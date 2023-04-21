Пять стран ЕС просят Еврокомиссию запретить импорт еще большего количества продуктов из Украины
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Министры сельского хозяйства Болгарии, Польши, Румынии, Словакии и Венгрии в пятницу направили свои предложения Европейской комиссии по решению проблемы импорта украинской аграрной продукции из Украины.
Об этом пишет агентство PAP, которое ознакомилось с содержанием письма, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Пять государств ЕС отмечают, что предложение Еврокомиссии по мерам разблокирования украинского импорта "не должно ограничиваться только пшеницей, кукурузой, семенами рапса и подсолнечника".
"Мы предлагаем расширить область применения также на подсолнечное масло, муку, мед, сахар, мягкие фрукты, яйца, мясо, молоко и молочные продукты", - говорится в письме Европейской комиссии.
Кроме того, Болгария, Польша, Румыния, Словакия и Венгрия просят продлить действие этих мер после окончания режима отмены пошлин на товары из Украины, которая состоится в июне 2023 года.
"Отмена этих мер может рассматриваться только после восстановления рыночного равновесия в приграничных или прилегающих государствах-членах", - подчеркивается в письме.
Отдельно пять государств Евросоюза просят как можно скорее подготовить очередной пакет поддержки для пострадавших фермеров, а также внедрить механизм автоматической поддержки в аналогичных ситуациях в будущем.
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"Мене оточують кияни, з яких ви і дерете 3 шкіри" - ринкова економіка так працює - отже вчить матчастину.
И почему-то все они оседают только в приграничных странах. Дальше они не идут. В Германии как были на полках магазинов прежнии продукты, так и остались. Уверен, что дальше, в Западную Европу они не пошли.
Такое качество хавает только украинский пипл и страны Африки
А якщо по дорослому, то за кожним трейдером є фірма, експортна і податкова історії, а у ЄС є фітосанітарні стандарти. Проста табличка у 6 стовпчиків, два з яких : «власник» і « сплачено податків і зборів» за 2021 ,22,23 рок
Или заставят как то продавать всё как то налево в Африку.
У нас коло тих, кому дозволено експорт, дуже обмежене. Отже, всі інші продають свою продукцію експортерам зі списку, які диктують ціни!
Скуповуючі дешево, експортери везуть продукцію без мита в Європу і продають там за демпінговими цінами.
Цей бардак місцеві ринки не хочуть і не будуть терпіти. І це правильно!
Польська молочка продається у нас за ринковими цінами, але вона більш якісна, ніж наша, в значній мірі, порошкова молочна продукція.
наша, в значній мірі, порошкова молочна продукція. - це стереотип і комплекс меншовартості. Раніше молилися на білоруські продукти, зараз молимося на Польшу.
експортери везуть продукцію без мита в Європу- це нам пообіцяла Єврокомісія, що з української продукції знимають всі мита і всі квоти. Це не українські експортери самі придумали!!!
Європа хоче захистити свій ринок від хитрожопих «бізнесменів», і це правильно.