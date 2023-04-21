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Буданов о "заочном аресте" от РФ: Хороший показатель нашей работы, мне приятно
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов иронически отреагировал на свой "заочный арест" в России и пообещал работать еще лучше над отпором оккупантам.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в комментарии УП.
"Вы знаете, сколько времени уже работаю и как-то неудобно было, что по мне никаких решений там не было. Мне приятно. Это хороший показатель нашей работы, обязуюсь работать еще лучше", - отметил он.
Ранее сообщалось, что московский суд заочно арестовал главу ГУР Минобороны Буданова.
Топ комментарии
+10 Леонид Тищенко 711eae6c
показать весь комментарий21.04.2023 16:50
+7 Oleksandr Pohribnyi 73889f30
показать весь комментарий21.04.2023 17:36
+6 Александр Иванов 29ff5b68
показать весь комментарий21.04.2023 16:35
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2. Че ты кричал(с твоих слов) президенту шо нападут, а со слов президента, он после крика - мирно спал и был разбужен детьми?
3. а шо там Бакланов то?
4. ....... я бы с такими вами, Украине и 3 часа не дал, ну, будучи заграничным там БНД-шником, ибо такого..... ну, у нас это "зрада" называется, а у них там, не знаю - но ТАКОГО они не могли представить и закономерно говорили что путин прав(за два дня купаться с лаптями и сапогами в Одессе)
и кстати, достоверно, просто дебилизм русни как всегда удивил всех.
Аллах как всегда спасает Украину, восславим же этого бородатого гермафродита(ну, создал Ибрерарха и Брудеву от себЯ, от подобиЯ), так что мне все ясно - Аллах защитил всех добрых от всех злых. Кто не верит - будет гореть вечно - Мунь-чаллахъ!
Все нормальные знают Кому обязаны Спасением. кто не знает или не хочет - вечно мучиться будет, все просто, я вот люблю аллаха и всегда буду воспевать Его Истину, а вы?
(б*же, .... ну, если бы за ТАКОЕ мне платили, то... и то бы это пропагандировал с отвращением к себе, а ведь это стандарт для веротекантропов то! )
поясню, коли Україна заочно судить російських військових злочинців це є підставою для подання у міжнародні організації і цю людину мають затримати на території будь-якої країни де діє їх юрисдикція
коли РФ заочно "заарештовує" це не має НІЯКИХ наслідків окрім медійного піару