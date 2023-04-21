Враг пытается наступать на Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях, отражены около 30 атак, - Генштаб ВСУ
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Оперативная информация Генерального штаба Вооруженных Сил Украины по поводу российского вторжения по состоянию на 18.00 21.04.2023.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ в Фейсбуке.
"Идут 422 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против нашего государства. Основные усилия противник сосредотачивает на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Подразделениями сил обороны Украины в течение суток было отражено около 30 атак противника на указанных участках фронта. В эпицентре боевых действий остается город Бахмут.
В течение суток противник нанес 2 ракетных и 28 авиационных ударов, совершил около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Сегодня ночью, для нанесения авиационных ударов, противник использовал 12 ударных БпЛА типа "Шахед-136", 8 из них были уничтожены нашими защитниками. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений. Определенные подразделения вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах. На территории РБ продолжают находиться некоторые подразделения территориальных войск вооруженных сил РФ. На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать в приграничных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей определенное количество своих войск. В течение суток произвел обстрелы населенных пунктов Леоновка Черниговской области; Кондратовка Сумской области, а также населенных пунктов Гоптовка и Волчанские Хутора Харьковской области.
На Купянском направлении в течение суток противник предпринял попытку улучшить тактическое положение, провел штурмовые действия недалеко от населенного пункта Лиман Первый, успеха не имел. Вражеским обстрелам подверглись Красное Первое, Двуречная, Западное, Котляровка и Берестово Харьковской области. На Лиманском направлении противник наступательных действий не проводил. Артиллерийские обстрелы получили Стельмаховка, Макеевка, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Ивановка, Верхнекаменское, Спорное, Звановка Донецкой области.
В Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются упорные бои за город Бахмут. Вблизи населенного пункта Богдановка противник вел безуспешные наступательные действия. От вражеских обстрелов пострадали Раздолевка, Орехово-Васильевка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Александро-Шультино, Белая Гора, Дилеевка, Железное, Северное, Южное и Нью-Йорк Донецкой области.
На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Новокалинового, Степного и Невельского Донецкой области, успеха не имел. Совершил обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Степное, Авдеевка, Тоненькое, Первомайское и Невельское Донецкой области. На Марьинском направлении в течение суток нашими защитниками были отражены многочисленные атаки противника в районе населённого пункта Марьинка. В то же время, вражеские обстрелы подверглись Красногоровке, Марьинке, Победе и Новомихайловке Донецкой области.
На Шахтерском направлении в течение суток враг вел безуспешные наступательные действия в районе Угледара. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Большая Новоселка Донецкой области. В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. В течение суток произвели минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Ольговское, Павловка, Малиновка, Гуляйполе, Новоданиловка и Новоандреевка Запорожской области, а также Херсон.
Недавно во временно захваченный Скадовск Херсонской области прибыло подразделение оккупантов численностью около 300 человек, из числа осужденных, якобы для обеспечения правопорядка. Среди оккупантов распространяются слухи о скором окончании боевых действий с территориальными уступками в пользу РФ, вероятно, для поднятия духа захватчиков. В то же время известно, что некоторые боевые подразделения, ранее находившиеся в городе, постепенно выводятся из населенного пункта на временно оккупированную территорию Автономной республики Крым.
Авиация Сил обороны за текущие сутки нанесла удар по району сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения живой силы, зенитно-ракетный комплекс и еще два важных военных объекта противника", - говорится в информации Генштаба ВСУ.
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