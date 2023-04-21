Украина получит от США противотанковые мины М21 времен Холодной войны, - The New York Times

По данным The New York Times, последний пакет военной помощи, который Пентагон выделил Украине, включает противотанковые мины М21 времен Холодной войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

Отмечается, что противотанковые мины М21 остаются на вооружении армии США, по меньшей мере, с начала 1960-х годов. По состоянию на 2002 год в арсенале США было 178 тысяч мин M21. Последний раз американская армия применяла противотанковые средства такого типа во время операции "Буря в пустыне" в 1991 году. Но это были не М21.

The New York Times пишет, что M21 считается "тяжелой миной". Ее диаметр – около девяти дюймов, высота – восемь дюймов, а вес – 8 килограммов. Под давлением техники весом примерно 130 килограммов мина взрывается, выбрасывая изогнутую стальную пластину вверх, в корпус, колеса или гусеницы цели. В техническом руководстве армии США отмечается, что M21 может пробить 7-сантиметровую бронированную пластину на расстоянии 53 сантиметра.

M21 – это уже второй тип противотанковых мин, которые США предоставили Киеву. В сентябре Пентагон объявил, что пришлет тысячу 155-миллиметровых артиллерийских снарядов RAAMS для системы дистанционного противотанкового минирования. Они выпускаются из гаубиц и создают временные минные поля среди войск противника. По последним имеющимся данным, на 4 апреля Пентагон отправил в Украину 14 тысяч таких снарядов.

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Как пишет The New York Times, непонятно, предоставление ли М21 - это признак того, что запасы советских ТМ-62 у Украины исчерпываются. Возможно М21 нужны по другим причинам.