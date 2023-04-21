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Бразилия (259) война (46795)

Президент Бразилии Лула да Силва больше не будет критиковать помощь Украине, чтобы не ссориться с Западом, - Reuters

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

бразилія

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва откажется от критики помощи Украине, чтобы не портить отношения с Западом и не выглядеть сторонником России.

Об этом неназванные бразильские чиновники рассказали информационному агентству Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Неделю назад Лула призвал США и Европу прекратить поставки оружия Украине, заявив, что это только затягивает войну. В Белом доме Лулу обвинили в том, что он "повторяет российскую и китайскую пропаганды".

Бразильские чиновники, давшие комментарий агентству, признали, что комментарии Лулы повлекли за собой "ненужную шумиху", и подорвали нейтралитет и авторитет Бразилии как посредника в мирных переговорах, которые Лула хочет организовать.

В рамках своего визита в Португалию и Испанию, который состоится в пятницу, Лула намерен сменить риторику, чтобы не выглядеть сторонником России.

При этом неназванные европейские дипломаты в комментарии Reuters заявили, что лидеры Испании и Португалии намерены убедить Лулу взглянуть на войну в другом свете и отказаться от критики военной помощи Украине.

Читайте: МИД - президенту Бразилии: Украина стремится к завершению российской агрессии на основе Формулы мира
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Топ комментарии
+10
ОК, а ми більше не будемо його обзивати ЗаЛулой ))
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21.04.2023 21:35
+10
оказывается, нести ***** обходится очень дорого для целой страны.
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21.04.2023 21:36
+9
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21.04.2023 21:36
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А путін так хвалився своїм мертворожденим проектом "БРІКС".
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21.04.2023 21:34 Ответить
Термін BRICS придумав у 2001 році економіст Goldman Sachs на ім'я Jim O'Neill. ***** тоді пішки під стіл ходив.
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21.04.2023 23:01 Ответить
ОК, а ми більше не будемо його обзивати ЗаЛулой ))
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21.04.2023 21:35 Ответить
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21.04.2023 21:39 Ответить
будемо називати лагідно і ніжно-Вульва! "Вульвлчка" ***********!
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22.04.2023 07:36 Ответить
могли бы уточнить диаметр бутылки
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21.04.2023 21:35 Ответить
200 млрд. дол. американських інвестицій в Бразилії -

бутилка чимала 😂
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22.04.2023 00:58 Ответить
я не русский и я не бот,,, насчёт Зенона Поздняка
https://www.youtube.com/watch?v=o1wOzFpMQgU&t=46s
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22.04.2023 01:25 Ответить
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21.04.2023 21:36 Ответить
Зассал моего зассала не мой зассал.
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21.04.2023 22:58 Ответить
Коняра там був недавно, не "переконав" Лулу.
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21.04.2023 21:36 Ответить
оказывается, нести ***** обходится очень дорого для целой страны.
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21.04.2023 21:36 Ответить
О то ім'я!😀
Я до того думав що це Да Сільва
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21.04.2023 21:37 Ответить
****** да сліва
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21.04.2023 21:38 Ответить
так там Да Сыльва = як у нас Петро Петренко.
просто як на Францыъ - Жак -Кустов... гг
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21.04.2023 21:44 Ответить
ну не доганяю я этих идиотов. Лула, Орбан. За Украиной стоят серьёзные дяди. Ну дадут же под зад рано или поздно!
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21.04.2023 21:38 Ответить
интересный факт из истории-когда осмыны осадили Константинополь то долго не могли взять его,покак им не помог мастер по изготовлению пушек,наёмник венгр,,,звали этого наёмника орбан....
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21.04.2023 21:47 Ответить
Проплаченное время закончилось, а бесплатно Сильва не вещает.
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21.04.2023 21:38 Ответить
В загальному це ****** хЙла
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21.04.2023 21:39 Ответить
Президент Бразилії Лула да Сільва більше не буде критикувати допомогу Україні, щоб не сваритися з Заходом
=============
бразільську абізяну таки нахлобучили на бутилку
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21.04.2023 21:39 Ответить
У цих політиків - Орбана, да Сільви, Вучича, як у повії - гроші вперед. Немає грошей - немає підтримки. "Бл...ська психологія"
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21.04.2023 21:42 Ответить
"Lulu machen" - як кажуть містечкові коли посцять хочуть ))))
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21.04.2023 21:45 Ответить
"В рамках свого візиту до Португалії та Іспанії, який відбудеться в п'ятницю, Лула має намір змінити риторику, щоб не виглядати прихильником Росії."

Какая разница, кем ты пытаешься выглядеть, если уже знают, кто ты? Или, типа, один раз - не контрабас?
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21.04.2023 21:46 Ответить
Коли тупий піздьож закінчується відчутними втратами для країни та власної кишені. Тоді язик затягує у дупу.
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21.04.2023 21:50 Ответить
Усрався...
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21.04.2023 21:50 Ответить
От і правильно. Завалі своє бразильське патякало і сиди мовчки.
В мене декілька співробітників з Бразилії, то вони всі в один голос казали, шо цей заЛула - повний гандон. В них на останніх виборах в фінал вийшли (знову ж таки за словами бразильців) гандон і підар, то вони вибрали гандона.
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21.04.2023 21:54 Ответить
Ваш співробітник не зміг розібратися в ситуації. Гандон і підар був там в одній особі, і звали його да сілва. Він "переміг" завдяки фальсифікаціям, проти яких вийшов протестувати народ у великій кількості. Але лояльні корупціонеру да сілві силовики розігнали протести. Десь ми подібне вже бачили не так давно.
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22.04.2023 06:47 Ответить
Альтернатива там була така сама що сільва що болносару 2 покидька
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22.04.2023 09:42 Ответить
Місцеві кажуть, що другий був нічим не кращий. Я на цю тему своєї думки не маю, бо не слідкував шо там відбувається.
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22.04.2023 17:53 Ответить
Кароч, у Бразилії нічим здивувати Захід. Навіть футбол вжп не той. А Захід Лу-Лу здивував як сутенер проститктку, яка дозволила собі безкоштовний флірт з голодранцем, у якого немає грошей. 😁
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21.04.2023 21:56 Ответить
догавкалася, мавпа
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21.04.2023 22:04 Ответить
Мавр сделал свое дело, мавр может уходить.
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21.04.2023 22:07 Ответить
Мавп!
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22.04.2023 11:19 Ответить
Проблема всей латинской америки в том, что большая часть население там - это потомки рабов, а заигрывать в "демократию" с рабами - это очень печальная история с несчастливым концом и крахом всей системы государственной власти!
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21.04.2023 22:08 Ответить
..
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21.04.2023 22:11 Ответить
де там наші влаштуйте "теплу зустріч" цьому *********
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21.04.2023 22:21 Ответить
Значиться таки Лулу мали без мила.
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21.04.2023 22:59 Ответить
Як компенсацію за нерви, ми готові разом з вибаченнями прийняти пару сотень тисяч снарядів до Гепардів.
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21.04.2023 23:23 Ответить
Вот что пинок под зад от штатов животворящий делает😂
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22.04.2023 00:21 Ответить
Перхоть да Силва.
Как президента назовёшь, так он и поплывёт.
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22.04.2023 00:44 Ответить
То-то же
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22.04.2023 00:50 Ответить
Остался гавнюк орбан
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22.04.2023 00:54 Ответить
Тобто буде цілувати ікону Путіна в кабінеті, зачинивши попередньо двері, а не прилюдно. І буде далі тихо підігрувати рашкі в обмін на добрива. Добре, хоч встигли побачити, хто воно таке.
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22.04.2023 08:21 Ответить
Дебіл перегрівся на жаркому бразильському сонці. Замість того щоб призвати москалів призвати до виведення військ, то він призвав не поставляти зброю Україні-Русі. Мерзотник.
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22.04.2023 11:32 Ответить
Que vergonha!
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22.04.2023 12:55 Ответить
 
 