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Новости Политика Украины
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МИД (6653) членство в НАТО (1215) Перебийнис (75)

Украина не будет вступать в НАТО частично, только в международно признанных границах, - МИД

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

нато,україна,єс

Украина будет присоединяться к НАТО только в международно признанных границах.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Перебийнис, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Украина не может никуда вступать частями. Украина является государством, которое имеет определенные, международно признанные границы, и, конечно, мы будем присоединяться к тем или иным организациям в международно признанных границах", - сказал чиновник.

Перебийнис отметил, что Украина переросла этап плана действий по членству в НАТО и готова к нему, возможно, больше, чем некоторые страны-члены.

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Топ комментарии
+38

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21.04.2023 21:38
+35
поки при владі зрадники та агенти кремля не буде Україна ні в НАТО ні в ЄС. лише зміна політичної корумпованої, аморальної верхівки на українських патріотів та обов"язковий Суд над "слугами кремля", які планували здачу всієї країни москалям, зробить можливою членство і в НАТО і в ЄС,
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21.04.2023 21:36
+31
Да. Нам еще предстоит все узнать про Стамбул. И это заявление от власти из того времени.

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21.04.2023 21:44
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НАТО это что тпр-неповоротливое, с большим животом у генералов ЭЛЬФ, ленивый на действие,способный только обещать.. Понятие неимеющий что имеет фланг и что кенигсбергский анклав это мокшанские твари с ядрами.
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23.04.2023 08:06 Ответить
Да пусть, хотя бы, частями возьмут уже. Повезёт той части или частям, что больше, зловонные ********, на них, никогда, не полезут.
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23.04.2023 11:06 Ответить
Україна не буде вступати в НАТО частинами, тільки у міжнародно визнаних кордонах, - МЗС Джерело: https://censor.net/ua/n3413702

КЛЮЧОВІ СЛОВА Зе ВЛАДИ ВСІ ЗРОЗУМІЛИ
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23.04.2023 12:29 Ответить
ЯК Зе ВЛАДА ЗЛИВАЛА УКРАЇНУ В БЕРЕЗНІ 2022 В СТАМБУЛІ :

Повна відмова від вступу в НАТО
Зміна Конституції України що до вступу в НАТО
Попереджання заздалегідь росії і Китаю про навчання України з військами НАТО
Відмова протягом 15 років повертати Крим військовим шляхом і 15 років перемовин по статусу Криму з кремлем
Повна відмова від розробок ядерної зброї у майбутньому, повна денуклеризація України
Неофіційно відмова від Української мови як єдиної державної в Україні

Перще 10 хвилин відео про Стамбульскі договорняки, дяка Ердогану як посередника за опрелюднення інформації яку Зе влада хотіла зачаїти
https://www.youtube.com/watch?v=PHmzQQn6IGU&t=396s
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23.04.2023 13:04 Ответить
Не будьте такими наївними
Ніхто нас в нато не візьме поки в країні війна
Не повторюйте як мандри нато нато нато
Просто робіть в країні армію --найкращу в світі
Перебудуйте економіку на віськовий лад
Цим забеспечемо свою армію
І на цьому можна заробити хороші гроші
Тільки не віддайте цей хліб з маслом --/в хороші руки/
А то /хороші руки /будуть істи чорну ікру -а армія гола боса
І без техніки
І коли все це буде в нас нато--- саме прийде до нас
Військові підприємства -- завжди випускали
Продукцію для народного хозяйства -- хорошего качества
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23.04.2023 14:42 Ответить
Може я песимічний реаліст, проте Я не вірю що Україну приймуть, ані в НАТО, ані в ЄС. Цим структурам набагато вигідніше десятиліттями тримати бідну, воюючу, зруйновану Україну у статусі вічного кандидата чи просто союзника. П.с. Буду радий якщо помилюся двичайно, проте всі ці обіцянки вступу в НАТО або ЄС у найближчому майбутньому більше схожі на розові дитячі казки...
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23.04.2023 15:55 Ответить
На чолі з сн-це нереально.
В ЄС-НАТО не дураки сидять: те,що на Цензорі лише частково подають інфу про сн-владу,там від А до Я все знають
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24.04.2023 17:44 Ответить
Какие наивные люди. Часть населения не хочет в ЕС и НАТО даже после войны, референдума не было. Если Финляндию еле приняли, то нам туда путь заказан. Начнется предвыборная компания в США, про нас забудут если не на этих выборах преза США, то на следующих. Потом будет очень удручающая картина, приблизительно, как в Афганистане или Ираке.
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23.04.2023 18:01 Ответить
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