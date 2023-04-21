YouTube удалил видео ЧВК "Вагнер" с более 1 млн просмотров и каналы, которые его распространяли, - Ткаченко

YouTube удалил видео террористов с ЧВК "Вагнер" с более чем 1 миллионом просмотров, а также распространявшие его каналы.

Об этом в Telegram сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.

"YouTube отреагировал молниеносно, удалив видеоролики "Вагнера" с более чем 1 миллионом просмотров и распространяемыми каналами. Спасибо партнерам за оперативность", - говорится в сообщении.

Ткаченко призвал граждан, которые увидят на YouTube видео с "вагнеровцами" отправлять ссылки на почту [email protected]. МКИП будет оперативно обращать на них внимание YouTube.

Ранее министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко обратился к YouTube с просьбой заблокировать контент ЧВК "Вагнер" на платформе.

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