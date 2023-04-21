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гражданство (1281) Зеленский (16549)

Экзамен по украинскому языку, истории и Конституции: Зеленский подписал закон о гражданстве

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

паспорт

Президент Владимир Зеленский 21 апреля подписал законопроект 7606 о новых правилах получения гражданства Украины.

Речь идет о проекте закона о внесении изменений в Законы Украины "О гражданстве Украины" и "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" по условиям принятия в гражданство Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

21 апреля Зеленский подписал закон.

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Согласно закону, для получения гражданства Украины нужно будет сдать экзамены на знание украинского языка, истории и Конституции.
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Топ комментарии
+21
Когда сам попробует сдать этот экзамен наш кокаиновый малорос, только без подсказок пророка его, Андрея Елдака?
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21.04.2023 20:36
+13
кстати вчера по телемарафету показывали Елдака так он по украински дажес листочка читал с ошибками, кончиное одоробало
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21.04.2023 20:38
+9
В Трускавце все ему присягнули. Там же научились за две недели страной управлять (или сдавать, какая разница). А присяга четырежды уклониста делает из него всего лишь трижды уклониста...
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21.04.2023 20:46
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Якщо ти знаєш країну краще, то попрошу відповісти на питання, скільки належить працівникові відпустки за відпрацьований рік, якщо він працює, звичайно на умові о праці.
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21.04.2023 21:56 Ответить
Бачу відповіді не буде, а какой бил полковнік, писав, я знаю Польщу, але не засмучуйся, по живеш в країні будеш знати, я теж приїхав не знав.
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21.04.2023 22:25 Ответить
Може тобі підсказати де шукати, але там на польському?Якщо володієш польським то можу під казати де це можна прочитати.
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21.04.2023 22:29 Ответить
Тобто відповіді я так і не отримав, ти де працюєш в Україні??? В Україні може і 36,але в Польщі точно не 36,і вона нараховується ні більше ні менше, а стільки належить.
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22.04.2023 09:43 Ответить
В тебе звикла манера спілкуватися з опонентом ,звертатись вуйко,що говорить про те що ти вуйко і є,ти написав що я збираю огірки,але для мене при наявності інтернету знайти відповідь на питання яке я тобі задав ,складало б лічені хвилини і то в язику польськім,але мені це не потрібно бо я знаю польське законодавство принаймні в межах трудового контракту.і принаймні для мене тепер зрозуміло хто з нас вуйко є і хто збирає огірки,і це ти!
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22.04.2023 12:05 Ответить
Це називається я тебе вивів на чисту воду і ти зливаєшся,бо ти не є той за кого себе видаєш,а простий дурник,що я і довів.По вухах українців їздити в тебе виходить ,а вже спілкуватись з людиною яка проживає в Польщі більше десяти років,і працює в польському колективі,і спілкується з поляками кожен день,і дуже часто на гострі теми,тут в тебе вже не виходить ,самозванець.
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22.04.2023 12:34 Ответить
Тупі не розрізняють...
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21.04.2023 21:41 Ответить
Та ну! Може й не точно, але завжди чути і французьку, і італійську, і іспанську з її "р-р-р", і голандську (я її називаю "німецька по-англійськи"). Російська від української на слух відрізняється як, скажімо, турецька від італійської: росіяни "ричать", а українці "співають". Но то таке... Природньо, незнайомі мови на слух вже не розпізнати: де в'єтнамці, де китайці, чи де Ірак, де Йемен, про Афріку взагалі мовчу!
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22.04.2023 10:44 Ответить
Ой, не кажіть! Я працюю з двома поляками, і якщо нам не вистачає німецької мови, то я переходжу на українську, і ми прекрасно розуміємося. А російською - дзуськи!
Так само і з пацієнтами: до нас буває приходять поляки, чехи, словаки, які не мешкають в Німеччині та не знають мови. А тут я з українською. То вони дуже радіють, бо відсотків 50-60 зрозуміло. А російською, майже як німецькою - fremde Sprache (чужа мова).
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22.04.2023 10:33 Ответить
насправдi це рiшення потрiбне було давно. так шо дожили ми до цього свята. але якщо в кожнiй комiсiї з iспитiв буде зграя корупцiонерiв, призначених з #ОПи, буде лихо. як це буде на практицi - мусарня просто буде бiльше грошей вимагати з "харошiх руцкiх"?
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21.04.2023 20:49 Ответить
Цікаво Президент
Конституцію Читав🤔🤔🤔
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21.04.2023 20:51 Ответить
максимум скурил
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21.04.2023 20:52 Ответить
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21.04.2023 21:04 Ответить
Він на неї ср..в.
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21.04.2023 21:10 Ответить
всех этих ждунов русского мира-крысчан,даунбасян после освобождения Крыма и Донбасса отправлять в рашку пинками!не заслужили они Украинского гражданства!
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21.04.2023 20:54 Ответить
О да. И всех русых с рыжими. И размером носа не больше №.

Ту херню что ты сейчас предлагаешь, через 50 лет раскпритикуют и назовут "кровавой депортацией целых народностей".

Но так или иначе, Виссарионыч тебе апплодирует
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21.04.2023 21:10 Ответить
Чехи вигнали німців після війни,і все ОК... Поляки вигнали німців з західних воєводств - ніхто і не пікнув! Наших поляки теж переселили з підкарпаття до Щецина і,..нормальок для Європи...
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21.04.2023 21:47 Ответить
Ага конечно, разбежался.

Во-первых никто никого не выгонял, а организованно выселили. Во-вторых, не чехи, а решение потсдамской конференции, где большие дядьки решили как лучше жить малым.

Если же результатом "захисту" станет примерно такое как сейчас в Бахмуте, то эти ждуны и сами свалят.

Впрочем твой оптимизм я не разделяю, как и комментатора выше.
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21.04.2023 22:13 Ответить
Ти можеш вигнати кого завгодно. Питання - ким заселяти територію замість депортованих?

Кількість українців стрімко зменшується, ніхто в світі окрім південних корейців зараз не народжує гірше ніж ми, вже не кажучи про мільйони жінок та дітей за кордоном які не повернуться.

Можливо ти хочеш щоб у нас після війни жили мільйони негрів, арабів, середньоазіатів? Вони і так будуть, безумовно, але згідно з твоєю пропозицією їх буде значно більше.
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21.04.2023 23:21 Ответить
Та нормалек, конечно. Правда было это все 80 лет назад, но то таке. Можно вообще всех их перерезать, как при Чингис Хане, Европа наверняка опять и не пикнет.
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21.04.2023 23:41 Ответить
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21.04.2023 21:13 Ответить
Украина не будет лишать себя огромного демографического ресурса ввиду миллионов человек на оккупированных территориях. Пускай и временно промытых пропагандой. Мы не в том положении чтобы разбрасываться людьми.

В стране ужасная ситуация с населением, особенно с мизерным количеством детей и молодых. У нас одна из худших рождаемостей в мире, иммиграция миллионов беженцев за границу. Если ты всерьез думаешь что после войны кто-то будет заниматься поисками идеальных украинцев, а всех неидеальных депортировать своей экономике во вред, ты очень сильно ошибаешься.

И да, украинское гражданство будет не приоритетом а скорее данью. Ты даже не представляешь насколько большие у нас потери популяции нерожденными и выехавшими. Было 52 млн 30 лет назад, стало около 30 млн сейчас.
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21.04.2023 23:18 Ответить
В оон говорят, что 36 миллионов сейчас. Но по любому, потеря 16 миллионов человек за 30 лет - это катастрофа.
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21.04.2023 23:44 Ответить
Вот отличная идея от изральтянина! Но есть вопрос, а что делать с домбасянами, которые сейчас в Азове, Айдаре и Донбассе? Их там до 75%. А еще есть домбасяне и даже крымчане, которые в других частях ВСУ воюют. С ними как?
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21.04.2023 23:39 Ответить
На мою думку було розумно зробити так:
Документовані вороги й колаборанти - до буцегарні!
Понаєхали - ті, хто приїхав з росії до Криму і Донбасу за останні 9 років - нафіг з пляжу! Всі їх угоди по бізнесу і нерухомості нічого не варті: ті, хто свідомо купує награбоване, мусить розуміти, що воно йому не належить. Отже "валіза-вокзал-рашка".
Ті, хто документовано опирався окупації (воював у лавах ЗСУ чи добробатах, волонтерів, партизанів, сидів за Україну "на подвалі", у полоні та ін.), одержує паспорт громадянина України.
А ждуни одержують "сірий паспорт" не-громадянина, який дає основні права: на життя, освіту, роботу, але не дає виборчого права, права займати високі посади та робити у сферах освіти, ЗМІ та у тих сферах, де можна просувати свої думки.
А якщо бажаєте повні права - будь ласка: іспити з мови, Конституції та історії держави - і Золотий Ключик ваш!
Але це, зрозуміло, прості рішення, а життя набагато складніше...
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22.04.2023 11:05 Ответить
Конституція до тебе пустий звук. Ти порушив її 100500 разів.
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21.04.2023 20:58 Ответить
Ручний контроль над телепростором здійснюється ціною евтаназії таких базових для європейської цивілізації понять, як свобода слова й вільні незалежні ЗМІ....
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21.04.2023 21:00 Ответить
Люблю топики про языковой срач. Как де Голь говорил: ты стоко раз чилавек скоко языков ты знаешь. Да знать русский - быть свинособакой. Но, шановные, не лукавть - вы все его знаете. Значит вы тоже из той породы? Но, блин, язык врага знать тоже нужно.

А знаэте що відрізняє росіянина від українця на мовному рівні? кацап знає рускій, но не знає українську. А ми знаєм і свою і їхню. Думаю, дібілам, пояснювати не треба нашу перевагу?
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21.04.2023 21:03 Ответить
Все у вас правильно, за исключением того, что руский, это не их. Эти 3.14дорасы не имеют эксклюзивных прав на руский язык. И учитывая то, что на нем прямо сейчас, пока мы в своих креслах умничаем, говорит 50% солдат ВСУ в окопах в том числе Руслан "Хижак", например, предъявлять кому либо за разговор (кроме чиновников) вообще смешно. Но мову ОБЯЗАНЫ знать все. И экзамен на гражданство должен включать знание украинского. Но не на уровне преподователей мовы Могилянки, конечно. На значительно меньшем.
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21.04.2023 23:51 Ответить
Вчера я много писал про будущее Украины ( именно про молодеж ). Увы, слушая моргенчлена и инстасобаку НИКТО НИЧЕГО НЕ ЗАБУДЕТ... Родители, мать вашу, воспитывайте своих детей, а не отдавайте это на аутсорсинг тик-току и ютубу.
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22.04.2023 11:13 Ответить
А що з предметів вивчив сам зеленський
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21.04.2023 21:06 Ответить
" Гнида, яка радила видобувати електрику з майданівців, вшанувала пам'ять Небесної сотні.
Ця сама гнида, яка називала Ющенка «сеньйор-голодомор», принесла квіти до збудованого Віктором Андрійовичем пам'ятника жервам Голодомору.
Це тому, що гнида тимчасова, а Україна вічна. Тому, що гниду не згадають через десять років, забудуть через сором і огиду, а пам'ятати українці будуть свою ідентичність, свою мову, віру, історію, свої трагедії і свої звитяги, своїх героїв і своїх гетьманів.
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21.04.2023 21:07 Ответить
Бггг, желающих получить украинское гражданство настолько много, что остаётся только усложнять процесс.
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21.04.2023 21:09 Ответить
Треба впустити як Німеччина мешканців Африки і близького сходу? Скільки мільонів?
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21.04.2023 22:58 Ответить
Треба. Если они вообще изъявят желание. Иначе граждан как таковых скоро не останется.
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21.04.2023 23:09 Ответить
Країна яка має демографічну катастрофу (майже нульова народжуваність, мільйони жінок та дітей за кордоном) не може дозволити собі ускладнювати процес отримання громадянства для іноземців. Це буквально стрільба собі в ногу.
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21.04.2023 23:13 Ответить
Столько, сколько понадобится для экономики страны. А что бы было желание у других, не только черных и азиатов (да и то еще неизвестно, захотят ли и они), нужно хотя бы до уровня Польши подняться.
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21.04.2023 23:57 Ответить
весь "батальон монако" i "хєроїв буковеля" - всiх на icпити.
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21.04.2023 21:15 Ответить
Буде теж саме шо із повістками
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21.04.2023 21:37 Ответить
Дьявол как всегда прячется в деталях: КОМУ сДАВАТЬ и по чем (по какому прейскуранту)!?
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21.04.2023 21:46 Ответить
Закон повинен стосуватись всіх, навіть папуасів, але не москалів. Єдиний виняток це хлопці з російським паспортом і українською душою, вони воюють в наших рядах.
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21.04.2023 23:36 Ответить
довго проживеш в ІталіÏ не знаючи італійськоï?
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22.04.2023 00:28 Ответить
Для военных, сражающихся на нашей стороне, гражданство без всяких экзаменов !
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22.04.2023 01:24 Ответить
Я за усложнение процесса получения гражданства Украиры. Выйдель на рынок - там представители каких угодно национальностей, но все с паспортом Украины. В польше такого нет, а у нас полно. Это что, светила наук к нам поприезжали? А торгашей у нас и своих хватает....
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22.04.2023 08:19 Ответить
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