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Новости Война в Украине Война
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Бахмут (Артемовск) (1530) Маляр Анна (408)

Минобороны о ситуации в Бахмуте: Идут ожесточенные бои. На отдельных участках противник кое-где продвигается

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

бахмут,зсу

На Востоке продолжается наступление врага. Там противник продолжает наступательные действия по четырем направлениям одновременно - Марьинское, Авдеевское, Лиманское, Бахмутское.

Об этом сообщила в телеграм-канале заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, на большинстве этих направлений благодаря нашим защитникам врагу не удается продвигаться вперед. На этих направлениях наши воины не только обороняются, но и активно действуют.

"Кто следит за сводками Генштаба, заметил, что враг на этой неделе пытался двигаться еще по двум направлениям – Купянскому и Шахтерскому. Но наши бойцы отразили атаки и враг не прошел", - отмечает Маляр.

Она напоминает, что самым горячим местом остается Бахмут.

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"Таким его делает враг. Там сейчас идут ожесточенные бои. Противник атакует. Уничтожает дома и здания. На отдельных участках кое-где продвигается. Вместе с тем наши мужественные защитники Бахмута совершают как оборонительные действия, так и активные штурмовые. Враг несет неоправданно высокие потери. Ситуация напряженная, но контролируемая. Решения принимаются согласно военной целесообразности", - резюмировала чиновница.
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Топ комментарии
+22
Займатися тим, що не входить в компетенцію посадовця зараз модно. Дєрьмак не дасть збрехати.
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21.04.2023 12:56
+17
Маляр, твоя функція закуповувати яйця для ЗСУ не по 17 грн,, яблука, картоплю, одежу, обувачку..., а як рухаються ворожі сили і як відбиваються наші прокоментує генштаб і речник Головнокомандувача.
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21.04.2023 12:48
+14
Чого ця вирячкувати *******? Що вона за спеціалість у військовій справі?
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21.04.2023 12:53
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Маляр, твоя функція закуповувати яйця для ЗСУ не по 17 грн,, яблука, картоплю, одежу, обувачку..., а як рухаються ворожі сили і як відбиваються наші прокоментує генштаб і речник Головнокомандувача.
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21.04.2023 12:48 Ответить
Займатися тим, що не входить в компетенцію посадовця зараз модно. Дєрьмак не дасть збрехати.
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21.04.2023 12:56 Ответить
Мода перейшла в закономірність, Рада через монобільшість ЗЕ та кабмін повні маріонетки ОП.
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21.04.2023 14:45 Ответить
Не тебе ссыкуну ,решать ,чем должен заниматься заместитель министра обороны. Кто ты ,обсос ,ты сам себе яблок купить не можешь ,а советуешь ,за глобальные проблемы.
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21.04.2023 18:48 Ответить
Нарешті людина в темі. Я, наприклад, купую яблука на ринку по 22-25 гривень за кіло. Може підскажете чому ця заступниця разом з міністром купують тіж яблука для ЗСУ по 51 гривні. І все шо не купує мо на чолі з резніком все дорожче ніж на ринку у два, два з половиною рази. А якшо взяти яйця по 17 гривень за яйце, при тому, шо в маркетах воно коштує 6 гривень і ті об'єми закупок то виходить дуже глобальна різниця у грошах у різниці. А ось зрізати війсковим зарплатню - мо може, бо грошей не вистачає.
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21.04.2023 19:58 Ответить
Тю, вы тоже в зебiлiв уродилися. Я купую яблука по 18 грн.
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21.04.2023 22:51 Ответить
...а яйца в маркете по 45-50грн.
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21.04.2023 22:52 Ответить
Дык, Карл, - это прайз розницы, а не опта.
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21.04.2023 22:53 Ответить
45-50 - за десяток. по 45 - мелкие.
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21.04.2023 22:54 Ответить
Тю, тіпун вам на язик. В Миколаєві Голден, Чемпіон по 25. Зараз. Були по 20 коли мо купувала по 51.
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21.04.2023 23:04 Ответить
Частично могу ,70 процентов товаров ,в том числе и яблоки , а особенно на рынке ,не обложены налогами .Максимум ,что плотит продавец яблок ,это рыночный сбор ,который идет частному владельцу .Не буду раскрывать тему налогов ,но 20% НДС + все остальные налоги ,значительно повышают цену. С госпоставками ,такое не пройдет. Я не утверждаю ,что нет коррупции , но цену на рынке и фирм поставщиков сравнивать не корректно.
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22.04.2023 08:22 Ответить
Саме цікаве починається далі( ринок - я не мав на увазі базар) - у маркетах при покупці товара ви тримуєте чек, у яком, згідно закону України, вже є ПДВ. А ціни у маркетах є нижчими ніж на базарчиках. Всі оті товари, шо закуповує мо не є акцизними - тоб то більше ні яких податків не сплачується. Велики гуртовні компаніїї мають ще нижчі ціни ніж у маркетах - бо маркетам теж треба щось заробити. І тіки у мо України ціни у двічі - тричі вищі за ринкові. Була система Прозоро за якою проводились тендри госзакупівель - ні яких проблем все видно і ціни і поставщики. Але зеленский відмінив цю систему - бо як сказав гетьманцев вона недосконала - у нас буде нова. До чого це дійшло відомо всім українцям - керівництво мо краде сотнями міліардів. Якби мо запросила менеджерів того ж атб то ціни для ариії буди в тричі меньші.
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22.04.2023 12:46 Ответить
Ошибаешься ,многие супермаркеты ,отделы ПО оформляли на частных предпринимателей и ндс не платят.
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22.04.2023 13:18 Ответить
Як працює мінюст, зараз, у порівнянні з мо. І це враховуючи всі податки. - https://censor.net/ua/news/3409568/tyuremnyky_vpershe_kupyly_kartoplyu_cherez_prozorro_market_vtrychi_deshevshe_vid_minoborony_po_557_grn
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22.04.2023 13:37 Ответить
Я последних пару месяцев работал с кассовым аппаратом ,давал оф чеки ,но без НДС
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22.04.2023 13:19 Ответить
Пару месяцев до войны
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22.04.2023 13:20 Ответить
Ще раз - зеленский та його посіпаки зломали систему Прозоро шоб красти - у вас цей момент без питань. Головне пдв. Мені якось байдуже шо ви порушували закон РРО, якшо ви пп з пдв. Тай справа не у пп, чи базарчиках.
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22.04.2023 13:26 Ответить
не чего я не порушовав , человек ,то есть предприниматель платит ндс ,если превышает ,определенный оборот ,за год работы . Вы ребенок ,или дилетант , который совсем не знает законов . Легально работать с аппаратом ,но без ндс.
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22.04.2023 23:11 Ответить
Чого ця вирячкувати *******? Що вона за спеціалість у військовій справі?
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21.04.2023 12:53 Ответить
Не хочете маляршу-буде абдрістовіч. Варіантів небагато.
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21.04.2023 12:57 Ответить
Одного не розумію,чому ЗАХІД виділяє кошти на таке прессекретарнелайноо....Чому журналісти не оприлюднять -скірки для бюджету коштує ця нероба! Максимум мінімалку ...
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21.04.2023 22:52 Ответить
На "окремих" і "подекуди" - лексикон. Навіть брехливі комуністи і то в своїх зведеннях доповідали про залишені населені пункти.
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21.04.2023 14:13 Ответить
після того як їх залишали комуняки зняті з гіляки, то вже були не населені пункти, а суцільні пожарища
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21.04.2023 14:40 Ответить
Які пожарища, німці маршем пройшли Україну, Київ трохи затримав а потім на лівобережній частині велике оточення і все.
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21.04.2023 15:48 Ответить
"... имеются отдельные недостатки: в отдельных магазинах отсутствует "Отдельная" колбаса..."
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21.04.2023 14:50 Ответить
Районный цент ,Бахмут ,который вторая армия мира берет второй год ,районный центр ,не областной , точнее берет все это время в рот . До сих пор не взят и не оставлен.+- поделен пополам .
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21.04.2023 18:55 Ответить
А рот брехливый у тебя ,как у пса шелудивого.
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21.04.2023 18:56 Ответить
Село Бамут эта же армия брала 14 месяцев, все разрушив. Потом снесли Грозный и взяли его. И здесь такая же тактика сплошного уничтожения, они сейчас никуда не спешат, людей которые прошли срочку и даже боевые действия у них хватает, с чем у нас проблемы. Так что не так все радужно впереди.
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21.04.2023 19:48 Ответить
Шось, Маляр, ти трошки нещира, коли кажеш, що "ворог несе невиправдано високі втрати"! Вже десь с два останні тижні за зведеннями Генштабу ЗСУ кількість знищених рашистських загарбників коливається у межах 500-660 одиниць!
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21.04.2023 14:39 Ответить
По твоєму цього мало???
Якщо з нашої сторони гине навіть у два рази менше, то це колосальні втрати🤬
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21.04.2023 18:20 Ответить
Читаю коментарі і не розумію, чи то пишуть тільки москальські боти, чи і наші таке можуть писати.
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21.04.2023 17:42 Ответить
Ну це такий рівень довіри до нашої брехливо-крадійковатої влади! Вам з Канади таке не зрозуміти!
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21.04.2023 17:48 Ответить
Вчора в Одесі поховали трьох, сьогодні у Львові.------це те, що знаю.
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22.04.2023 06:44 Ответить
Не вірю!
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21.04.2023 23:57 Ответить
 
 