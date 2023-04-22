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Новости Политика Украины
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Портнов (629) Седлецкая (89)

Печерский суд удовлетворил иск Портнова против журналистки Седлецкой, ее защита подает апелляцию

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

портнов

Печерский суд Киева принял решение в пользу пророссийского деятеля Андрея Портнова по делу о защите его чести, достоинства и репутации.

Об этом в Facebook сообщила журналистка, руководитель проекта журналистских расследований "Схемы" Наталья Седлецкая, передает Цензор.НЕТ.

Здесь такое дело.

Печерский суд Киева принял решение в пользу пророссийского деятеля Андрея Портнова.

Судья Соколов удовлетворил его иск против меня по делу о "защите его чести, достоинства и репутации".

Мы, конечно, обжалуем это решение в апелляции.

Но все же зафиксирую здесь для истории немного деталей.

Андрей Портнов, ныне находящийся под санкциями США, подал на меня иск  в Печерский суд еще осенью 2020 года.

Тогда Портнову не понравился мой пост в Facebook. Вот этот: https://t.ly/M3KO

Я опубликовала это сообщение 17 августа 2020-го – в день поджога автомобиля водителя редакции "Схем" Бориса Мазура.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский суд снова "удовлетворил" Портнова, - адвокат Головань

В сообщении я упомянула о негативном отношении Портнова к нашей команде, в частности, о том, что ранее он обнародовал личные данные наших водителей, их домашние адреса и номера автомобилей, включая тот автомобиль, который в конце концов сожгли в Броварах.

Это медицинские факты. Как и то, что Портнов публично угрожал "учебно-воспитательными мероприятиями" нашей редакции расследователей.

Впрочем, судья Алексей Соколов из Печерского суда решил, что я должена "опровергнуть недостоверную информацию". Так же, согласно решению суда, должны сделать издания Общественное, NV, 5 канал и Прямой, которые перепечатали мой пост. Конечно, до рассмотрения апелляции решение не имеет законной силы.

Напомню, что Андрей Портнов находится под санкциями из-за влияния на судебную систему Украины.

А где он сейчас находится?

Из публичного пространства Портнов исчез накануне вторжения РФ, в последний раз появившись в эфире у Натальи Влащенко 15 февраля 2022 года.

"Необходимо сохранять спокойствие, никуда не бежать, и находится в собственной стране".

Сам Андрей Портнов уехал из Украины в июне 2022 года в направлении Венгрии.

Его сын призывного возраста также уехал – как волонтер – и не вернулся.

Благодарю за юридическое сопровождение по этому делу адвоката Anatoliy Popov, который уже работает над нашей жалобой в Киевский апелляционный суд", - рассказала Седлецкая.

Печерский суд удовлетворил иск Портнова против журналистки Седлецкой, ее защита подает апелляцию 01
Печерский суд удовлетворил иск Портнова против журналистки Седлецкой, ее защита подает апелляцию 02
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Топ комментарии
+71
А мы еще возмущаемся когда в Европе или Орбан с Трампом что то не то для Украины делает. А тут во время войны в самом центре Киева враги вовсю орудуют
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21.04.2023 20:36
+60
іспаньский сором курво
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21.04.2023 20:31
+56
Так є ж достойний продовжувач справи портнова в судах - пан татаров. Тому нічого дивного. Для дєрьмаківців страшніший ворог не "за парєбріком", а той, хто не вірить "єдиному аналу".
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21.04.2023 20:38
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Це х*йло ще в Україні? І ви такім чином хочете війну виграти...
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22.04.2023 04:01 Ответить
Окрім містера кольта ніхто...
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22.04.2023 05:31 Ответить
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22.04.2023 05:35 Ответить
«Видатні судді та прокурор» в Україні , нажаль, саме такі , так само, як і Герої України на кшталт бойко(((((
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22.04.2023 06:27 Ответить
Така пенсія у всіх "укгаїнських" суддів. Опора системи, мля.
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22.04.2023 06:28 Ответить
Зробили все згідно українському законодавству. Міняйте закони. Доречі депутатів обирає народ, а ті в свою чергу будують законодавсто. Так що кінцевий бенефіціар тут - український нарід.
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22.04.2023 15:14 Ответить
Звеняйте, але после цього, я не вірю, ні в вдалий контр наступ ,ні в перемогу України в цієї війні . З початку треба починати з Київа , ......
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22.04.2023 05:53 Ответить
ждуны ждут когда ***** посадит на ,,царство,, януковоща и эти твари побегут облизывать сапоги проффесору козломордому
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22.04.2023 06:18 Ответить
Всім відома репутація цього портова!? Суд мав захистити Седлецьку а не портова!!! Знову це неподобство(((
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22.04.2023 06:23 Ответить
Не очень ясно ЧТО именно от вас требуют

Прочитал статью и не вижу что ИМЕННО вы должны опровергнуть 👆
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22.04.2023 06:28 Ответить
портнов вже в очі сцить і "покріпаченим війною" людям і совєцькій зевладі дермаків, насолоджуючись імпотентністю лівоохоронців..
з такою ситуацією реальний"мосад" в Україні проти зрадників України - під великим сумнівом
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22.04.2023 07:05 Ответить
Хай живе печерський(від слова печера)-самий гуманний в світі.
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22.04.2023 07:30 Ответить
Для мене це звучить по іншому- "Зеленський, єлдак і татаров стали на бік портнова і Цапії, де перехлвується злочинець, який створював тут корупцію і списки по знищенню патріотів". А де тут Україна і її інтереси? Так в 2019 році мудрий і дуже вімний нарід передав булаву і всі кдючі від всіх ничок малоросам.
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22.04.2023 08:08 Ответить
хай приіде сюди це хлєбало яничарське-потолкуємо з падлою про його честь А з наших суддів вже давно пора шкіру знімати
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22.04.2023 08:12 Ответить
Хлебало Портнова уехало под крышеванием МАФИИ РЕЖИМА ОБОРОТНЕЙ ! ИУДЫ продолжают работать на уничтожение СВОБОДНых Украинцев !НАЧИНАЙТЕ с ТЕХ , КОГО МОЖНО ДОСТАТЬ !
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23.04.2023 08:43 Ответить
Як можлив захист його честі, гідності та репутації, якщо в нього нема анічого з перліченного?

Але - щодо судді. Якщо суддя рахує, що поведінка портнова гідна - нема нічого кримінального у тому, щоб опубліковати адресу, де він проживає, а - тако ж- марку й номери його авто...

А що ? Він же ж своїм вироком порахував це нормою.
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22.04.2023 08:19 Ответить
взагалі-то він не гідність захищає, він демонструє що досі має силу і владу, і що українські суди йому підвласні. Він подає сигнал проросійським силам в Україні, що вони можуть нічого не боятися, гадити українцям і далі, "если что - люди свои, порешаем". А печерський суд - це і є ті самі "свои люди", горіти їм синім полум"ям.
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22.04.2023 14:13 Ответить
Лютий треш!!!
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22.04.2023 09:18 Ответить
Кто готував «розстрільні» списки?

Жителі Бучі, Ірпеня, Гостомеля та Макаріва, які пережили в підвалах окупацію росіян і бомбардування міст, розповіли, що адреса мучеников були легко знайдені загарбниками і патріоти України розстріляні за наявними у прибульців списками російською мовою.

Оскільки таблички з номерами будинків та назвами вулиць було заздалегідь знято, то місцеві колаборанти у складі розстрільної групи автоматників вказували прибульцям будинки, в яких мешкають патріоти України. Якщо татаро-монголам на очі траплявся інвалід із протезом ноги, його теж розстрілювали на місці як учасника «АТО».



«Розстрільні» списки активістів, депутатів обласної ради та органів місцевого самоврядування, учасників «АТО», «ООС», та адреси сімей військовослужбовців ЗСУ для російських окупантів в офісі шостого президента готувала команда Портнова (робочий псевдонім у ФСБ московії - «Казбек») і він цього даже не приховував. Пані Венедиктова (екс-Генпрокурор України) при цьому мовчала і вдала, що нічого протизаконного не відбувається.

Буряти, якути та тунгуси утримували заарештованих чиновників у тюремних камерах, катували електричним струмом і розстрілювали. Доля багатьох громадян не відома вже багато днів. На великий жаль, ніколи більше з нами не будуть спілкуватись загиблі патріоти: наші чоловіки, сини, брати, сестри, дружини, однокласники, друзі, сусіди.

Ніхто з попередніх президентів України не давав концерти терористам в окупованій Горлівці, а їхні дружини не здавали ворогові пересування колон військових транспортних засобів ЗСУ. Такого президента за останні тридцять років в Україні ще не було.

Коли доведеться відповідати перед Трибуналом за здачу ворогам 25% територій України, запрошення «смажити шашлики», та майже за чотири мільйонів українських біженців у Польщі, шлимазл втече в Нєтанію, до батьків.
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22.04.2023 12:06 Ответить
це-судья ?подивітьься на його харю на якій написано---я продажна наволлоч? коли цей сраний суд рожженуть----УСІ ЗНАЮТЬ ,що там за бабло можно засудити Байдена !!!ДЕ цей гидотний міністр юстиціі малюска,який робить ВІП-камери, і не робить реформу судової сістеми !!! тварюки--одне слово !!!!
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22.04.2023 12:19 Ответить
а щоб ви знали, за бабло вони б і Діву Марію, засудили би.
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22.04.2023 14:14 Ответить
Мені здається таких суддів треба тихенько зустрічати з ножичком у темному дворі. Вже були випадки як суддям голови різали, може це допоможе?
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22.04.2023 09:38 Ответить
ножичком, у дворі, це не наш стиль. Втім, якщо хочете дійсно помститися зухвалим корумпованим суддям - мусите позбавити їх всіх статків, всіх грошей, щоб вони жили в злиднях.
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22.04.2023 14:16 Ответить
Сегодня ты с Портновым составляешь расстрельные списки, а завтра в зеленой флиске ежедневно с экране выступаешь. Украина -страна возможностей. Нород все равно выберет в президенты очередную сволочь.
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22.04.2023 09:51 Ответить
Васілевська -СМАГЛЮК : «Портнов помагает нам восстанавливать справедивость»
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22.04.2023 12:53 Ответить
не треба гнати на людей, в олігархічній державі обирають олігархи, а корумпований держ апарат позволяє навіть кацапам в нашіх виборах як в своїх труселях лазати. кацапи готуються до кожних нашіх виборів (і не тільки нашіх) білше ніж до своїх власних, як вони в американські вибори лізли, то наші тим більше.
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22.04.2023 14:18 Ответить
Журналістці треба було прийти на суд у супроводі групи підтримки із представників ЗСУ або ТрО
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22.04.2023 09:55 Ответить
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22.04.2023 10:39 Ответить
Глянувши на пику цього "судді" можна не дивуватися таким рішенням. Нашу судову систему реформувати неможливо. Потрібно звільнтити ВСІХ без винятку суддів і створювати нову систему вже на новій основі. З гівна ви не те що палац, а навіть хибару не побудуєте.
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22.04.2023 11:00 Ответить
Пригласить на время международных специалистов ! Мафия в Украине сожрала ,как раковая опухоль полностью судовую систему
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22.04.2023 12:56 Ответить
Після війни про всіх все згадаємо, всі за все дадуть відповідь та будуть покарені. Наші хлопці гинуть не за цих ублюдків!
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22.04.2023 11:19 Ответить
А нужен ли украинскому народу судья Соколов, как и весь Печерский суд ?
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22.04.2023 11:35 Ответить
Сором. Позор та жесть.

Зрадник України - людина яка створювала списки геноциду, які використовувала і використовує армія рф, отримує захист та підтримку від суду України.
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22.04.2023 11:47 Ответить
Приехать ДОМОЙ к этому жирному ****** АВТОМАЙДАНОМ задать пару вопросов Вычислить МРАЗЬ ************
очень легко
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23.04.2023 08:51 Ответить
Це повний п-ц!!!
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22.04.2023 11:48 Ответить
Десятий год войни, а сепарня рулит.
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22.04.2023 12:04 Ответить
Испанский стыд....
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22.04.2023 12:08 Ответить
Де честь і достоїнство,а де ця особина під назвою портной,це як північ та південь...І ще,до справедливих "пещерних"судів нам ще ой як далеко...Випускники старої системи кидаловського пту рулять...
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22.04.2023 12:41 Ответить
Было б что защищать...
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22.04.2023 12:50 Ответить
Дело Приватбанка: Коломойский хочет воспользоваться помощью Портнова в Европейском суде,

Олигарх Игорь Коломойский после принятия «антиколомойского»законопроекта планирует обращаться в Европейский суд

и сотрудничать в этом вопросе с экс-главой Администрации президента времен Януковича Андреем Портновым.

Об этом он сказал комментарии hromadske.
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22.04.2023 14:19 Ответить
Андрея Портнова традиционно связывают с юридической компанией "Корпоративные технологии", среди клиентов которой были структуры, близкие к финансово-промышленной группе "Приват" Игоря Коломойского

В конце 2004 года в правоохранительные органы поступила жалоба от начальника юруправления ГКЦБФР Оксаны Сахнацкой, которая обвинила Портнова в том, что он угрожал ей убийством.

В конце концов дело против Портнова по заявлению Сахнацкой закрыли, однако в 2008 году его возобновили, когда он с подачи премьер-министра Юлии Тимошенко претендовал на должность председателя Фонда государственного имущества (ФГИ) Украины.

https://www.dsnews.ua/dosie/andriy-portnov-26042021-422660
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22.04.2023 14:22 Ответить
В 2008 году Портнова избран заместителем главы фракции "Блок Юлии Тимошенко". Параллельно с этим он продолжает руководить юридическим департаментом БЮТ. существовала т.н. "группа Портнова", в которую входили Владимир Пилипенко, Святослав Олейник и Валерий Писаренко - все из БЮТ.

После пригрыша Тимошенко Януковичу , Портнов «перебежа»л к нему

Политические эксперты считают Портнова одним из главных инициаторов т.н. "диктаторских законов", принятых Верховной Радой в разгар Евромайдана

после массовых расстрелов на Майдане и бегства Януковича он выехал из Украины.

Покинув Украину, бывший первый заместитель главы АПУ сначала переехал в Москву, а затем "осел" в Вене
https://www.dsnews.ua/dosie/andriy-portnov-26042021-422660
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22.04.2023 14:24 Ответить
18 апреля 2019 года ПОРТНОВ ОПУБЛИКОВАЛ "ПРОЕКТ УКАЗА" ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО О РОСПУСКЕ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ VIII СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ДОСРОЧНЫХ ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРОВ.

4 июля 2019 года бывший соратник Януковича (Портнов) заявил, что разработал законопроект, которым запрещается работать в органах власти людям, занимавшим государственные должности в период после победы Майдана (конец февраля 2014) и до инаугурации Владимира Зеленского (20 мая 2019 года).

Через неделю, 11 июля, С АНАЛОГИЧНОЙ ИНИЦИАТИВОЙ ВЫСТУПИЛ УЖЕ НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ. При этом он заявил, что законопроект об "усилении люстрации" разработала его команда

https://www.dsnews.ua/dosie/andriy-portnov-26042021-422660
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22.04.2023 14:30 Ответить
Еще одной "ниточкой", которая связывает Зеленского и Портнова, может быть заместитель председателя Офиса президента Олег Татаров

Татаров в свое время был адвокатом Портнова.

Несмотря на многочисленные акции протеста, призывы, петиции, а также обвинения в коррупции, Зеленский отказывается уволить Олега Татарова.

Некоторые политические эксперты и аналитики считают, что Владимир Зеленский не спешит "убрать" Татарова,

чтобы не разрушить конструкцию своих отношений с Портновым.

https://www.dsnews.ua/dosie/andriy-portnov-26042021-422660
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22.04.2023 14:31 Ответить
Коломойский - Портнов- Ермак - Татаров - Зеленский

Круговая порука мажет, как копоть.
Я беру чью-то руку, а чувствую локоть.
Я ищу глаза, а чувствую взгляд,
Где выше голов находится зад.
За красным восходом - розовый закат.

Скованные одной цепью,
Связанные одной целью.
Скованные одной цепью,
Связанные одной.
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22.04.2023 14:46 Ответить
Це повний лисець. Увага працює печеристий суд ! Якщо Пригожин буде позиватися чи Янукович вони теж задовільнять його позов?
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22.04.2023 15:00 Ответить
Писец в том , что Зеоборотень ОБЕРЕГАТ ВЕСЬ ЭТОТ ПИСЕЦ , а вы , как слепые котята верите ИУДЕ 🤮 КАК ОНО 🤡🤢 ВЫЗВЕРИЛОСЬ ЗА ВОПРОС :» ГДЕ ПРЕДАТЕЛЬ БАКАНОВ?»
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23.04.2023 08:57 Ответить
Як би це не гірко було, але Портнов - крутий фахівець і людина без честі, але з мізками і досвідом. Це ворог яким зась нехтувати! На нього не треба скавчати, ворога треба ліквідовувати, - бо війна!
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22.04.2023 15:19 Ответить
Судебная реформа во всей красе.
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22.04.2023 15:26 Ответить
Вороги України, як не в рясах московських, то в суддівських мантіях сидять, цілими сімейними кланами на московитів батрачуть в Україні!!!
Кучмарик, це забезбечив із своїми кланами!!!
Жоден із них не пішов захищати Україну, ще з часів Майдану, татаров може це підтвердити, разом із Печерськими суддівськими!!
Ворог України то в мантії судді, то в рясі московської лже-церкви!!!
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22.04.2023 19:28 Ответить
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