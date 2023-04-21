РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5135 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Помощь Украине
13 218 29
оружие (9383) Остин Ллойд (284)

Оружие, которое поступит в следующие месяцы, даст ВСУ преимущество на поле боя, - Остин

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

остін,ллойд

Участники встречи в формате Рамштайн (более 50 стран) решили увеличивать военную мощь Украины, что "действительно даст ВСУ преимущество на поле боя".

Об этом на брифинге по итогам встречи сказал министр обороны США Ллойд Остин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГАБізнесІнформ.

"В последующие месяцы мы будем увеличивать военную мощь Украины, а также мы будем проводить тренинги для украинских военных... Я уверен, что оборудование, которое в скором будущем в следующие месяцы, поступит в Украину, действительно даст ВСУ преимущество на поле боя", – сказал он.

Остин отметил "исключительную мощь и храбрость" ВСУ, которые "не перестают удивлять".

Читайте: Сейчас Украине наиболее необходимы наземные системы ПВО, - Пентагон

"Многие участники сегодняшнего заседания также поддержали предложение предоставления боеприпасов к ПВО и другому тяжелому вооружению", – сказал глава Пентагона.

По его словам, представители Евросоюза выдвинули предложение по ускорению производства и поставок боеприпасов для Украины.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+12
я вже втомився рахувати ті місяці, збився з рахунку...
показать весь комментарий
21.04.2023 19:00
+12
Йди на фронт, там не зібєшся з рахунку
показать весь комментарий
21.04.2023 19:04
+10
В наступні місяці має бути перемога,а не перевага! Кацап розуміє тільки в рило,а не розмови про "перевагу"!
показать весь комментарий
21.04.2023 19:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Наступні місяці
показать весь комментарий
21.04.2023 18:52 Ответить
За полдня после Рамштайна желательно, не даже лучше через два часа. А то офуели натовцы.
показать весь комментарий
21.04.2023 18:57 Ответить

Тарапиться не нада!
показать весь комментарий
21.04.2023 19:02 Ответить
Ну так краще передати через рік чим зараз
показать весь комментарий
21.04.2023 21:18 Ответить
я вже втомився рахувати ті місяці, збився з рахунку...
показать весь комментарий
21.04.2023 19:00 Ответить
Йди на фронт, там не зібєшся з рахунку
показать весь комментарий
21.04.2023 19:04 Ответить
Не беруть, я Гріша Злий
показать весь комментарий
21.04.2023 19:11 Ответить
А чого не беруть? Хворий?
показать весь комментарий
21.04.2023 20:16 Ответить
Вішайся раз втомився
показать весь комментарий
22.04.2023 12:01 Ответить
В наступні місяці має бути перемога,а не перевага! Кацап розуміє тільки в рило,а не розмови про "перевагу"!
показать весь комментарий
21.04.2023 19:00 Ответить
Перемога любою ціною теж нікому не потрібна. Ми не рашка і маєм цінувати життя кожного захисника.
показать весь комментарий
21.04.2023 21:51 Ответить
Врет, конечно, но это лучше, чем ничего.
показать весь комментарий
21.04.2023 19:13 Ответить
Невже дадуть ракети 300+ км?! 🚀🚀🚀
показать весь комментарий
21.04.2023 19:42 Ответить
А що на 300 км щось кадинально вирішить? Ні. Перевагу на полі болю надасть тільки ядерна зброя
показать весь комментарий
22.04.2023 10:39 Ответить
Звісно вирішить - підвозити БК кацапам стане неможливо.
Судячи з твого рівня розуміння процесів, тобі перевагу надає бутилка в дупі
показать весь комментарий
22.04.2023 12:09 Ответить
ну тільки не на полі бою.
показать весь комментарий
22.04.2023 15:04 Ответить
Одни обещания...а по факту дают в час по чайной ложке....
показать весь комментарий
21.04.2023 20:39 Ответить
показать весь комментарий
21.04.2023 21:12 Ответить
А НА РЕЗНИКОВА ОН СМОТРИТ С НЕДОВЕРИЕМ !)
показать весь комментарий
21.04.2023 21:35 Ответить
У наступні місяці? Значить,про переможний наступ,про який нам розказують з літа 22,все це пурга? Ніяких наступів навіть не планується? Чогось такого можна було й очікувати....
показать весь комментарий
22.04.2023 09:41 Ответить
Всі тебе чекають, коли ти запишеся у військо
показать весь комментарий
22.04.2023 12:11 Ответить
я так розумію,що ти вже давно записаний? дай вгадаю,диванно-штурмові війська з безпечної і глибокої щілини?
показать весь комментарий
25.04.2023 11:54 Ответить
В час по чайной ложке, чтобы карлик не расстроился и не начал по настоящему
показать весь комментарий
22.04.2023 11:18 Ответить
Якось без ентузіазму він знов.
Краще б сказав - ATACMS вже пару тисяч передали. Грузимо Томагавки...
показать весь комментарий
22.04.2023 11:47 Ответить
Для України - нізя. А для москви - нічого не жалко!
показать весь комментарий
22.04.2023 11:48 Ответить
Не нийте! Значить зброя вже у нас.
показать весь комментарий
22.04.2023 13:45 Ответить
 
 