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Украина не будет вступать в НАТО частично, только в международно признанных границах, - МИД
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Украина будет присоединяться к НАТО только в международно признанных границах.
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Перебийнис, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Украина не может никуда вступать частями. Украина является государством, которое имеет определенные, международно признанные границы, и, конечно, мы будем присоединяться к тем или иным организациям в международно признанных границах", - сказал чиновник.
Перебийнис отметил, что Украина переросла этап плана действий по членству в НАТО и готова к нему, возможно, больше, чем некоторые страны-члены.
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КЛЮЧОВІ СЛОВА Зе ВЛАДИ ВСІ ЗРОЗУМІЛИ
Повна відмова від вступу в НАТО
Зміна Конституції України що до вступу в НАТО
Попереджання заздалегідь росії і Китаю про навчання України з військами НАТО
Відмова протягом 15 років повертати Крим військовим шляхом і 15 років перемовин по статусу Криму з кремлем
Повна відмова від розробок ядерної зброї у майбутньому, повна денуклеризація України
Неофіційно відмова від Української мови як єдиної державної в Україні
Перще 10 хвилин відео про Стамбульскі договорняки, дяка Ердогану як посередника за опрелюднення інформації яку Зе влада хотіла зачаїти
https://www.youtube.com/watch?v=PHmzQQn6IGU&t=396s
Ніхто нас в нато не візьме поки в країні війна
Не повторюйте як мандри нато нато нато
Просто робіть в країні армію --найкращу в світі
Перебудуйте економіку на віськовий лад
Цим забеспечемо свою армію
І на цьому можна заробити хороші гроші
Тільки не віддайте цей хліб з маслом --/в хороші руки/
А то /хороші руки /будуть істи чорну ікру -а армія гола боса
І без техніки
І коли все це буде в нас нато--- саме прийде до нас
Військові підприємства -- завжди випускали
Продукцію для народного хозяйства -- хорошего качества
В ЄС-НАТО не дураки сидять: те,що на Цензорі лише частково подають інфу про сн-владу,там від А до Я все знають