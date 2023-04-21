США начнут обучение ВСУ на танках Abrams в ближайшие недели, - Associated Press

Украинские защитники начнут обучение на американских танках Abrams в Германии в ближайшие недели.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Associated Press со ссылкой на официальных лиц.

"По словам официальных лиц, 31 танк прибудет на полигон Графенвер в Германии в конце мая, а через несколько недель войска начнут обучение", - пишет издание.

По данным AP, обучение войск продлится около 10 недель. В то же время, отмечается, что учения будут проходить не на тех танках, которые США передадут Украине.

В США уже обновляют 31 боевой танк M1A1 для отправки на передовую.

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"Идея состоит в том, чтобы украинские войска прошли подготовку к тому моменту, когда обновленные танки будут готовы и смогут выполнять боевые задания. Цистерны этих машин переоснащаются под нужды Украины", - отмечает издание.

Источники отметили, что около 250 украинских военнослужащих пройдут подготовку – одни научатся управлять танками, а другие – ремонтировать и обслуживать их. После первых 10 недель также может быть проведена дополнительная учеба по ведению боя и маневрированию.