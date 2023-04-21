Кулеба призвал ЕС как можно быстрее рассмотреть второй транш на 1 миллиард евро (обновлено)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал высокого представителя Евросоюза Жозепа Борреля посодействовать скорейшему завершению рассмотрения второго транша в размере 1 млрд евро на совместную закупку боеприпасов для Украины.

Об этом Кулеба написал в своем твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.

"Во время нашего разговора я поблагодарил Жозепа Борреля за всю оборонную помощь ЕС, в том числе за последний миллиард евро на неотложные нужды в боеприпасах. Призвал содействовать скорейшему завершению обсуждений второго транша в €1 млрд на совместные закупки ради обеспечения безопасности в Европе", - написал Кулеба.

Боррель также сообщил о разговоре. "С 9 февраля более 66% из первых 1 миллиарда евро были предоставлены. Срочность понятна – ЕС сделает все возможное, чтобы обеспечить потребность, и обеспечить ее быстро", – заверил он.

Напомним, недавно лидеры Европейского Союза одобрили план предоставления Украине 1 миллиона артиллерийских боеприпасов в течение следующих 12 месяцев, чтобы помочь противостоять российскому вторжению.

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