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Новости За рубежом
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Великобритания (4259) Медведев (4038)

"Британия уйдет на морское дно от волны, созданной новейшим российским оружием!" - Совет безопасности России

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

медведєв

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев угрожает уничтожить Великобританию "новейшей системой российского оружия".

Об этом Медведев написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

21 апреля Лондон ввел санкции в отношении пятерых россиян в связи с приговором Кара-Мурзи, приговоренного к 25 годам заключения. Санкции коснулись судьи Басманного суда Елены Ленской, санкционировавшей арест публициста, двух следователей, а также двух сотрудников ФСБ России Александра Самофала и Константина Кудрявцева.

В ответ Медведев начал оскорблять Великобританию и пригрозил уничтожить ее.

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"Вера британских дегенератов в свою исключительность великолепна. Под санкции попал состав российского суда, который рассматривал дела по тяжким преступлениям в отношении наших граждан, а чуть раньше посол этой страны что-то лаял у здания нашего суда. Дело даже не в конкретном "кейсе", а в их святой уверенности, что это страшное наказание и российские чиновники будут биться в истерике по этому поводу. Все-таки очевидно, что конфликт устаревшей формы (британская монархия, которая вырождается) и насмешливого содержания (посмотрите на лицо их недавних премьеров – Бориски Джонсона, Терезки Мэй и этого, как его, Сунака, имени не помню) создает весьма причудливых тварей. Впрочем, плевать на их решение. Великобритания была, есть и будет нашим вечным врагом. По крайней мере, до тех пор, пока их наглый и отвратительно-сырой остров не пойдет на морское дно от волны, созданной новейшей системой российского оружия", - заявил Медведев.
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Топ комментарии
+50
"Шура, запускайте Медведева!" (с)
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21.04.2023 18:05
+40
Казали ж, дімону більше не наливати
От хто це так над убогим жартує
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21.04.2023 17:54
+34
пока на дно ушла масква. и димон, уже тоже на дне. Бутылки.
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21.04.2023 17:54
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Весело осознавать, что у тех русских, у которых с образованием и в целом мозгами нормально (есть и такие), просто испанский стыд за придурка, которого они раньше называли президентом своей страны.

Теперь они понимают, что мы чувствовали, когда у нас урка Янукович был, прости Господи.
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21.04.2023 18:58 Ответить
дважды не судимый
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21.04.2023 19:03 Ответить
несудимый
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24.04.2023 00:55 Ответить
Слава Богу, що у нас бубочка !
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21.04.2023 19:45 Ответить
все пропито , мозги в том числе
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21.04.2023 19:03 Ответить
Відбій
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21.04.2023 19:04 Ответить
А ты куда пойдешь, ущербный?
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21.04.2023 19:05 Ответить
Он вам нє дімон!
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21.04.2023 19:05 Ответить
«Каждую пятницу я в гавно». Б
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21.04.2023 19:09 Ответить
Дегенерат
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21.04.2023 19:11 Ответить
Алкаш как индикатор, если бьётся в истерике головой об стену, значит все идёт по плану😂🤣
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21.04.2023 19:18 Ответить
Кацапи продовжують всіх лякати кизяком і куском кувалди. Кацапня, вас вже ніхто не боїться, скоріше ви втопитеся у своїй жовчі і фікаліях від злості.
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21.04.2023 19:33 Ответить
Дупа в тазіку з водою, новітня зброя РФ.
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21.04.2023 19:40 Ответить
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21.04.2023 19:41 Ответить
Опять алкаша понесло)))
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21.04.2023 20:30 Ответить
Від погроз Польщі до погроз Британії? Ого, морський бій там після пляшки у алкаша!
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21.04.2023 20:51 Ответить
Берлін брати щось не спішать пацаки
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21.04.2023 21:16 Ответить
опять этот запойный алкаш разтявкался!когда оно уже сдохнет вместе с соловьём и ******?!
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21.04.2023 20:57 Ответить
Есип было море вотки был бы я падводной лоткой.
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21.04.2023 21:02 Ответить
Ну так якщо вам начхати на ті санкції, чому скиглиш тоді?
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21.04.2023 21:17 Ответить
Дима *****.
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21.04.2023 21:41 Ответить
Бездари, в школе плохо учились, не знают физики. "Ужасы" ядерного оружия намерено были демонизированы фантастически преувеличеныв СМИ (чтоб подписать политическое соглашение о сокрашении ЯО). Вулканы и болиды представляют большую угрозу для человечества как вида.
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21.04.2023 21:58 Ответить
+1000

головна проблема політики - це утримати плебс від бунтів, і яз тут дуже допомогає.

якщо її почнуть використовувати, всі зрозуміють, що старшна, але не армагедон зброя.
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22.04.2023 00:11 Ответить
А вони допускають, що буде якщо Британія не піде на дно? Скажімо троха підтоплять, жертв буде не міліони, а до тисячі, а то і менше? Війна це завжди і протилежний фактор, дія дорівнює протидії. Їм же потім жопа повна буде, без альтернативи.
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22.04.2023 00:04 Ответить
цензор, ну и где первоисточник новости?
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22.04.2023 01:07 Ответить
Это оружие заряжается горохом в ротовую полость, а снаряд выходит из анала
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22.04.2023 07:12 Ответить
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