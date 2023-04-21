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Новости За рубежом
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Германия (6013) США (23185) танк (1913) военные учения (3281)

США начнут обучение ВСУ на танках Abrams в ближайшие недели, - Associated Press

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

абрамс,abrams

Украинские защитники начнут обучение на американских танках Abrams в Германии в ближайшие недели.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Associated Press со ссылкой на официальных лиц.

"По словам официальных лиц, 31 танк прибудет на полигон Графенвер в Германии в конце мая, а через несколько недель войска начнут обучение", - пишет издание.

По данным AP, обучение войск продлится около 10 недель. В то же время, отмечается, что учения будут проходить не на тех танках, которые США передадут Украине.

В США уже обновляют 31 боевой танк M1A1 для отправки на передовую.

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"Идея состоит в том, чтобы украинские войска прошли подготовку к тому моменту, когда обновленные танки будут готовы и смогут выполнять боевые задания. Цистерны этих машин переоснащаются под нужды Украины", - отмечает издание.

Источники отметили, что около 250 украинских военнослужащих пройдут подготовку – одни научатся управлять танками, а другие – ремонтировать и обслуживать их. После первых 10 недель также может быть проведена дополнительная учеба по ведению боя и маневрированию.
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Топ комментарии
+8
Ця сама новина була два місяці тому приблизно.
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21.04.2023 12:49
+6
Днів, правильно казати днів, або годин. У нас кожну секунду точаться бої ...
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21.04.2023 12:48
+5
Не перестану всем говорить что это лишь вопрос политической воли - не более, Вам рассказать как в Ираке содержали контингент США с сотнями Абрамсов, Брэдли, Хаймарсами, Горячей пиццей, бургерами и Кока-колой, всё это доставлялось, обслуживалось, ротировалось спокойно, просто нет желания вкладываться в Украину, даже на 0.01%.
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21.04.2023 12:59
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Днів, правильно казати днів, або годин. У нас кожну секунду точаться бої ...
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21.04.2023 12:48 Ответить
Ага, щасс, будут тянуть до самого последнего, да и 31шт, что они решают? Это отмазка байдена, хотели танки - получите танки и не говорите что мы их вам не дали.
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21.04.2023 12:49 Ответить
31 абрамс це досить серйозно, але якщо всі й одразу, а якщо по 1шт в місяц то таке...
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21.04.2023 12:52 Ответить
31 даже сразу, не серъезно.

Если конечно, они не котируются 1 к 20

здесь https://protectukrainenow.org/uk/report

утверждается что в россии 18000 танков, в США 6100

31 танк, это 0.5% от запасов, против (уменшим в 3 раза) 18000/3 = 6000

Чудо оружие получается, у русских один вариант - закидать каждый абрамс железом, чтобы он не проехал.

В конце мая доставка в Германию, потом 2 месяца тренировок, потом переброска в Украину - если будут ждать их для наступления, то получается наступление в августе-сентябре
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21.04.2023 13:47 Ответить
18000 танков там разве что на бумаге, это включая памятники т-34
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21.04.2023 14:11 Ответить
В начале войны у России было около 4к танков в боеготовом состояние, более половины из них уже уничтожено за год войны. У России только один завод, где есть производство танков, максимум 10 штук в месяц могут выпускать.
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21.04.2023 14:13 Ответить
понятно, что многие раритет или не на ходу

просто 31 штука, также не впечатляет

31 штука это было бы достаточно - для условной Молдовы, где территория не большая

Вот например - для оценки возможностей

За весь период войны было задействовано около 1800 «Абрамсов», тогда как у иракской армии было порядка 1000 танков Т-72. За время кампании было подбито 23 «Абрамса», девять из которых уничтожили полностью.
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21.04.2023 15:07 Ответить
В чомусь погоджуюсь, але ситуація складна з логістикою і обслуговуванням. Це не просто швидко (авіація) доставили 60 тонні машини, ще треба всю систему обслуговування та ремонту перетягнути і персонал навчити. Вчать не тільки екіпажі, але і техніків. З європи набагато простіша логістика, тому і вибрали Леопарди, бо їх багато і простіше налагодити обслуговування та ремонт на потужностях виробника та інших країн. Мені здається що штатам простіше технічно передати авіацію, ніж броню. Просто у питанні авіації якраз навчання займе більше часу, ніж логістика.
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21.04.2023 12:56 Ответить
Не перестану всем говорить что это лишь вопрос политической воли - не более, Вам рассказать как в Ираке содержали контингент США с сотнями Абрамсов, Брэдли, Хаймарсами, Горячей пиццей, бургерами и Кока-колой, всё это доставлялось, обслуживалось, ротировалось спокойно, просто нет желания вкладываться в Украину, даже на 0.01%.
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21.04.2023 12:59 Ответить
Тому що там стояли саме кадрові американські війська зі штатною зброєю і тилом. Ми тільки вчимося оперувати їхнім озброєнням. Такі місії як правило на повному забезпеченні ООН або НАТО, а це зовсім інша кухня. Тому і стоїть питання вступу до НАТО, бо там вже все прописано, все працює.
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21.04.2023 13:05 Ответить
Вы говорили о сложности обслуживания, а переключились на то что то были американские части и всё такое. Это называется: кто - в лес, а кто - по дрова. Проблема только в политической воли и целях запада, которые запад не сформировал, они привыкли жить с рф, получать ее ресурсы и кучу других плюшек, это не эритрея, ее так просто не выкинуть ни с карты ни с остальных процессов, вот как не сформирована позиция запада вот так и осуществляется помощь, всё один к одному, единственный путь для Украины, другого просто нет, это - борьба с коррупцией и запуск на полную своей оборонки, мы тоже не эритрея и даже мировые экспортёры вооружения, с хорошими наработками, это просто надо избавить от коррупции и начать вооружаться самим, благо нам никто не отрезал доступ к технологиям и еще остались какие то инженерные и научные кадры.
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21.04.2023 14:35 Ответить
"кто - в лес, а кто - по дрова" - це коли я Вам як військовий розказую складності організації військового биту від підбору і навчання о/с до обслуговування та експлуатації ******** військової техніки (завдяки чому це не так швидко), а Ви починаєте доказувати, що це немає ніякого значення, це як 2 пальця об зелений асфальт і то все політика і корупція, якщо не вони, то завтра будуть Абрамси. І що би ми могли зробити ДО війни, а проблема в тому, що ми всі тут і зараз, і виходимо і реалій. А на рахунок, що нам не обрізали доступ до технологій, то після 2014 року нам, як воюючій країні закрили доступ до зброї і товарів подвійного призначення, а свої потужності у нас обмежені. До 2019 року пробували пробити цей паркан, але після 2019 пєрєсталі.
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21.04.2023 14:56 Ответить
Дурниці, в Німеччині, що немає Абрамсів на американських базах?
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21.04.2023 13:50 Ответить
В Німеччині Абрамси в складі бойових частин, їх ніхто роззброювати не буде, передаватись можуть тільки резервні з баз зберігання або заводів. З бойових частин можуть передавати тільки після отримання нової техніка. Ще раз, ніхто не буде зменшувати боєздатність бойових частин.
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21.04.2023 14:03 Ответить
Чого ж вони так тягнуть з цими танками та навчання
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21.04.2023 12:48 Ответить
схоже, дають час москалям роздуплитися
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21.04.2023 12:58 Ответить
А в них вже все готово, бачите як притихли майже по всій лінії фронту, чекають нас.
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21.04.2023 13:48 Ответить
Ця сама новина була два місяці тому приблизно.
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21.04.2023 12:49 Ответить
може ще після війни нададуть, ще не навчалися це пройде до зими період ,значить наступу небуде бюрократи в сша, зрада в нас народ готовий армія також до наступу влада не готова перемовини мабудь готовлять
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21.04.2023 12:58 Ответить
Abrams треба перейменувати в Turtles, щоб не виникало запитань чому, су8А, так повільно.
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21.04.2023 13:09 Ответить
Цю всю тягомотину з танками, навчанням і іншою технікою треба було починати ще на початку минулого літа, можливо як раз щось би і завезли та навчили...
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21.04.2023 13:13 Ответить
В начале прошлого лета никто не думал, что война будет долгой, тогда приоритеты были другие, остановить российское наступление, а не освобождение территорий.
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21.04.2023 14:18 Ответить
солодка парочка + Бєня та усе моножлобшинство мародерів своїми реальними діями (а не словами) дуже гальмують надання допомоги Україні..
наприклад, Порох домовився і отримав би допомогу значно швидше, якщо, взагалі, ***** наважилося би на повномасштабне вторгнення у 2022му..
думайте, кого обираєте
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21.04.2023 13:30 Ответить
Орієнтовні дати надходження до ЗСУ - жовтень-листопад.
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21.04.2023 13:46 Ответить
Буде в ЗСУ тб прориву..Хай росіяки до усіру гадають дати постачання "Абрамс" та з навчанням екіпажів ,але все вийде для них досить несподівано
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21.04.2023 15:23 Ответить
 
 