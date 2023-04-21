Сербия планирует выкупать оружие собственного производства, чтобы оно "не попало в Украину"
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Сербия намерена выкупать все вооружение у внутренних производителей. Таким способом государство стремится препятствовать попаданию военной продукции собственного производства на поле боя в Украину.
Об этом заявил президент Александр Вучич, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
По его словам, он осознает, что существуют шансы попадания вооружения, изготовленного в Сербии, на фронт в Украине. Его могут обнаружить как у оккупантов, так и у ВСУ.
А Сербия хочет устранить основания для предположений, что страна предоставляет военную помощь той или иной стороне. Заодно Белград стремится укрепить собственную армию. По этим причинам было принято решение выкупать все оружие у внутренних производителей.
"Мы производим боеприпасы, продаем, когда просит, например, Испания. Окажутся ли они в конечном счете в Украине? Возможно. Знаем ли мы, что так может произойти? Мы знаем, но какой у нас выбор? Надо ли разрывать долгосрочные контракты с Америкой, которая закупает треть, четверть боеприпасов – вы хотите заводы закрыть? Чтобы нам никто не сказал, что наше оружие идет туда — в ближайшие три года Вооруженные силы Сербии будут закупать все оружие и технику", — заявил Вучич.
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Так і тут Серби не можуть визначиться: жить в Європі - значить відмовиться від домінування над хорватами чорногорцями словенцями і визнать себе рівними їм Тобто вони відмовляються від принципу "Великої Сербії" (А вони півстоліття своє населення саме в цьому принципі вирощували - після смерті Йосипа Броз Тіто ) В іншому випадку вони будуть чужерідною вставкою в Євросоюз Будуть ростить виноград і кукурудзу І овець На більше вони нездатні