Резников провел переговоры с Остином и Милли: "Враг почувствует последствия наших договоренностей"

Министр обороны Алексей Резников провел двусторонние переговоры с представителями США на полях встречи в формате Рамштайн.

Об этом Резников сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

По словам Резникова, он провел "плодотворную двустороннюю встречу" с американскими коллегами.

"Это был откровенный разговор на общем языке. Я благодарен большим друзьям Украины Ллойду Остину и Марку Милли за их лидерство в укреплении антикремлевской коалиции. Мы эффективно и прозрачно используем помощь, оказываемую американским народом. Враг почувствует последствия наших договоренностей", - добавил он.

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