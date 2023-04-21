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Буданов о "заочном аресте" от РФ: Хороший показатель нашей работы, мне приятно

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

буданов

Глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов иронически отреагировал на свой "заочный арест" в России и пообещал работать еще лучше над отпором оккупантам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в комментарии УП.

"Вы знаете, сколько времени уже работаю и как-то неудобно было, что по мне никаких решений там не было. Мне приятно. Это хороший показатель нашей работы, обязуюсь работать еще лучше", - отметил он.

Ранее сообщалось, что московский суд заочно арестовал главу ГУР Минобороны Буданова.

Читайте: Украинские беспилотники "долетают до Москвы и дальше", - Буданов
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Топ комментарии
+10
Буданов , та кому ти там треба .А ну да , забув про твойого Гогі ))
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21.04.2023 16:50
+7
Гарна операція прикриття!
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21.04.2023 17:36
+6
Від"їдайся Кирило, щоб орки тебе не ідентифікували.
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21.04.2023 16:35
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Колись РФ і проти мураєва ввела санкції. Ну і шо ?
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21.04.2023 16:33 Ответить
і йому теж дайте селедки
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21.04.2023 16:34 Ответить
Від"їдайся Кирило, щоб орки тебе не ідентифікували.
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21.04.2023 16:35 Ответить
Це теж саме , що кацапи нібито готувалися та й зараз готуються знищити *********** - банєвтіка !
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21.04.2023 16:39 Ответить
100% Бачте, я свій, мене арештують!
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21.04.2023 19:36 Ответить
Буданов! Єдний начальник ГУР України - це ТИ Решта - просто ПРАЦЮВАЛИ І от ми маємо "балабола" який вскочив у корзину "Зе-бидла"" і летить незнамо куди
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21.04.2023 16:39 Ответить
довго намагався зрозуміти що ти хотів сказати про дружину гогіашвілі - та не вистачило розуму.
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21.04.2023 16:45 Ответить
Буданов , та кому ти там треба .А ну да , забув про твойого Гогі ))
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21.04.2023 16:50 Ответить
Севастополь и північ Криму зараз без світла, не треба було трогати Буданова
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21.04.2023 16:52 Ответить
1. Че ты жил в\на хате которую снимал авторитет?
2. Че ты кричал(с твоих слов) президенту шо нападут, а со слов президента, он после крика - мирно спал и был разбужен детьми?
3. а шо там Бакланов то?
4. ....... я бы с такими вами, Украине и 3 часа не дал, ну, будучи заграничным там БНД-шником, ибо такого..... ну, у нас это "зрада" называется, а у них там, не знаю - но ТАКОГО они не могли представить и закономерно говорили что путин прав(за два дня купаться с лаптями и сапогами в Одессе)
и кстати, достоверно, просто дебилизм русни как всегда удивил всех.
Аллах как всегда спасает Украину, восславим же этого бородатого гермафродита(ну, создал Ибрерарха и Брудеву от себЯ, от подобиЯ), так что мне все ясно - Аллах защитил всех добрых от всех злых. Кто не верит - будет гореть вечно - Мунь-чаллахъ!
Все нормальные знают Кому обязаны Спасением. кто не знает или не хочет - вечно мучиться будет, все просто, я вот люблю аллаха и всегда буду воспевать Его Истину, а вы?
(б*же, .... ну, если бы за ТАКОЕ мне платили, то... и то бы это пропагандировал с отвращением к себе, а ведь это стандарт для веротекантропов то! )
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21.04.2023 16:54 Ответить
Молодець Буданов, найкращий керівник ГУР МО останніх років!
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21.04.2023 16:56 Ответить
меня поражают посты против наших начальников ГУР и ГенШтаба- вы-бы выплятки щас языками вылизывали орковские берцы, если-бы не они
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21.04.2023 17:07 Ответить
вас и ваших жён, сестёр и матерей щас-бы имели овцейобы с чечни, вагнеровцы и буряты... а вы тут х*уйню пишете
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21.04.2023 17:09 Ответить
це трохи непокоїть

поясню, коли Україна заочно судить російських військових злочинців це є підставою для подання у міжнародні організації і цю людину мають затримати на території будь-якої країни де діє їх юрисдикція

коли РФ заочно "заарештовує" це не має НІЯКИХ наслідків окрім медійного піару
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21.04.2023 17:18 Ответить
Зегниды
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21.04.2023 17:23 Ответить
Гарна операція прикриття!
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21.04.2023 17:36 Ответить
Якби не Буданов вони б вбили боневтіка.
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21.04.2023 20:07 Ответить
Рашка зробила це на прохання буданова?
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21.04.2023 21:52 Ответить
Россию нужно выгнать из ИНТЕРПОЛА .
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22.04.2023 08:36 Ответить
 
 