просить зглянутись над нею, посилаючись на те, що вона сирота.»
(А. Лінкольн)
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21.04.2023 12:11 Ответить
Зняти міни, знищити Маріуполь і потім просити зброю? Лінкольн про це не міг навіть уявити
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21.04.2023 12:42 Ответить
Знов ************ про ***** анітелень, наче його і не існує.
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21.04.2023 11:12 Ответить
Тому Слово Боже каже-дивись на справи які більші за слова.По справах їх-впізнаєте їх...
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21.04.2023 11:15 Ответить
"Лицемірство", Вова, це твоє друге ім'я.
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21.04.2023 11:17 Ответить
Казати одне -- думати друге -- робити третє -- кредо рашки .
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21.04.2023 11:30 Ответить
С как же "надо посмотреть в глаза"???
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21.04.2023 11:38 Ответить
дурню пафосну несе
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21.04.2023 11:39 Ответить
кон
че
ний
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21.04.2023 11:42 Ответить
Йой, хто б ще базікав за лицемірство...
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21.04.2023 11:43 Ответить
каквамспітцапаначам, лицемірний розміновувач чонгарів?
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21.04.2023 11:53 Ответить
Якщо в його словах "росія" замінити на "діюча українська влада" або "Єрмак і Зеленський", то зміст буде більш правдивим.
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21.04.2023 12:10 Ответить
 
 