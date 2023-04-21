Резников провел переговоры с Остином и Милли: "Враг почувствует последствия наших договоренностей"
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Министр обороны Алексей Резников провел двусторонние переговоры с представителями США на полях встречи в формате Рамштайн.
Об этом Резников сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
По словам Резникова, он провел "плодотворную двустороннюю встречу" с американскими коллегами.
"Это был откровенный разговор на общем языке. Я благодарен большим друзьям Украины Ллойду Остину и Марку Милли за их лидерство в укреплении антикремлевской коалиции. Мы эффективно и прозрачно используем помощь, оказываемую американским народом. Враг почувствует последствия наших договоренностей", - добавил он.
Топ комментарии
+10 18c49ed2
показать весь комментарий21.04.2023 13:21
+8 Ol Ol e5ddacc7
показать весь комментарий21.04.2023 13:17
+7 Владимир Сухов e5dee246
показать весь комментарий21.04.2023 13:13
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Владимир Сухов e5dee246
показать весь комментарий21.04.2023 13:13 Ответить Мне нравится 7
Mikola Mazurenko
показать весь комментарий21.04.2023 13:36 Ответить Мне нравится 4
Ol Ol e5ddacc7
показать весь комментарий21.04.2023 13:17 Ответить Мне нравится 8
18c49ed2
показать весь комментарий21.04.2023 13:21 Ответить Мне нравится 10
Dmytryi Zarudnyi
показать весь комментарий21.04.2023 13:45 Ответить Мне нравится 1
18c49ed2
показать весь комментарий21.04.2023 13:53 Ответить Мне нравится 0
Валентин Коваль 2a613f18
показать весь комментарий21.04.2023 13:25 Ответить Мне нравится 2
5 копійок
показать весь комментарий21.04.2023 13:26 Ответить Мне нравится 2
Snart
показать весь комментарий21.04.2023 13:41 Ответить Мне нравится 5
Redcar Ukraine
показать весь комментарий21.04.2023 14:13 Ответить Мне нравится 2
Сергей Никитин cc3e0b38
показать весь комментарий21.04.2023 14:15 Ответить Мне нравится 1
Senator 0eaca536
показать весь комментарий21.04.2023 15:19 Ответить Мне нравится 1
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...