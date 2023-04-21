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боеприпасы (1938) Писториус (89)

Если Украина просит запрещенные типы бомб, мы должны сказать "нет", - министр обороны Германии Писториус

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

борис,пісторіус

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Запад "должен сказать нет" поставке Украине кассетных боеприпасов и фосфорно-зажигательных снарядов, которые она якобы попросила у союзников.

Об этом он сказал в передаче Мейбрита Иллнера на канале ZDF, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Если Украина просит определенные типы бомб, которые запрещены по всему миру, то вы должны сказать "нет", – заявил глава Минобороны страны-союзницы.

Германия ратифицировала конвенцию о кассетных боеприпасах, запрещающую их применение, передачу и накопление. США, Россия, Китай, Индия, Бразилия, Южная Корея, Пакистан, Израиль, Эстония, Польша, Турция, Украина и другие ее не подписывали.

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Поэтому говорить о запрещении кассетных боеприпасов "во всем мире" некорректно.

Кассетные (кластерные) боеприпасы DPICM предназначены для уничтожения пехоты и легкой бронетехники на открытой местности. DPICM распадается на десятки более мелких зарядов, которые могут оставаться на поле боя годами, если не разорвуться сразу. Применение DPICM ограничено международными соглашениями: их применение не должно угрожать гражданским объектам и мирному населению.

Между тем, Писториус в ток-шоу подчеркнул, что "Украина должна выиграть войну".

Он уточнил, что это не означает сугубо силовой вариант: "Это не обязательно означает, что война в итоге будет выиграна военным путем. Целью должно быть мирное соглашение с уходом россиян [из Украины]".

Еще в начале февраля 2022 года Дэн Райс, специальный советник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, заявил, что Запад должен "немедленно" увеличить объем огневой помощи, преимущественно с кассетными боеприпасами и ракетами ATACMS, чтобы ВСУ получили преимущество в войне на "увязшее" истощение. в артиллерийских дуэлях".

А те на Западе, кто выступает против предоставления Украине кассетных боеприпасов, "никогда не были в Украине во время войны", подчеркнул он.
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Топ комментарии
+12
Пісторіус ти шо там взагалі тю-тю,вас послухати то виходить від хаймарса русня здихає більш лайтово чи як це зрозуміти?,одні бомби даєм інші не даєм те саме з літаками,ескалація ще щось придумали.То давайте перейдемо на пластикові снаряди так щоб у русні були тільки синці.Москальня по наших військових і цивільних весь арсенал використовує і фосфори і касети і все підряд..
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21.04.2023 16:39
+9
Він уточнив, що це не означає суто силовий варіант: "Це не обов'язково означає, що війну в підсумку буде виграно військовим шляхом. Метою має бути мирна угода з відходом росіян [з України]". Що він за куйнюнесе,,,?(((Отто фон Бісмарк, який заявив іще в ХІХ столітті, що «договір із Росією не вартий того паперу, на якому написаний»…))) Пісторіус мабутьдвієчник і неук,котрий не знає цитат свого знаменитого земляка....,або прорашистський холуй
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21.04.2023 16:39
+6
ох и лукавые ублюдки!!!!

ракеты - нет, самолеты - нет!!!! а что да??? аптечки?
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21.04.2023 17:04
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сказати НІ і потихеньку попросити когось щоб дали.. це приемлимо
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21.04.2023 16:31 Ответить
Судячи з останніх його висловлювань,пистАлету підкинули бабла,),
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21.04.2023 16:32 Ответить
В нього 7 п*ятниць на тиждень .
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21.04.2023 16:34 Ответить
Якщо нам зараз ні, нах вони їм тоді, якщо майбутнєго не буде?
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21.04.2023 16:34 Ответить
что то этот ********* в последние время такого на говорил!
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21.04.2023 16:35 Ответить
Він уточнив, що це не означає суто силовий варіант: "Це не обов'язково означає, що війну в підсумку буде виграно військовим шляхом. Метою має бути мирна угода з відходом росіян [з України]". Що він за куйнюнесе,,,?(((Отто фон Бісмарк, який заявив іще в ХІХ столітті, що «договір із Росією не вартий того паперу, на якому написаний»…))) Пісторіус мабутьдвієчник і неук,котрий не знає цитат свого знаменитого земляка....,або прорашистський холуй
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21.04.2023 16:39 Ответить
Пісторіус ти шо там взагалі тю-тю,вас послухати то виходить від хаймарса русня здихає більш лайтово чи як це зрозуміти?,одні бомби даєм інші не даєм те саме з літаками,ескалація ще щось придумали.То давайте перейдемо на пластикові снаряди так щоб у русні були тільки синці.Москальня по наших військових і цивільних весь арсенал використовує і фосфори і касети і все підряд..
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21.04.2023 16:39 Ответить
/перейдемо на пластикові снаряди\
Ох, краще не підказуйте...
Негуманно вбивати може лише загарбник, а оборонятися можна виключно гуманними методами. А ще краще здатися одразу, а то нещасний окупант може постраждати.
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21.04.2023 16:51 Ответить
І просив їх міністр Кубраков , який до озброєння не має жодного відношення і в якого дядя міністр в Білорусі.
Ну і щоб про це сказали в рос новинах.
Агентура працює на дискредитацію.

https://www.eurointegration.com.ua/news/2023/02/18/7156427/
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21.04.2023 16:43 Ответить
ну як тільки вони будуть заборонені в усьому світі, так не давайте. Більш того, нащо вони у вас на складах лежать, якщо вони заборонені? Бо коли запалає у вас, то одразу зміниться світобачення що дозволено що ні =)

А так, поки по факту в більшості країн вони не заборонені, то балаболу краще мовчати, а не говорити.
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21.04.2023 16:48 Ответить
Фіздоріус, іди у сраку!
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21.04.2023 16:58 Ответить
У нас кацапи вже засади землю всіма можливими видами мін, лепістків, касетними ************, а він переживає, що якщо передадуть то це на щось там вплине. А те що ця підарня вбиває всіх підряд його не хвилює?
Бомби *****? А з чого нам їх використовувати він скаже.
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21.04.2023 17:02 Ответить
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21.04.2023 17:03 Ответить
ох и лукавые ублюдки!!!!

ракеты - нет, самолеты - нет!!!! а что да??? аптечки?
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21.04.2023 17:04 Ответить
обама дал 500 одеял
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21.04.2023 19:16 Ответить
*****, а нічо шо кацапи ті бомби кидають аж бігом? ох і ******* ці рожеві поні...
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21.04.2023 17:17 Ответить
Нехай у наших дітей що в зоні обстрілів запитає потрібні такі ********** ВСУ чи ні.
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21.04.2023 17:46 Ответить
так розумію просили не в німців.

ху*і німці лізуть не в свої справи?

ви партнери а не союзники, тож, не вказуйте.
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21.04.2023 17:56 Ответить
Подобається мені така позиція дурнуватих "аісторіусів": якщо, скажімо, в Парижі розстрілюють півдюжини грайдупків, влаштовується всесвітній лямент, всіх кличуть до Парижу на ходу. А коли розбомблюють Україну, вони там починають філософствувати. От би на вас щось упало. Побачили б, якої ви тоді заспівали б. Тьху!
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21.04.2023 18:15 Ответить
Млять!
Объясните этому, гм, союзнику, что кассетный боеприпас Украине не собирается использовать целиком (поражающим неизбирательно большую площадь), а разбирать его на отдельные сборки и кидать их по "мясоштурмующим"!
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21.04.2023 18:16 Ответить
Розовые пони в своем репертуаре ***.
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21.04.2023 21:30 Ответить
йди скажи ні кацапським обстрілам фосфором
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21.04.2023 23:46 Ответить
 
 