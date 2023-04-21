"Слуги народа" хотят сажать на 7 лет за создание фейковых аккаунтов, распространяющих ложь в ущерб государству, - законопроект

Пятеро депутатов от "Слуги народа" предлагают ввести уголовное наказание за фейковый аккаунт в соцсетях, в котором распространяется дезинформация.

Об этом говорится в законопроекте №9223, сообщает Цензор.НЕТ.

Его авторы – Георгий Мазурашу, Сергей Кузьминых, Максим Павлюк, Михаил Лаба и Олег Арсенюк. Они предлагают ввести уголовную ответственность "за создание, приобретение, использование или сбыт учетных записей, содержащих заведомо ложные сведения о пользователе в соцсетях, посредством которых распространяется недостоверная информация или осуществляется вмешательство в деятельность физических и юридических лиц, если такие действия совершены в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, национальной, государственной, экономической или информационной безопасности Украины".

Предложенное наказание – штраф от 17 тыс. гривен до 51 тыс. гривень (1000-3000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан) или исправительные работы на срок до двух лет.

Если же правонарушение совершено повторно или по предварительному сговору группой лиц, за него предлагают наказывать ограничением свободы сроком от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Если же созданный фейковый аккаунт распространяет дезинформацию во время военного положения или иным образом угрожает национальной безопасности, наказание может достигать от 5 до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.