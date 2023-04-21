США начнут обучение ВСУ на танках Abrams в ближайшие недели, - Associated Press
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Украинские защитники начнут обучение на американских танках Abrams в Германии в ближайшие недели.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Associated Press со ссылкой на официальных лиц.
"По словам официальных лиц, 31 танк прибудет на полигон Графенвер в Германии в конце мая, а через несколько недель войска начнут обучение", - пишет издание.
По данным AP, обучение войск продлится около 10 недель. В то же время, отмечается, что учения будут проходить не на тех танках, которые США передадут Украине.
В США уже обновляют 31 боевой танк M1A1 для отправки на передовую.
"Идея состоит в том, чтобы украинские войска прошли подготовку к тому моменту, когда обновленные танки будут готовы и смогут выполнять боевые задания. Цистерны этих машин переоснащаются под нужды Украины", - отмечает издание.
Источники отметили, что около 250 украинских военнослужащих пройдут подготовку – одни научатся управлять танками, а другие – ремонтировать и обслуживать их. После первых 10 недель также может быть проведена дополнительная учеба по ведению боя и маневрированию.
Пожалуйста, подождите...
Если конечно, они не котируются 1 к 20
здесь https://protectukrainenow.org/uk/report
утверждается что в россии 18000 танков, в США 6100
31 танк, это 0.5% от запасов, против (уменшим в 3 раза) 18000/3 = 6000
Чудо оружие получается, у русских один вариант - закидать каждый абрамс железом, чтобы он не проехал.
В конце мая доставка в Германию, потом 2 месяца тренировок, потом переброска в Украину - если будут ждать их для наступления, то получается наступление в августе-сентябре
просто 31 штука, также не впечатляет
31 штука это было бы достаточно - для условной Молдовы, где территория не большая
Вот например - для оценки возможностей
За весь период войны было задействовано около 1800 «Абрамсов», тогда как у иракской армии было порядка 1000 танков Т-72. За время кампании было подбито 23 «Абрамса», девять из которых уничтожили полностью.
наприклад, Порох домовився і отримав би допомогу значно швидше, якщо, взагалі, ***** наважилося би на повномасштабне вторгнення у 2022му..
думайте, кого обираєте