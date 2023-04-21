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Новости За рубежом
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оружие (9383) Сербия (349) Вучич (40)

Сербия планирует выкупать оружие собственного производства, чтобы оно "не попало в Украину"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

вучич,путін

Сербия намерена выкупать все вооружение у внутренних производителей. Таким способом государство стремится препятствовать попаданию военной продукции собственного производства на поле боя в Украину.

Об этом заявил президент Александр Вучич, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По его словам, он осознает, что существуют шансы попадания вооружения, изготовленного в Сербии, на фронт в Украине. Его могут обнаружить как у оккупантов, так и у ВСУ.

А Сербия хочет устранить основания для предположений, что страна предоставляет военную помощь той или иной стороне. Заодно Белград стремится укрепить собственную армию. По этим причинам было принято решение выкупать все оружие у внутренних производителей.

"Мы производим боеприпасы, продаем, когда просит, например, Испания. Окажутся ли они в конечном счете в Украине? Возможно. Знаем ли мы, что так может произойти? Мы знаем, но какой у нас выбор? Надо ли разрывать долгосрочные контракты с Америкой, которая закупает треть, четверть боеприпасов – вы хотите заводы закрыть? Чтобы нам никто не сказал, что наше оружие идет туда — в ближайшие три года Вооруженные силы Сербии будут закупать все оружие и технику", — заявил Вучич.

Читайте также: Сербия согласилась поставлять Украине оружие, свидетельствуют "слитые" документы Пентагона, - Reuters
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Топ комментарии
+18
прутень прутіна заворушився в дупі вучіча? (прізвище з малої літери свідомо)
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21.04.2023 12:13
+18
А потім знову повернеться у рота Орбана...
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21.04.2023 12:17
+9
Викуповувати, щоб потім оркам продавати? навряд чи касапам потрібні ваші пістолі, навіть за їхні фублі...
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21.04.2023 12:13
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Викуповувати, щоб потім оркам продавати? навряд чи касапам потрібні ваші пістолі, навіть за їхні фублі...
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21.04.2023 12:13 Ответить
Питання, на скільки вистачить потужної сербської економіки, щоб викупати зброю. Чи будуть вливання від підарасні? Якщо від Європи, то вона швидко скінчиться. Ось тоді побачемо, як вони будуть бульки пускати
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21.04.2023 12:38 Ответить
Та да, а кордони із Сербією у європейців диряві...
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21.04.2023 13:03 Ответить
прутень прутіна заворушився в дупі вучіча? (прізвище з малої літери свідомо)
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21.04.2023 12:13 Ответить
А потім знову повернеться у рота Орбана...
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21.04.2023 12:17 Ответить
головне-вийняти з вучіча і не витирати-орбан любить путлеровкмй чоколяд
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21.04.2023 12:44 Ответить
Гарно на фото перед путлером прогнувся.
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21.04.2023 12:16 Ответить
Хоче в очі зазирнути..
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21.04.2023 12:18 Ответить
Добре, що Сербія наразі не є член НАТО і ЄС, як Угорщина, тому посрати на них)
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21.04.2023 12:24 Ответить
Ну якщо спроба викупити не вдастсья, і чергова партія зброї таки потрапить на Україну, то ми не помітимо, що вона з Сербії)
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21.04.2023 12:37 Ответить
"Заодно Белград прагне зміцнити власну армію..." Що, самі орків боїтесь, сцикуни сербські??
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21.04.2023 12:44 Ответить
Сподіваюсь, ті "гори викупленої зброї", вони потім затосують в свої дупи?
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21.04.2023 12:46 Ответить
Кацапы подкинули деньжат проституткам.
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21.04.2023 12:47 Ответить
Ми будемо викуповувати зброю щоб вона не потрапила в Україну.Водночас ми будемо виготовляти зброю бо є контракти і щоб не зупинилась промисловість.Виготовляти,продавати,і відразу викупляти...Знову виготовляти,знову продавати і тут же знову викуповувати...Дуже розумна політика,особливо якщо зважити,що ніхто їм назад зброю не відпродасть...хіба втридорога...
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21.04.2023 12:52 Ответить
Коротше кажучи Сербію поставили перед дилеммою: вибирать між Європою і Росією Як в анедоті:
"Задовбала Лева гризня між звірями Дав команду: "Всім зібраться на поляні!" Зібралися Лев командує: Розумні - направо! Красиві - наліво!" Всі розійшлися Одна макака метається то туди то сюди
Лев каже : Макака! ти визначся! Ти з "красивими" чи з розумними"!
- Так мені що - напополам порваться!!!
Так і тут Серби не можуть визначиться: жить в Європі - значить відмовиться від домінування над хорватами чорногорцями словенцями і визнать себе рівними їм Тобто вони відмовляються від принципу "Великої Сербії" (А вони півстоліття своє населення саме в цьому принципі вирощували - після смерті Йосипа Броз Тіто ) В іншому випадку вони будуть чужерідною вставкою в Євросоюз Будуть ростить виноград і кукурудзу І овець На більше вони нездатні
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21.04.2023 13:00 Ответить
сербы такие же ******** как кацапня,мало их нато бомбило!
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21.04.2023 13:01 Ответить
Сербы будут всегда против Украины. Они чего-то себя считают братушками русни. Сами не понимают, что играют с огнём.
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21.04.2023 13:05 Ответить
Цьому мудєлю скажіть , що ЄС і США грошей не дадуть - через хвилину буде мекати , що росія ворог . А ще , якби було можливо , всіх цих орбанів відправив би жити в росію . Тільки почули б - стали б найзапеклішими русофобами .
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21.04.2023 13:32 Ответить
и много Сербия оружия производит? как мы теперь будем без сербских истребителей, танков, рпг, бронежилетов, придется сдаться
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21.04.2023 14:07 Ответить
А денег хватит? А если вам все дотации и программы ЕС урезать?
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21.04.2023 14:15 Ответить
Ну от як тут не процитувати пєчальную лошадь лаврова- дебіл,пля...
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21.04.2023 14:43 Ответить
И на хрена срашивается ещё одни уйобики в Евросоюзе.
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21.04.2023 14:50 Ответить
 
 