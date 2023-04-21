Сейчас Украине наиболее необходимы наземные системы ПВО, - Пентагон
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По мнению руководства Пентагона, наземные системы ПВО сейчас являются самым необходимым видом вооружения для Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы все полагаем, что сейчас Украина больше всего нуждается в наземных средствах ПВО", - сказал Остин в ответ на вопрос, обсуждали ли участники встречи Контактной группы по Украине возможность поставок ей истребителей.
Он добавил, что, по его мнению, стороны, поддерживающие Украину, могут сделать больше в этой сфере.
Председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли также заявил на пресс-конференции, что "сейчас наиболее важно обеспечить надежность ПВО" Украины, гарантировать, что зенитные системы смогут поражать цели на различной высоте.
"Задача - контролировать воздушное пространство. Этого можно добиваться разными способами. Сейчас наиболее экономически эффективный и самый быстрый способ для Украины - это ПВО", - подчеркнул Милли.
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І головне - на великій дальності .. Хоча б 100 км . Треба ППО яке змогло б відігнати від лінії фронту кацапсячу авіацію .