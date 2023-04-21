Страны формата "Рамштайн" поставили в Украину более 230 танков и 1550 бронированных машин, - Остин

Страны-участники Контактной группы по вопросам обороны Украины предоставили ВСУ более 230 танков, а также тысячи единиц другой боевой техники и боеприпасов.

Об этом заявил в пятницу министр обороны США Ллойд Остин по итогам 11-й встречи формата "Рамштайн", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Всего за несколько месяцев эта Контактная группа поставила более 230 танков, более 1550 бронированных машин, а также другого оборудования и боеприпасов для поддержки более девяти новых бронетанковых бригад", - отметил глава Пентагона.

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Он также подчеркнул, что, в частности, Соединенные Штаты ускорили сроки поставок в Украину танков Abrams, чтобы обеспечить ей большее количество бронетехники в ближайшие месяцы.