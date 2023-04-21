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Кулеба призвал ЕС как можно быстрее рассмотреть второй транш на 1 миллиард евро (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

кулеба,боррель

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал высокого представителя Евросоюза Жозепа Борреля посодействовать скорейшему завершению рассмотрения второго транша в размере 1 млрд евро на совместную закупку боеприпасов для Украины.

Об этом Кулеба написал в своем твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.

"Во время нашего разговора я поблагодарил Жозепа Борреля за всю оборонную помощь ЕС, в том числе за последний миллиард евро на неотложные нужды в боеприпасах. Призвал содействовать скорейшему завершению обсуждений второго транша в €1 млрд на совместные закупки ради обеспечения безопасности в Европе", - написал Кулеба.

Боррель также сообщил о разговоре. "С 9 февраля более 66% из первых 1 миллиарда евро были предоставлены. Срочность понятна – ЕС сделает все возможное, чтобы обеспечить потребность, и обеспечить ее быстро", – заверил он.

Напомним, недавно лидеры Европейского Союза одобрили план предоставления Украине 1 миллиона артиллерийских боеприпасов в течение следующих 12 месяцев, чтобы помочь противостоять российскому вторжению.

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ЗЕлені знайшли рецепт успіху - добрий дядя дасть грошей. А потім на дядю можна ...уй покласти.
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21.04.2023 16:48 Ответить
Якщо зелене кодло за шквари викинуть із Банкової нахєр і віддадуть під суд, нагору випливуть не лише їхні договорняки з Мордором, а й всі схеми з дерибаном західної фіндопомоги. У нас очі на лоба полізуть не лише від кількості загиблих через Оманський договорняк, а й від об'єму грошей, який ці підари викачали із України в свої офшори на час війни.
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21.04.2023 17:46 Ответить
... і надав номери офшорних рахунків для якнайшвидшого перерахування траншу.
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21.04.2023 18:15 Ответить
Хоча б читати навчіться не тільки заголовки, але і статтю. Гроші на закупівлю *********** для ЗСУ!!!!
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21.04.2023 18:56 Ответить
жодного цента зеленим підарам!! жодного!!
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21.04.2023 18:41 Ответить
 
 