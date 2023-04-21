Канада объявила о новом пакете военной поддержки Украины почти на $29 млн

Министр обороны Канады Анита Ананд объявила о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на 39 млн канадских долларов ($28,9 млн.).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны Канады.

Так, помощь содержит взнос в размере 34,6 млн канадских долларов в фонд НАТО, который поможет обеспечить Украину топливом и другими материалами.

Около 2,5 миллиона долларов направят на 40 снайперских винтовок и боеприпасы от Prairie Gun Works, новые радиоприемники на сумму почти 2 миллиона долларов от L3 Harris для танка Leopard 2.

"Приблизительно через год после того как Контактная группа по обороне Украины впервые встретилась здесь, на авиабазе Рамштайн, наша коллективная решимость поддерживать Украину сильнее, чем когда-либо. Пожертвования и поддержка, объявленные Канадой сегодня, помогут обеспечить Украину всем необходимым для защиты ее суверенитета, независимости и территориальной целостности", - подчеркнула Ананд.

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