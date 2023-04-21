Украина получит от США противотанковые мины М21 времен Холодной войны, - The New York Times
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По данным The New York Times, последний пакет военной помощи, который Пентагон выделил Украине, включает противотанковые мины М21 времен Холодной войны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
Отмечается, что противотанковые мины М21 остаются на вооружении армии США, по меньшей мере, с начала 1960-х годов. По состоянию на 2002 год в арсенале США было 178 тысяч мин M21. Последний раз американская армия применяла противотанковые средства такого типа во время операции "Буря в пустыне" в 1991 году. Но это были не М21.
The New York Times пишет, что M21 считается "тяжелой миной". Ее диаметр – около девяти дюймов, высота – восемь дюймов, а вес – 8 килограммов. Под давлением техники весом примерно 130 килограммов мина взрывается, выбрасывая изогнутую стальную пластину вверх, в корпус, колеса или гусеницы цели. В техническом руководстве армии США отмечается, что M21 может пробить 7-сантиметровую бронированную пластину на расстоянии 53 сантиметра.
M21 – это уже второй тип противотанковых мин, которые США предоставили Киеву. В сентябре Пентагон объявил, что пришлет тысячу 155-миллиметровых артиллерийских снарядов RAAMS для системы дистанционного противотанкового минирования. Они выпускаются из гаубиц и создают временные минные поля среди войск противника. По последним имеющимся данным, на 4 апреля Пентагон отправил в Украину 14 тысяч таких снарядов.
Как пишет The New York Times, непонятно, предоставление ли М21 - это признак того, что запасы советских ТМ-62 у Украины исчерпываются. Возможно М21 нужны по другим причинам.
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Противотанковая мина М21
(Anti-tank mine M21)
Мина противотанковая противоднищевая / противогусеничная. Предназначена для выведения из строя гусеничной и колесной техники противника. Поражение машинам противника, когда мина используется как противоднищевая, наносится за счет пробивания днища машины кумулятивной струей при взрыве заряда мины в момент, когда машина своим корпусом отклонит от вертикального положения на 10-12 градусов штыревой датчик цели.
Поражение машинам противника, когда мина используется как противогусеничная, наносится за счет разрушения 1-3 траков гусеницы и повреждения катка машины кумулятивной струей при взрыве заряда мины в момент, когда гусеница надавит на взрыватель с усилием не менее 130.5 кг.
Принята на вооружение армии и морской пехоты США в 1980 году
Мина устанавливается в грунт, в снег, под воду вручную.
Срок боевой работы мины не ограничивается. Самоликвидатором, элементами низвлекаемости и необезвреживаемости мина не оснащается.
Тактико-технические характеристики мины
Тип мины.................................................противотанковая противоднищевая / противогусеничная.
Корпус.....................................................металл.
Масса.......................................................7.8 кг.
Масса взрывчатого вещества (тип "H6").....4.5 к г.
Диаметр....................................................23 см.
Высота корпуса........................................11.5 см.
Высота датчика цели (штырь)..................51.1 см.
Чувствительность (со штырем)...................20 градусов от вертикали с усилием 1.7 кг. или более.
Чувствительность нажимная......................130.5 кг.
Температурный диапазон применения.......-30 - +50 град.
Взрыватель механический М-607. Может использоваться как взрыватель нажимного действия (вариант А). В этом случае штырь во взрыватель не вворачивают. Может использоваться и как взрыватель наклонного действия (вариант Б). В этом случае вворачивается штырь длиной 51.1 см. На рисунке слева взрыватель М607 в двух вариантах.
Мина устанавливается в лунку глубиной 22-25 см., так, чтобы над поверхностью грунта находился только датчик цели (штырь), высота, которого от поверхности грунта должна составлять не менее 50 см. Перед окончательной маскировкой мины выдергивается стопорное кольцо предохранителя и снимается предохранитель, представляющий собой полый металлический полуцилиндр, препятствующий отклонению штыря при безопасном положении. Временного предохранителя взрыватель не имеет и с момента снятия предохранителя находится в боевом положении. Это является существенным недостатком мины, т.к. окончательная маскировка мины дерном или грунтом должна проводиться предельно осторожно.
При отклонении штыря корпусом машины на 20 градусов (прилагаемое усилие 1.7 кг.) или нажиме гусеницы танка с усилием 130.5 кг. (если взрыватель без штыря) сначала происходит подрыв порохового вышибного заряда, который сбрасывает с мины крышку и выбрасывает грунт, находящийся сверху мины. Этим освобождается пространство для формирования кумулятивной струи. Затем происходит взрыв основного заряда, и кумулятивная струя пробивает днище.
Мины упаковываются по 4 штуки в ящик. Масса ящика 41 кг.
Заметки на полях. Мина весьма эффективная. Пробивает днище танков всех типов, в том числе и с усиленным днищем, и даже у наших боевых машин разминирования типа БМР-3.
Впрочем, тралы типа КМТ-5М и КМТ-7 успешно ее подрывают. Обмануть их она не может.
Вообще, протииводнищевые мины мало оставляют шансов экипажу выжить. Если люки танка закрыты, то не выживает никто, танк обычно сгорает и восстановлению не подлежит. Даже израильский танк "Меркава", имеющий абсолютную систему пожаротушения, полностью исключающую пожар в танке, чаще всего также выходит из строя и его восстановление возможно лишь капитальным ремонтом.
При всех открытых люках танка у экипажа все же остается шанс остаться в живых, но и в этом случае они получают тяжелые контузии. Во время войны в Афганистане на марше люки обычно держали открытыми, и члены экипажа, кроме механика-водителя предпочитали сидеть на броне снаружи.
Веремеев Ю.Г.
САПЕР
М21 - противоднищевая мина, поражение наносится за счет пробивания днища машины кумулятивной струей при взрыве заряда мины в момент, когда машина своим корпусом отклонит от вертикального положения на 10-12 градусов штыревой датчик цели.
Мина М21 маломощная, поэтому применение М21 в качестве противогусеничной является вынужденным ввиду недостаточной мощности заряда ВВ (всего 5 кг., что в тротиловом эквиваленте - 2.5 кг.) и к нему прибегают только при отсутствии нормальных противогусеничных мин М15 или М19.
тож, розбити гусінь вже перемога.