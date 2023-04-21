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Поддержка Украины беспрецедентна, но нужно ускорить доставку новых вооружений, - Уоллес

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

воллес

Международная поддержка Украины растет, но союзники должны ускорить поступление помощи в Украину.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

Он призвал своих коллег-министров обороны ускорить доставку пакетов военной помощи в знак постоянной международной поддержки Украины.

"Мы обеспечиваем бесчисленное количество храбрых украинцев боевой подготовкой, снаряжением и боеприпасами, которые срочно необходимы для отражения варварского вторжения России", – добавил Уоллес, отметив, что Великобритания может гордиться поддержкой Украины.

На сегодняшний день Великобритания поставила более 10 тыс. противотанковых ракет, 200 тыс. артиллерийских боеприпасов, сотни зенитных установок, самоходных артиллерийских установок и более 200 тыс. единиц нелетального оборудования.

Воллес также отметил, что "Послание из "Рамштайна" понятно. Международная поддержка Украины растет. На встрече находится больше стран, чем когда-либо. Пожертвования растут, и их доставка ускоряется. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько нужно".

Читайте: Уверен в контрнаступлении Украины, но война не закончится в 2023 году, - Уоллес
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лучше всего - атомная бимба и пару-тройку минитменов. Они очистят маскву(ту, которая пока не утонула), и обеспечит мирное будущее всей планеты.
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21.04.2023 18:32 Ответить
Вы гений!!!
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21.04.2023 18:43 Ответить
Есть такое. Только непризнанный, что огорчает
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21.04.2023 18:44 Ответить
И так огромная благодарность союзникам. Без их поддержки Украина не выстояла бы, особенно в тяжелое время весны-лета 2022 года.
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21.04.2023 18:34 Ответить
цей лист - вимога респів до Байдена про пріпинення фінансування України.херова тональність. суть: "необмежена допомога має припинитись і у подальшому вони [репи] будуть тердо опиратись будь-яким новим пакетам допомоги, якщо вони не будуть пов'язані з чіткою дипломатичною стратегією, яка приведе до цю війну до швидкого завершення"
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21.04.2023 18:41 Ответить
Це американська вата. Марджорі Тейлор Грін, і такі самі неадекватні персонажі. Їх лише 19, на щастя.
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21.04.2023 18:42 Ответить
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21.04.2023 18:48 Ответить
Беспрецедентно только лишение Украины ядерного арсенала, стратегической авиации и ракет типа СКАД. Что до вооружений, то Уоллес врет, в Афганистан США только на армию Афгана потратили 88,32 миллиарда долларов. С поставками не виданных нами Апачей.
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21.04.2023 19:05 Ответить
Правый берег каховского водохранилища. Регулярные прилёты. В начале вторжения пытались делать коктейли и варить пластины для бронежелетов, а через пару недель поняли, что есть более простой способ самоубийства... Т.е. есть желание не допустить врага, но нет подходящего оружия и знания тактики боя. Почему так? А фиг его знает. Необходимо вооружать народ современными средствами поражения, необходимы толковые командиры и патроны: ещё, и ещё, и ещё, и больше не унести (улыбается). На данный момент надежда только на запад.
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21.04.2023 19:15 Ответить
Ускоряйте уже ускорители. Хватит спать.
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21.04.2023 21:42 Ответить
 
 