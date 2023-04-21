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Резников провел переговоры с Остином и Милли: "Враг почувствует последствия наших договоренностей"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

резніков

Министр обороны Алексей Резников провел двусторонние переговоры с представителями США на полях встречи в формате Рамштайн.

Об этом Резников сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

По словам Резникова, он провел "плодотворную двустороннюю встречу" с американскими коллегами.

"Это был откровенный разговор на общем языке. Я благодарен большим друзьям Украины Ллойду Остину и Марку Милли за их лидерство в укреплении антикремлевской коалиции. Мы эффективно и прозрачно используем помощь, оказываемую американским народом. Враг почувствует последствия наших договоренностей", - добавил он.

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Топ комментарии
+10
Это тело, этот барыга должен переговоры со следователем вести и протоколы допросов подписывать, а не договариваться с союзниками. Повторю - ему в тюрьме прогулы ставят, заждались уже.
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21.04.2023 13:21
+8
БЛА-БЛА-БЛА
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21.04.2023 13:17
+7
Ворог радіє що зрадники в Україні проводять якісь перемовини з НАТО.
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21.04.2023 13:13
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Ворог радіє що зрадники в Україні проводять якісь перемовини з НАТО.
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21.04.2023 13:13 Ответить
Відверта розмова, це йому сказали - кончай пиз..ти яйця. Куди вже відвертіше
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21.04.2023 13:36 Ответить
БЛА-БЛА-БЛА
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21.04.2023 13:17 Ответить
Это тело, этот барыга должен переговоры со следователем вести и протоколы допросов подписывать, а не договариваться с союзниками. Повторю - ему в тюрьме прогулы ставят, заждались уже.
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21.04.2023 13:21 Ответить
Придумай себе нормальный ник, а не вот эту херню!
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21.04.2023 13:45 Ответить
Вообще-то это шутка от Google Circle и Google+, я тут не причем. По началу я сам вроде как расстроился от такого, а потом привык, даже понравилось.
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21.04.2023 13:53 Ответить
Будем мочити в сортирі .
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21.04.2023 13:25 Ответить
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21.04.2023 13:26 Ответить
«Не наших домовленостей», а відчуває наслідки допомоги союзників і дій ЗСУ
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21.04.2023 13:41 Ответить
На хвилинку здалося: Ворог відчує наслідки наших [ОМАНСЬКИХ] домовленостей
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21.04.2023 14:13 Ответить
Шо,опять?
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21.04.2023 14:15 Ответить
На Мавзолейной помойке освободят всех зэков включая женщин...,так что ЧМОбиков почти не осталось... населения почти тоже...,за Уралом живёт всего 13 млн..., Вояки второй армии Третьего мира после Зимбабве и Эритреи...🦍
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21.04.2023 15:19 Ответить
 
 