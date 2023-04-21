РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4949 посетителей онлайн
Новости ТехнологииВойна в Украине
4 299 12
YouTube (94) Ткаченко Александр (429) ЧВК Вагнера (1281)

YouTube удалил видео ЧВК "Вагнер" с более 1 млн просмотров и каналы, которые его распространяли, - Ткаченко

Новости Цензор.НЕТ Технологии Война в Украине

вагнерівці

YouTube удалил видео террористов с ЧВК "Вагнер" с более чем 1 миллионом просмотров, а также распространявшие его каналы.

Об этом в Telegram сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.

"YouTube отреагировал молниеносно, удалив видеоролики "Вагнера" с более чем 1 миллионом просмотров и распространяемыми каналами. Спасибо партнерам за оперативность", - говорится в сообщении.

Ткаченко призвал граждан, которые увидят на YouTube видео с "вагнеровцами" отправлять ссылки на почту [email protected]. МКИП будет оперативно обращать на них внимание YouTube.

Ранее министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко обратился к YouTube с просьбой заблокировать контент ЧВК "Вагнер" на платформе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай поможет России заблокировать YouTube до октября, - росСМИ
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+14
І що цікаво... на тому марафоні для придурків ніколи не покажуть як корпорація Рошен возить на фронт шини для автомобілей (якими МАЛА Б ЗАБЕЗПЕЧУВАТИ ДЕРЖАВА!!!!), буржуйки та ін....
показать весь комментарий
21.04.2023 17:41
+8
В чебурнет всіх, нехай там копошаться.
показать весь комментарий
21.04.2023 17:31
+3
"МВС розформували департамент, який фіксував і розслідував воєнні злочини росії" - журналіст і колишній полонений Станіслав Асєєв А вкраїнчики й надалі будуть донатити на помсту/лють/ліквідацію Гіркіна, щиро вірячи, що з зеленою владою можливий український Моссад
показать весь комментарий
21.04.2023 17:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В чебурнет всіх, нехай там копошаться.
показать весь комментарий
21.04.2023 17:31 Ответить
Рах*ю шо міністру потрібно видати премію - мільйон дерев, ой, літрів асфальту, ой, , тихенько - десять мільйонів грн., а потім одразу піти з вимогою до НАТО - Шольц, дай денгі, бистро давай, а не то яєць купим, савсєм банкрот будєш!
показать весь комментарий
21.04.2023 17:33 Ответить
Міністр правди офіційно заявив, що сюжет про "контрабанду Рошен" на Г+Г не є джинсою. То трохи ************* для привернення уваги. https://news.liga.net/ua/politics/news/v-efire-telemarafona-pokazali-syujet-o-kontrabande-roshen-tkachenko-otreagiroval
показать весь комментарий
21.04.2023 17:38 Ответить
І що цікаво... на тому марафоні для придурків ніколи не покажуть як корпорація Рошен возить на фронт шини для автомобілей (якими МАЛА Б ЗАБЕЗПЕЧУВАТИ ДЕРЖАВА!!!!), буржуйки та ін....
показать весь комментарий
21.04.2023 17:41 Ответить
Ці істоти (не хочу ображати собачок жіночої статі) навіть бліх ганяють однаково...
показать весь комментарий
21.04.2023 21:51 Ответить
Дивно що на youtube взагалі був розміщений контент терористів
показать весь комментарий
21.04.2023 17:42 Ответить
"МВС розформували департамент, який фіксував і розслідував воєнні злочини росії" - журналіст і колишній полонений Станіслав Асєєв А вкраїнчики й надалі будуть донатити на помсту/лють/ліквідацію Гіркіна, щиро вірячи, що з зеленою владою можливий український Моссад
показать весь комментарий
21.04.2023 17:43 Ответить
Правильно, место питухов вагинера на паРаше, а не в Ютуб ! 😁👍
показать весь комментарий
21.04.2023 17:53 Ответить
Ще би якось домовитись з Ютуб,щоб в Україні був заборонений в рекомендаціях контент з російським походженням.
показать весь комментарий
21.04.2023 18:29 Ответить
Ютьюб удаляет все что кацапы заливают про войну в Украине. Там только победы украинцев.
показать весь комментарий
21.04.2023 19:34 Ответить
Через то пан(і) терпить страшні борошна?
показать весь комментарий
21.04.2023 21:03 Ответить
Тому що російськомовний ютьюб контролює кацапня. Вони все видаляють, щоб не було свідків та фактів усіх страшних злочинів, які чинять козломорді в Україні.
показать весь комментарий
21.04.2023 22:16 Ответить
 
 