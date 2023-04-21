Президент Бразилии Лула да Силва больше не будет критиковать помощь Украине, чтобы не ссориться с Западом, - Reuters

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва откажется от критики помощи Украине, чтобы не портить отношения с Западом и не выглядеть сторонником России.

Об этом неназванные бразильские чиновники рассказали информационному агентству Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Неделю назад Лула призвал США и Европу прекратить поставки оружия Украине, заявив, что это только затягивает войну. В Белом доме Лулу обвинили в том, что он "повторяет российскую и китайскую пропаганды".

Бразильские чиновники, давшие комментарий агентству, признали, что комментарии Лулы повлекли за собой "ненужную шумиху", и подорвали нейтралитет и авторитет Бразилии как посредника в мирных переговорах, которые Лула хочет организовать.

В рамках своего визита в Португалию и Испанию, который состоится в пятницу, Лула намерен сменить риторику, чтобы не выглядеть сторонником России.

При этом неназванные европейские дипломаты в комментарии Reuters заявили, что лидеры Испании и Португалии намерены убедить Лулу взглянуть на войну в другом свете и отказаться от критики военной помощи Украине.

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