Президент Бразилии Лула да Силва больше не будет критиковать помощь Украине, чтобы не ссориться с Западом, - Reuters
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва откажется от критики помощи Украине, чтобы не портить отношения с Западом и не выглядеть сторонником России.
Об этом неназванные бразильские чиновники рассказали информационному агентству Reuters, передает Цензор.НЕТ.
Неделю назад Лула призвал США и Европу прекратить поставки оружия Украине, заявив, что это только затягивает войну. В Белом доме Лулу обвинили в том, что он "повторяет российскую и китайскую пропаганды".
Бразильские чиновники, давшие комментарий агентству, признали, что комментарии Лулы повлекли за собой "ненужную шумиху", и подорвали нейтралитет и авторитет Бразилии как посредника в мирных переговорах, которые Лула хочет организовать.
В рамках своего визита в Португалию и Испанию, который состоится в пятницу, Лула намерен сменить риторику, чтобы не выглядеть сторонником России.
При этом неназванные европейские дипломаты в комментарии Reuters заявили, что лидеры Испании и Португалии намерены убедить Лулу взглянуть на войну в другом свете и отказаться от критики военной помощи Украине.
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бутилка чимала 😂
https://www.youtube.com/watch?v=o1wOzFpMQgU&t=46s
Я до того думав що це Да Сільва
просто як на Францыъ - Жак -Кустов... гг
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бразільську абізяну таки нахлобучили на бутилку
Какая разница, кем ты пытаешься выглядеть, если уже знают, кто ты? Или, типа, один раз - не контрабас?
В мене декілька співробітників з Бразилії, то вони всі в один голос казали, шо цей заЛула - повний гандон. В них на останніх виборах в фінал вийшли (знову ж таки за словами бразильців) гандон і підар, то вони вибрали гандона.
Как президента назовёшь, так он и поплывёт.