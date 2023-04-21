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Новости За рубежом
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Какие-либо переговоры между Украиной и Россией должны проходить на условиях украинской стороны, - Госдеп США

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

держдеп

Какие-либо переговоры по установлению мира в Украине должны проходить на условиях украинской стороны, поскольку нельзя ставить на один уровень агрессора и жертву.

Об этом во время брифинга в Вашингтоне заявил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Пател, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Безответственно ставить эти две страны, Россию и Украину, на один уровень. Одна стремится стереть границы другой, а другая пытается защитить свою жизнь", - отметил Пател, комментируя перспективы для мирных переговоров.

Он отметил, что две страны находятся в принципиально разных обстоятельствах.

В то же время Пател напомнил позицию президента Зеленского, что, в конце концов, все будет завершено путем переговорного решения. "Но это должно быть на условиях украинской стороны", - подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства США.

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Топ комментарии
+3
RuSSische Soldaten und Offiziere, Mörder von ukrainern, gehen nach hause(3.14deruSSia) nakuy domoy
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21.04.2023 22:58
+2
Так точно,кеп !!! На наших умовах !!!
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21.04.2023 23:25
+1
Для цього потрібно щоб умови миру диктували рф, тобто військова поразка і неможливість ведення військових дій, а не просто перемови.
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22.04.2023 06:48
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RuSSische Soldaten und Offiziere, Mörder von ukrainern, gehen nach hause(3.14deruSSia) nakuy domoy
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21.04.2023 22:58 Ответить
Так точно,кеп !!! На наших умовах !!!
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21.04.2023 23:25 Ответить
ПОЗДРАВЛЯЮ УКРАИНУ С ПОБЕДОЙ
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22.04.2023 03:14 Ответить
Ифан ,поздравлять будешь попозже со слезами на глазах
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22.04.2023 07:30 Ответить
Для цього потрібно щоб умови миру диктували рф, тобто військова поразка і неможливість ведення військових дій, а не просто перемови.
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22.04.2023 06:48 Ответить
купа красивих слів і нічого більше.

українці дуже мало мали в своїй історії власну державу тому серед нас лише одиниці мислять геополітично.

як не вірите то спитайте себе - чи багато людей ви зустрічали як закликали атакувати білорусію?

ми далі нашої хати та нашої вулиці не думаємо, не дивимося і не хочемо думати та дивитися.
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22.04.2023 07:09 Ответить
Хітродупий руснявий парєнЬок , йдешнах за хрюським кораблем
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22.04.2023 07:33 Ответить
Зачем штаты снова заводят пластинку о переговорах, вместо того, что бы дать быстиее и больше оружия....
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22.04.2023 07:30 Ответить
Вопрос к ГОСДЕПу США:
РФ до сих пор не исключена НИ ИЗ ОДНОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. Почему?
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22.04.2023 09:08 Ответить
 
 