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Новости За рубежом
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Еврокомиссия (1317) сельское хозяйство (318)

Пять стран ЕС просят Еврокомиссию запретить импорт еще большего количества продуктов из Украины

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

кукурудза

Министры сельского хозяйства Болгарии, Польши, Румынии, Словакии и Венгрии в пятницу направили свои предложения Европейской комиссии по решению проблемы импорта украинской аграрной продукции из Украины.

Об этом пишет агентство PAP, которое ознакомилось с содержанием письма, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Пять государств ЕС отмечают, что предложение Еврокомиссии по мерам разблокирования украинского импорта "не должно ограничиваться только пшеницей, кукурузой, семенами рапса и подсолнечника".

"Мы предлагаем расширить область применения также на подсолнечное масло, муку, мед, сахар, мягкие фрукты, яйца, мясо, молоко и молочные продукты", - говорится в письме Европейской комиссии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Словакия разрешила транзит сельхозпродуктов из Украины, но запретила импорт

Кроме того, Болгария, Польша, Румыния, Словакия и Венгрия просят продлить действие этих мер после окончания режима отмены пошлин на товары из Украины, которая состоится в июне 2023 года.

"Отмена этих мер может рассматриваться только после восстановления рыночного равновесия в приграничных или прилегающих государствах-членах", - подчеркивается в письме.

Отдельно пять государств Евросоюза просят как можно скорее подготовить очередной пакет поддержки для пострадавших фермеров, а также внедрить механизм автоматической поддержки в аналогичных ситуациях в будущем.
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Топ комментарии
+20
Если за границой наша жратва такая дешовая, то почему у нас она такая дорагая? Нас походу *******?
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21.04.2023 21:42
+8
Це коли хотіли ввести санкціх проти москалів, но шота пішло не так
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21.04.2023 21:46
+6
А потом я покупаю италянские спагетти и макароны польски
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21.04.2023 21:51
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Если за границой наша жратва такая дешовая, то почему у нас она такая дорагая? Нас походу *******?
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21.04.2023 21:42 Ответить
Мабуть, дешева в порівнянні з їхніми цінами.
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21.04.2023 21:46 Ответить
Скорвше в порівнянні з зарплатами
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21.04.2023 21:48 Ответить
А потом я покупаю италянские спагетти и макароны польски
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21.04.2023 21:51 Ответить
Ну, може купить українського виробника, але головне нє охєрєть от качества.
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21.04.2023 21:57 Ответить
Якість нічим не поступається.
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21.04.2023 22:07 Ответить
І що? В Києві в Сільпо імпортні спагетті і макарони коштують 400 грам стільки, як кілограмова пачка київського виробництва. Тобто, вони більш, ніж удвічі дорожчі від наших. Почитав коментарі наших біженців у Польщі на різних сайтах. Ціни на продукти дійсно, в основному, набагато вищі, ніж у нас в супермаркетах. А дещо навіть дорожче, ніж у Рєзнікова...
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21.04.2023 22:00 Ответить
А ещьо в сільпє сіль 200 грам з Бахмута за 500 грівєн. у мене є 2 кілограмові пачки. То я типір баба Бєня?
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21.04.2023 22:03 Ответить
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21.04.2023 22:06 Ответить
Лайфхак от сільпа. Даже Герега *****
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21.04.2023 22:08 Ответить
фандрейзингову, прасті госпадє
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21.04.2023 22:09 Ответить
І? Мова йде про всі ціни на продукти. Адекватна відповідь є?
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21.04.2023 22:54 Ответить
Я не підозрюваний. Не маю відповідати на ваші питання)
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21.04.2023 22:55 Ответить
Зрозуміло.
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21.04.2023 23:01 Ответить
Тю, так це остання сіль з Бахмуту. Колись вона закінчиться, за будь-яку ціну, якщо його не відвоюємо. Аби не підробляли) Хоча західна сіль здебільшого дрібного помелу, не смачна.
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22.04.2023 07:48 Ответить
Пам"ятаю у мене каналізаційні труби забились. Десь в інеті прочитав шо шоб не паритись з шомполом і тросіком який пробиває, то написали солі туда засипать. То я дві пачки артем сілі туди уїбав. зараз жалкую. але вона тоді вартувала менше 10 гривень. дешевше чим пляшка білизнИ
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22.04.2023 11:03 Ответить
Нас ******** увесь час. Справа в економіці. В розвинених країнах прийнятна мінімальна націнка на продукти масового споживання - тому що більшість населення платоспроможна. Тому виробники, незважаючи на невелику націнку мають визначену масу прибутку В нашій країні більшість населення неплатоспроможно - відтого виробники ставлять велику націнку. Щоб отримати ту ж масу прибутку з меншої кількості споживачів.
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21.04.2023 22:19 Ответить
Ринкова економіка так і працює. По всьому світу. Вчіть матчастину.
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21.04.2023 22:58 Ответить
Не бачу конфлікту між тим, що я казав, та Вашим зауваженням. Тому Ваші "вчить матчастину" зайві. В мене власний бізнес 15 років та вища економічна, тому в матчастині я знаюсь більш вашого
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21.04.2023 23:55 Ответить
Тобто, ви один з тих, хто дере 3 шкіри з і так не дуже заможних співгромадян? Ну молодець, що ж тут ще казати...
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22.04.2023 00:17 Ответить
З громадян США, які вас оточують я нічого не деру, а про життя громадян, які зараз живуть в Україні ви навряд чи шось знаєте.
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22.04.2023 12:07 Ответить
Мене оточують кияни, з яких ви і дерете 3 шкіри, в тому числі і з мене.
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22.04.2023 13:51 Ответить
Вже перевзулись ? Одразу потрібно було українським прапором позначитись. Чи Ви його соромиться?
"Мене оточують кияни, з яких ви і дерете 3 шкіри" - ринкова економіка так працює - отже вчить матчастину.
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22.04.2023 13:58 Ответить
Що таке ВПН ми не чули... І про ринкову. Яка економічна необхідність піднімати ціну, скажімо, перед святами? Ніякої. Просто, все ніяк не нажеретесь.
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22.04.2023 14:53 Ответить
Наші продукти дешевше в порівнянні з їхніми продуктами, а не в порівнянні з цінами в Україні
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22.04.2023 07:37 Ответить
при тому конкретно.
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21.04.2023 22:33 Ответить
Це коли хотіли ввести санкціх проти москалів, но шота пішло не так
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21.04.2023 21:46 Ответить
европейские фермеры с нетерпением ожидают вступления Украины в ЕС.
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21.04.2023 21:59 Ответить
а що ЄС треба від України? Окрім робочих рук з'ясовується нічого. Незабаром і гастів виженуть.
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21.04.2023 22:00 Ответить
не виженуть
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21.04.2023 22:02 Ответить
ЕС ничего не нужно. Есть несколько стран, которые вопреки прежним договоренностям и нормам европейского права односторонне запретили ввоз украинских продуктов. У Европейской Комиссии нет возможности быстро надавить/заставить эти страны снять блокаду. Поэтому они делают мину при хорошей игре, пытаются найти хоть какой-то компромисс.
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21.04.2023 22:15 Ответить
Проти України у ЄС санкції більш дієві виходять...
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21.04.2023 22:02 Ответить
це намек щоб у контраступ швидше йшли і не тягли час.
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21.04.2023 22:06 Ответить
не по-товариськи якось....
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21.04.2023 22:05 Ответить
Что начали ссучиваиься.
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21.04.2023 22:07 Ответить
Вот прям самое время запрещать все украинские продукты.
И почему-то все они оседают только в приграничных странах. Дальше они не идут. В Германии как были на полках магазинов прежнии продукты, так и остались. Уверен, что дальше, в Западную Европу они не пошли.
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21.04.2023 22:08 Ответить
Так продать можно и дороже, проблема в качестве!
Такое качество хавает только украинский пипл и страны Африки
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21.04.2023 22:23 Ответить
І що ж в нас такого неякісного? Вищі ціни не гарантують якість.
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21.04.2023 22:34 Ответить
ДОБРЕ !!! НАМ БІЛЬШЕ БУДЕ !)
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21.04.2023 22:25 Ответить
А ЯКЩО ЗАКОНСЕРВУВАТИ !?)
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21.04.2023 22:26 Ответить
Українцям потрібно ставати прагматичними,щоб змінити щось і в своєму житті і в Україні .Що це означає,хлопака пояснює у відео https://youtu.be/m4JkaSoHSNc
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21.04.2023 22:30 Ответить
А шо сомалійських нєгрітят вже відгодувати? Чи єта другоє?

А якщо по дорослому, то за кожним трейдером є фірма, експортна і податкова історії, а у ЄС є фітосанітарні стандарти. Проста табличка у 6 стовпчиків, два з яких : «власник» і « сплачено податків і зборів» за 2021 ,22,23 рок
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21.04.2023 23:10 Ответить
После принятия Украины в ЕС должны будут снять все пошлины и квоты на сельхозпродукцию.
Или заставят как то продавать всё как то налево в Африку.
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22.04.2023 02:43 Ответить
Когда примут,будете соответствовать стандартам)а это не такая минималка какая есть сейчас,значит и продукция не будет стоить столько сколько стоит сейчас)сейчас с нищими зарплатами и без пошлины вы конкуренцию создаете а потом
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22.04.2023 08:01 Ответить
Єврокомісія густо обкакалась, нам обіцяли зняти всі мита і квоти на час війни, як кандидату на вступ у ЄС. Але,як бачимо, не змогли виконати свою обіцянку. Добрі сусіди почали вводити санкції проти українських продуктів. Це несправедливо. Бо полиці в українських магазинах забиті польскою молочкою, сирами, консервами тощо
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22.04.2023 07:42 Ответить
То гуманітарка.Яку повинні були раздати населеню.А її разкрали та продають.
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22.04.2023 08:22 Ответить
Треба розуміти те, що розуміють поляки: торгують , скажімо, зерном не держави і не уряди, а фірми, комерційні організації!
У нас коло тих, кому дозволено експорт, дуже обмежене. Отже, всі інші продають свою продукцію експортерам зі списку, які диктують ціни!
Скуповуючі дешево, експортери везуть продукцію без мита в Європу і продають там за демпінговими цінами.
Цей бардак місцеві ринки не хочуть і не будуть терпіти. І це правильно!
Польська молочка продається у нас за ринковими цінами, але вона більш якісна, ніж наша, в значній мірі, порошкова молочна продукція.
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22.04.2023 10:03 Ответить
Я не їм західних продуктів, і польскої молочки, только якщо подарують) Намагаюся підтримати вітчизняного виробника, особливо під час війни.

наша, в значній мірі, порошкова молочна продукція. - це стереотип і комплекс меншовартості. Раніше молилися на білоруські продукти, зараз молимося на Польшу.

експортери везуть продукцію без мита в Європу- це нам пообіцяла Єврокомісія, що з української продукції знимають всі мита і всі квоти. Це не українські експортери самі придумали!!!
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22.04.2023 12:45 Ответить
Дивні коментарі взагалі-то, в аналогічній темі мені писали, що українці неблагодарні, та "потрібно стояти на колінах перед Польшею та заглядати їм в рота" с). Тут виявляється Єврокомісія погана. Хоча в статті є конкретний перелік країн що намагаються вирішити свої проблеми, наносячи разом з тим, удар по нашій і так "дохлій" економіці - Болгарія, Польща, Румунія, Словаччина та Угорщина. Звісно, їм же важче. Зате за нас ті, кого тут регулярно лають, називають наприклад "обиженою ліверною ковбасою", тощо. Подумайте наприклад, хто отримав більші збитки від санкцій (навіть таких неповноцінних) проти Рашки? Болгарія та Польша? Чи може Франція, Нідерланди та Німеччина? Може обережніше, шановні, потрібно шукати собі "друзів" по світу? Може допомогу для вступу в ЄС та торгівлі з ним потрібно шукати не на його сході, а серед "старих" членів?
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22.04.2023 08:47 Ответить
Удар по нашій економіці наносять експортери, що вивозять контрабасом і вчорну продукцію, яку скуповують у виробників за безцінь…
Європа хоче захистити свій ринок від хитрожопих «бізнесменів», і це правильно.
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22.04.2023 10:06 Ответить
А чому Німеччина, Бельгія..... не блокують наш експорт? Можливо проблема полягає не тільки в наших експортерах, а і в імпортерах Болгарії, Польші, Румунії, Словаччини та Угорщини?
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22.04.2023 10:22 Ответить
А ви помітили, що це країни, які мають із нами спільний кордон
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22.04.2023 11:24 Ответить
А ви читали статтю? "Ми пропонуємо розширити сферу застосування також на соняшникову олію, борошно, мед, цукор, м'які фрукти, яйця, м'ясо, молоко та молочні продукти". Це не зерно, перелічені продукти без особливих проблем та витрат можна транспортувати по всій Європі, що власне і робиться. Так що яке відношення експорт скажімо, яєць, має до спільного кордону, окрім звісно того факту, що перелічені країни є конкурентами України в поставках дешевої агропродукції до всієї Європи?
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22.04.2023 11:35 Ответить
Євро бариги хочуть заблокувати наші продукти може цим виродкам нагадати що у нас війна і що вона може бути. І в них якщо ми посприяємо
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22.04.2023 09:13 Ответить
Ше кілька кандидатів на препарацію в СОТ.
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21.09.2023 23:36 Ответить
 
 