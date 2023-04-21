РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5135 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
1 797 12
ПВО (1481) Пентагон (1205) Остин Ллойд (284) Милли (116)

Сейчас Украине наиболее необходимы наземные системы ПВО, - Пентагон

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

міллі,остін

По мнению руководства Пентагона, наземные системы ПВО сейчас являются самым необходимым видом вооружения для Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы все полагаем, что сейчас Украина больше всего нуждается в наземных средствах ПВО", - сказал Остин в ответ на вопрос, обсуждали ли участники встречи Контактной группы по Украине возможность поставок ей истребителей.

Он добавил, что, по его мнению, стороны, поддерживающие Украину, могут сделать больше в этой сфере.

Председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли также заявил на пресс-конференции, что "сейчас наиболее важно обеспечить надежность ПВО" Украины, гарантировать, что зенитные системы смогут поражать цели на различной высоте.

"Задача - контролировать воздушное пространство. Этого можно добиваться разными способами. Сейчас наиболее экономически эффективный и самый быстрый способ для Украины - это ПВО", - подчеркнул Милли.

Читайте: Patriot уже несет боевое дежурство в системе ПВО Украины, - Воздушные силы
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+4
Латвия решила вернуть Украине все имеющиеся в ее распоряжении «Стигеры» google translate
показать весь комментарий
21.04.2023 18:59
+3
"Ми всі вважаємо, що зараз Україна найбільше потребує наземних засобів ППО", - сказав міністр оборони США Ллойд Остін у відповідь на запитання, чи обговорювали учасники зустрічі Контактної групи щодо України можливість постачання їй винищувачів. (вони всі вважають, що рашист має повне право і дальше знищувати Україну і вбивати український народ .котрому не дають своєї зброї .для адекватної відповіді світовому терористу ,вбивці і окупанту України
показать весь комментарий
21.04.2023 18:57
+1
Латвія вже давно дбає про інтереси України більше, ніж наші політики. Нам неймовірно пощастило мати таких друзів та союзників.
показать весь комментарий
21.04.2023 19:04
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Ми всі вважаємо, що зараз Україна найбільше потребує наземних засобів ППО", - сказав міністр оборони США Ллойд Остін у відповідь на запитання, чи обговорювали учасники зустрічі Контактної групи щодо України можливість постачання їй винищувачів. (вони всі вважають, що рашист має повне право і дальше знищувати Україну і вбивати український народ .котрому не дають своєї зброї .для адекватної відповіді світовому терористу ,вбивці і окупанту України
показать весь комментарий
21.04.2023 18:57 Ответить
Дурака включает. Ну таке. Хотя и ПВО тоже особо не дают.
показать весь комментарий
21.04.2023 18:58 Ответить
Латвия решила вернуть Украине все имеющиеся в ее распоряжении «Стигеры» google translate
показать весь комментарий
21.04.2023 18:59 Ответить
Латвія вже давно дбає про інтереси України більше, ніж наші політики. Нам неймовірно пощастило мати таких друзів та союзників.
показать весь комментарий
21.04.2023 19:04 Ответить
Марк Міллі також заявив на пресконференції, що "зараз найважливіше - забезпечити надійність ППО" України, гарантувати, що зенітні системи зможуть вражати цілі на різній висоті. Джерело: https://censor.net/ua/n3413667

І головне - на великій дальності .. Хоча б 100 км . Треба ППО яке змогло б відігнати від лінії фронту кацапсячу авіацію .
показать весь комментарий
21.04.2023 19:00 Ответить
І не тільки. Важливі військові об'єкти мають неодмінно бути захищені від ланцетів. Ось відео, де важливий об'єкт був без прикриття: https://twitter.com/UAWeapons/status/1649139224459837444
показать весь комментарий
21.04.2023 19:12 Ответить
В мережі є відео , де показано як наші артилеристи рятуються від них , натягнувши металеві сітки навкруги гармати .
показать весь комментарий
21.04.2023 19:19 Ответить
Кустарщина. Для цього підходять Гепарди і американські Avenger. Сіткою неможливо все прикрити. Бо це не лише гармати.
показать весь комментарий
21.04.2023 19:28 Ответить
Враховуючи, що до "совкових" систем ППО вже закінчуються ракети і їх ніде придбати, то їх терміново слід замінити на західні зразки бо без ППО наземну техніку просто розіб'ють з повітря. Отже, Остін та Міллі абсолютно праві і хочеться вірити, що нам і надалі допомагатимуть з ПРО та ППО ******** зразків.
показать весь комментарий
21.04.2023 19:02 Ответить
ну все вірно. якщо планується якась наступальна операція, то кацапсяча авіація повинна бути якомога далі від лінії фронту. якомога далі - це не 5 кілометрів, "стінгери" цьому явно не допоможуть. та навіть якщо і не планується, то відігнати кацапсячу авіацію - добра справа, яка не буде зайвою.
показать весь комментарий
21.04.2023 19:05 Ответить
Більше Avenger для захисту від дронів-камікадзе. 10 штук - це ніщо.
показать весь комментарий
21.04.2023 19:14 Ответить
Да что вы говорите....какая неожиданность, за более чем год войны....
показать весь комментарий
21.04.2023 20:40 Ответить
 
 