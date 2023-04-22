Печерский суд удовлетворил иск Портнова против журналистки Седлецкой, ее защита подает апелляцию
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Печерский суд Киева принял решение в пользу пророссийского деятеля Андрея Портнова по делу о защите его чести, достоинства и репутации.
Об этом в Facebook сообщила журналистка, руководитель проекта журналистских расследований "Схемы" Наталья Седлецкая, передает Цензор.НЕТ.
Здесь такое дело.
Печерский суд Киева принял решение в пользу пророссийского деятеля Андрея Портнова.
Судья Соколов удовлетворил его иск против меня по делу о "защите его чести, достоинства и репутации".
Мы, конечно, обжалуем это решение в апелляции.
Но все же зафиксирую здесь для истории немного деталей.
Андрей Портнов, ныне находящийся под санкциями США, подал на меня иск в Печерский суд еще осенью 2020 года.
Тогда Портнову не понравился мой пост в Facebook. Вот этот: https://t.ly/M3KO
Я опубликовала это сообщение 17 августа 2020-го – в день поджога автомобиля водителя редакции "Схем" Бориса Мазура.
В сообщении я упомянула о негативном отношении Портнова к нашей команде, в частности, о том, что ранее он обнародовал личные данные наших водителей, их домашние адреса и номера автомобилей, включая тот автомобиль, который в конце концов сожгли в Броварах.
Это медицинские факты. Как и то, что Портнов публично угрожал "учебно-воспитательными мероприятиями" нашей редакции расследователей.
Впрочем, судья Алексей Соколов из Печерского суда решил, что я должена "опровергнуть недостоверную информацию". Так же, согласно решению суда, должны сделать издания Общественное, NV, 5 канал и Прямой, которые перепечатали мой пост. Конечно, до рассмотрения апелляции решение не имеет законной силы.
Напомню, что Андрей Портнов находится под санкциями из-за влияния на судебную систему Украины.
А где он сейчас находится?
Из публичного пространства Портнов исчез накануне вторжения РФ, в последний раз появившись в эфире у Натальи Влащенко 15 февраля 2022 года.
"Необходимо сохранять спокойствие, никуда не бежать, и находится в собственной стране".
Сам Андрей Портнов уехал из Украины в июне 2022 года в направлении Венгрии.
Его сын призывного возраста также уехал – как волонтер – и не вернулся.
Благодарю за юридическое сопровождение по этому делу адвоката Anatoliy Popov, который уже работает над нашей жалобой в Киевский апелляционный суд", - рассказала Седлецкая.
Пожалуйста, подождите...
Прочитал статью и не вижу что ИМЕННО вы должны опровергнуть 👆
з такою ситуацією реальний"мосад" в Україні проти зрадників України - під великим сумнівом
Але - щодо судді. Якщо суддя рахує, що поведінка портнова гідна - нема нічого кримінального у тому, щоб опубліковати адресу, де він проживає, а - тако ж- марку й номери його авто...
А що ? Він же ж своїм вироком порахував це нормою.
Жителі Бучі, Ірпеня, Гостомеля та Макаріва, які пережили в підвалах окупацію росіян і бомбардування міст, розповіли, що адреса мучеников були легко знайдені загарбниками і патріоти України розстріляні за наявними у прибульців списками російською мовою.
Оскільки таблички з номерами будинків та назвами вулиць було заздалегідь знято, то місцеві колаборанти у складі розстрільної групи автоматників вказували прибульцям будинки, в яких мешкають патріоти України. Якщо татаро-монголам на очі траплявся інвалід із протезом ноги, його теж розстрілювали на місці як учасника «АТО».
«Розстрільні» списки активістів, депутатів обласної ради та органів місцевого самоврядування, учасників «АТО», «ООС», та адреси сімей військовослужбовців ЗСУ для російських окупантів в офісі шостого президента готувала команда Портнова (робочий псевдонім у ФСБ московії - «Казбек») і він цього даже не приховував. Пані Венедиктова (екс-Генпрокурор України) при цьому мовчала і вдала, що нічого протизаконного не відбувається.
Буряти, якути та тунгуси утримували заарештованих чиновників у тюремних камерах, катували електричним струмом і розстрілювали. Доля багатьох громадян не відома вже багато днів. На великий жаль, ніколи більше з нами не будуть спілкуватись загиблі патріоти: наші чоловіки, сини, брати, сестри, дружини, однокласники, друзі, сусіди.
Ніхто з попередніх президентів України не давав концерти терористам в окупованій Горлівці, а їхні дружини не здавали ворогові пересування колон військових транспортних засобів ЗСУ. Такого президента за останні тридцять років в Україні ще не було.
Коли доведеться відповідати перед Трибуналом за здачу ворогам 25% територій України, запрошення «смажити шашлики», та майже за чотири мільйонів українських біженців у Польщі, шлимазл втече в Нєтанію, до батьків.
Зрадник України - людина яка створювала списки геноциду, які використовувала і використовує армія рф, отримує захист та підтримку від суду України.
очень легко
Олигарх Игорь Коломойский после принятия «антиколомойского»законопроекта планирует обращаться в Европейский суд
и сотрудничать в этом вопросе с экс-главой Администрации президента времен Януковича Андреем Портновым.
Об этом он сказал комментарии hromadske.
В конце 2004 года в правоохранительные органы поступила жалоба от начальника юруправления ГКЦБФР Оксаны Сахнацкой, которая обвинила Портнова в том, что он угрожал ей убийством.
В конце концов дело против Портнова по заявлению Сахнацкой закрыли, однако в 2008 году его возобновили, когда он с подачи премьер-министра Юлии Тимошенко претендовал на должность председателя Фонда государственного имущества (ФГИ) Украины.
https://www.dsnews.ua/dosie/andriy-portnov-26042021-422660
После пригрыша Тимошенко Януковичу , Портнов «перебежа»л к нему
Политические эксперты считают Портнова одним из главных инициаторов т.н. "диктаторских законов", принятых Верховной Радой в разгар Евромайдана
после массовых расстрелов на Майдане и бегства Януковича он выехал из Украины.
Покинув Украину, бывший первый заместитель главы АПУ сначала переехал в Москву, а затем "осел" в Вене
https://www.dsnews.ua/dosie/andriy-portnov-26042021-422660
4 июля 2019 года бывший соратник Януковича (Портнов) заявил, что разработал законопроект, которым запрещается работать в органах власти людям, занимавшим государственные должности в период после победы Майдана (конец февраля 2014) и до инаугурации Владимира Зеленского (20 мая 2019 года).
Через неделю, 11 июля, С АНАЛОГИЧНОЙ ИНИЦИАТИВОЙ ВЫСТУПИЛ УЖЕ НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ. При этом он заявил, что законопроект об "усилении люстрации" разработала его команда
https://www.dsnews.ua/dosie/andriy-portnov-26042021-422660
Татаров в свое время был адвокатом Портнова.
Несмотря на многочисленные акции протеста, призывы, петиции, а также обвинения в коррупции, Зеленский отказывается уволить Олега Татарова.
Некоторые политические эксперты и аналитики считают, что Владимир Зеленский не спешит "убрать" Татарова,
чтобы не разрушить конструкцию своих отношений с Портновым.
https://www.dsnews.ua/dosie/andriy-portnov-26042021-422660
Круговая порука мажет, как копоть.
Я беру чью-то руку, а чувствую локоть.
Я ищу глаза, а чувствую взгляд,
Где выше голов находится зад.
За красным восходом - розовый закат.
Скованные одной цепью,
Связанные одной целью.
Скованные одной цепью,
Связанные одной.
*
Що відомо про суддю Олексія Соколова
Кучмарик, це забезбечив із своїми кланами!!!
Жоден із них не пішов захищати Україну, ще з часів Майдану, татаров може це підтвердити, разом із Печерськими суддівськими!!
Ворог України то в мантії судді, то в рясі московської лже-церкви!!!