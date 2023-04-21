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Экзамен по украинскому языку, истории и Конституции: Зеленский подписал закон о гражданстве
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Владимир Зеленский 21 апреля подписал законопроект 7606 о новых правилах получения гражданства Украины.
Речь идет о проекте закона о внесении изменений в Законы Украины "О гражданстве Украины" и "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" по условиям принятия в гражданство Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
21 апреля Зеленский подписал закон.
Согласно закону, для получения гражданства Украины нужно будет сдать экзамены на знание украинского языка, истории и Конституции.
Топ комментарии
+21 Підлога Маккартні
показать весь комментарий21.04.2023 20:36
+13 Підлога Маккартні
показать весь комментарий21.04.2023 20:38
+9 Сергей Гусаченко fb2284c8
показать весь комментарий21.04.2023 20:46
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Пожалуйста, подождите...
Так само і з пацієнтами: до нас буває приходять поляки, чехи, словаки, які не мешкають в Німеччині та не знають мови. А тут я з українською. То вони дуже радіють, бо відсотків 50-60 зрозуміло. А російською, майже як німецькою - fremde Sprache (чужа мова).
Конституцію Читав🤔🤔🤔
Ту херню что ты сейчас предлагаешь, через 50 лет раскпритикуют и назовут "кровавой депортацией целых народностей".
Но так или иначе, Виссарионыч тебе апплодирует
Во-первых никто никого не выгонял, а организованно выселили. Во-вторых, не чехи, а решение потсдамской конференции, где большие дядьки решили как лучше жить малым.
Если же результатом "захисту" станет примерно такое как сейчас в Бахмуте, то эти ждуны и сами свалят.
Впрочем твой оптимизм я не разделяю, как и комментатора выше.
Кількість українців стрімко зменшується, ніхто в світі окрім південних корейців зараз не народжує гірше ніж ми, вже не кажучи про мільйони жінок та дітей за кордоном які не повернуться.
Можливо ти хочеш щоб у нас після війни жили мільйони негрів, арабів, середньоазіатів? Вони і так будуть, безумовно, але згідно з твоєю пропозицією їх буде значно більше.
В стране ужасная ситуация с населением, особенно с мизерным количеством детей и молодых. У нас одна из худших рождаемостей в мире, иммиграция миллионов беженцев за границу. Если ты всерьез думаешь что после войны кто-то будет заниматься поисками идеальных украинцев, а всех неидеальных депортировать своей экономике во вред, ты очень сильно ошибаешься.
И да, украинское гражданство будет не приоритетом а скорее данью. Ты даже не представляешь насколько большие у нас потери популяции нерожденными и выехавшими. Было 52 млн 30 лет назад, стало около 30 млн сейчас.
Документовані вороги й колаборанти - до буцегарні!
Понаєхали - ті, хто приїхав з росії до Криму і Донбасу за останні 9 років - нафіг з пляжу! Всі їх угоди по бізнесу і нерухомості нічого не варті: ті, хто свідомо купує награбоване, мусить розуміти, що воно йому не належить. Отже "валіза-вокзал-рашка".
Ті, хто документовано опирався окупації (воював у лавах ЗСУ чи добробатах, волонтерів, партизанів, сидів за Україну "на подвалі", у полоні та ін.), одержує паспорт громадянина України.
А ждуни одержують "сірий паспорт" не-громадянина, який дає основні права: на життя, освіту, роботу, але не дає виборчого права, права займати високі посади та робити у сферах освіти, ЗМІ та у тих сферах, де можна просувати свої думки.
А якщо бажаєте повні права - будь ласка: іспити з мови, Конституції та історії держави - і Золотий Ключик ваш!
Але це, зрозуміло, прості рішення, а життя набагато складніше...
А знаэте що відрізняє росіянина від українця на мовному рівні? кацап знає рускій, но не знає українську. А ми знаєм і свою і їхню. Думаю, дібілам, пояснювати не треба нашу перевагу?
Ця сама гнида, яка називала Ющенка «сеньйор-голодомор», принесла квіти до збудованого Віктором Андрійовичем пам'ятника жервам Голодомору.
Це тому, що гнида тимчасова, а Україна вічна. Тому, що гниду не згадають через десять років, забудуть через сором і огиду, а пам'ятати українці будуть свою ідентичність, свою мову, віру, історію, свої трагедії і свої звитяги, своїх героїв і своїх гетьманів.