Поддержка Украины беспрецедентна, но нужно ускорить доставку новых вооружений, - Уоллес

Международная поддержка Украины растет, но союзники должны ускорить поступление помощи в Украину.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

Он призвал своих коллег-министров обороны ускорить доставку пакетов военной помощи в знак постоянной международной поддержки Украины.

"Мы обеспечиваем бесчисленное количество храбрых украинцев боевой подготовкой, снаряжением и боеприпасами, которые срочно необходимы для отражения варварского вторжения России", – добавил Уоллес, отметив, что Великобритания может гордиться поддержкой Украины.

На сегодняшний день Великобритания поставила более 10 тыс. противотанковых ракет, 200 тыс. артиллерийских боеприпасов, сотни зенитных установок, самоходных артиллерийских установок и более 200 тыс. единиц нелетального оборудования.

Воллес также отметил, что "Послание из "Рамштайна" понятно. Международная поддержка Украины растет. На встрече находится больше стран, чем когда-либо. Пожертвования растут, и их доставка ускоряется. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько нужно".

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