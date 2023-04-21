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танк (1915) Остин Ллойд (284)

Страны формата "Рамштайн" поставили в Украину более 230 танков и 1550 бронированных машин, - Остин

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

остін,ллойд

Страны-участники Контактной группы по вопросам обороны Украины предоставили ВСУ более 230 танков, а также тысячи единиц другой боевой техники и боеприпасов.

Об этом заявил в пятницу министр обороны США Ллойд Остин по итогам 11-й встречи формата "Рамштайн", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Всего за несколько месяцев эта Контактная группа поставила более 230 танков, более 1550 бронированных машин, а также другого оборудования и боеприпасов для поддержки более девяти новых бронетанковых бригад", - отметил глава Пентагона.

Смотрите: Остин - Резникову перед "Рамштайном": Будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется. ВИДЕО

Он также подчеркнул, что, в частности, Соединенные Штаты ускорили сроки поставок в Украину танков Abrams, чтобы обеспечить ей большее количество бронетехники в ближайшие месяцы.
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Топ комментарии
+4
не час пишатись, подвоюємо
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21.04.2023 17:59
+3
Коли хочуть подвоїти подібне не пи₴дять.
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21.04.2023 18:02
+3
А если бы Остин сказал:"Мы неизвестно сколько танков и неизвестно сколько единиц боевой техники уже дали и неизвестно сколько дадим." Так лучше бы звучало?
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21.04.2023 18:06
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не час пишатись, подвоюємо
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21.04.2023 17:59 Ответить
Коли хочуть подвоїти подібне не пи₴дять.
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21.04.2023 18:02 Ответить
якщо ви кажете, в мене не має варіантів. вірю
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21.04.2023 18:05 Ответить
прикол тих танків може полягати не в тому, що їх "300 штук", а в тому, що ті "300 штук" ніколи не закінчаться
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21.04.2023 18:21 Ответить
Як пішли подібні звіти,значить пахне смаженим. Дивіться,каже,ми вам оце дали ..радійте. Досить з вас.
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21.04.2023 18:01 Ответить
А мені до вподоби слово " понад....."
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21.04.2023 18:03 Ответить
А если бы Остин сказал:"Мы неизвестно сколько танков и неизвестно сколько единиц боевой техники уже дали и неизвестно сколько дадим." Так лучше бы звучало?
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21.04.2023 18:06 Ответить
це якесь опудало, не зважайте
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21.04.2023 18:09 Ответить
Да об этом вообще нех#й пи$деть. Это как о нашем контрнаступлении кукарекают на всех углах уже полгода. Уши вянут. Тупо в прямом эфире рассказывают кацапне где и как обустраивать оборону. Идиотизм.
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21.04.2023 18:11 Ответить
Да тут пи$ди, не пи$ди, а Дерьмак дело путлеру сдавать планы знает. Да и Залужный добре свое дело добре знает. Информационный шум перед наступлением как дымовая завеса перед атакой.
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21.04.2023 18:19 Ответить
Ага, только это "где" по итогу выходит везде на линии протяженностью более тысячи километров. Одни эфиры про Крым, другие про Мелитополь, третьи про Бердянск, четвертые про Донецк и Луганск, пятые про размен Белгородской области на Крым, шестые про размен Курской области на Крым. Пусть обустраивают, по итогу нигде толком не будет обустроена, а как прийдет время: проанализируют оперативную ситуацию и хлопнут там, где тонко, как это было с контрнаступлением на Изюм через Херсон.
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21.04.2023 20:48 Ответить
свіжесенький клоун-панікер детектед
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21.04.2023 18:08 Ответить
Та йди нах,придурок.
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21.04.2023 18:13 Ответить
не ний, півень
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21.04.2023 18:14 Ответить
Навіщо ти так про свого батька?😯
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21.04.2023 18:15 Ответить
чмонька, не скачи на швабрі. сумний стрілочник з пту фсб
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21.04.2023 18:16 Ответить
Та заспокойся, дебіл.
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21.04.2023 18:18 Ответить
панікерська тваринка все кукарікала
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21.04.2023 18:23 Ответить
кацапєд зламався)
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21.04.2023 18:15 Ответить
Мозок у тебе зламався.
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21.04.2023 18:16 Ответить
твій не зламається. кцпдріл мозку не має
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21.04.2023 18:17 Ответить
Вгомонися кажу,нещастя) Перенаправ свої зусилля на реальних кацапів))
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21.04.2023 18:20 Ответить
вгамуй свій гнилий бездоказовий панікерський киздьож, неписемний когут
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21.04.2023 18:21 Ответить
Та ти реально й@бнутий
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21.04.2023 18:26 Ответить
Ну ти реально якісь нюхові галюни свої викладаєш в коменти.
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21.04.2023 20:37 Ответить
Обгрунтуй,а не пи₴ди.
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22.04.2023 00:23 Ответить
Це вже ваші хворі фантазії.
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21.04.2023 20:36 Ответить
Ще один альтернативно обдарований вякає.
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22.04.2023 00:22 Ответить
Питаня "ЯКИХ?" не ставити!
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21.04.2023 18:10 Ответить
Тогда скажут что всех вместе с "какими" уже поставлено более 500 штук.
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21.04.2023 18:27 Ответить
Всё клоунничаете? Давно известно, каких, каждую партию объявляли по три раза.
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21.04.2023 20:40 Ответить
Цей Рамштайн невідворотньо перетворюється на абсолютно нікчемну словесну тріскотню - скільки й чого поставили, замісь того, аби якомога швидше поставляти нове та ******* озброєння!
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21.04.2023 18:10 Ответить
Ти клоун чи що? Якби не розповідали скільки і чого вже поставили, ти б тут перший на гівно б зходив, що нічого не поставили.
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21.04.2023 20:39 Ответить
Московіти мають розуміти, що справжні цифри інші. Ну, а хто ж їм тепер лікар ?
Бачили очі, куди ви сунули, тепер здихайте і без образ.
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21.04.2023 18:16 Ответить
а может и больше)))хз,єтот теперь кацапская головная боль
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21.04.2023 18:23 Ответить
Зе крадуни від армії (Рєзніков, шарапов) будуть гарно списувати горючку у випадку отримння Абрамсів ЗСУ, бо 500 - 700 літрів на 100 км для одного Абрамса це невелике море горючки для цілого танкового підрозділу.
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21.04.2023 18:33 Ответить
..КОЛИ ОСТІН СКАЖЕ ПРО СОТНЮ ДРУГУ F-16.ПАРУ (П'ЯТІРКУ) F-35 S 1000-1500 ракет.до тих танків і бронемашин ,тоді можна думати про контр наступ.
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21.04.2023 18:33 Ответить
На 21 опрєля , вууружонимі сіламі росіськой хвєдєраціі , унічтожєно танков Абрамс - 40 шт , Чєллєнджер - 80 шт , нємєцкіх - Леопард 2 - 200 шт , другой іностранной тєхнікі - 2500 шт .
..
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21.04.2023 18:47 Ответить
Т.е. меньше половины от необходимого минимума...
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21.04.2023 18:49 Ответить
А шо вам в Австралії теж танки потрібні?
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21.04.2023 19:57 Ответить
Залужний просив 300 танкiв...
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22.04.2023 08:01 Ответить
 
 