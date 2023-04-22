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Новости Политика Украины
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Зеленский (16549) переименования (705)

Зеленский подписал закон о запрете имперской пропаганды России и деколонизации топонимии в Украине

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии.

Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О географических названиях" о деколонизации топонимии и упорядочении использования географических названий в населенных пунктах Украины" возвращен 21 апреля с подписью Президента, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Согласно закону, российская имперская политика признается преступной и осуждается, пропаганда этой политики и ее символики запрещается. Закон вступит в силу через три месяца после опубликования, после чего органы самоуправления и военные администрации должны за полгода освободить публичное пространство от символов русского мира: демонтировать памятники и памятные знаки, переименовать улицы и другие объекты.

Кроме того, должны быть переименованы и населенные пункты, названия которых пропагандируют российскую имперскую политику, ее деятелей или пропагандистов.

Читайте: Зеленский ответил на петицию о пожизненном заключении за коррупцию во время войны

Так же, согласно закону, должны быть переименованы населенные пункты, названия которых не соответствуют стандартам украинского языка (вроде Октябрьского или Южноукраинска).

После вступления закона в силу у юридических лиц будет месяц, чтобы убрать символы российской имперской политики из своих названий, документов и символики.

В течение трех месяцев российские символы должны исчезнуть и из товарных знаков.
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Топ комментарии
+51
Нарешті! А то чомусь декомунізація була, а декацапізації - ні. Бо імперські кацапи - таке ж лайно, як і комуняцька мерзота
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21.04.2023 23:22
+34
наступна- де зеленізація
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21.04.2023 23:26
+22
Норм.
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21.04.2023 23:15
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Все в наших руках. 😉

Але я мрію щоб вони писали "Слава українським панам та українству що прийшло і нарешті на росії порядок навело".
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22.04.2023 13:47 Ответить
+5 теж варіант, але навряд чи
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22.04.2023 15:20 Ответить
Усім незадоволеним треба казати : " У кінці-кінців, роССіяни не залишили нам іншого вибору".
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22.04.2023 13:07 Ответить
+5
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22.04.2023 13:23 Ответить
Абсолютно поддерживаю
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22.04.2023 13:33 Ответить
А на десерт будет очередной обыск у Коломойского.🧐
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22.04.2023 14:03 Ответить
потвори відреагували
Сенатор Совфеда Карасин: запрет на Украине российских названий граничит с гуманитарным фашизмом
https://www.gazeta.ru/politics/news/2023/04/22/20269477.shtml
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22.04.2023 14:06 Ответить
Мощное заявление, такое же мощное как подписанный закон Зеленского, всем понятно что это бессмысленная возня и пиар, тоже самое драить палубу и поправлять флаг на тонущем Титанике.
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22.04.2023 14:12 Ответить
тобто ? Ви вважаєте, що ми тонемо ?
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22.04.2023 15:22 Ответить
.

ти вважаєш, що розкацаплення та українiзацiя, повернення свого не потрiбнi.

дiйсно? що ти там мелеш?
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22.04.2023 15:48 Ответить
.

заяви з паРашi та ще й недолугим кацапським суржиком не розглядаються.)

депутат-свинособака може йти в дупу. i Тютiну нехай з собою забирає.
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22.04.2023 15:51 Ответить
Моя ж ти радість! Печерський суд як раз підпадає під заборону. Бо в ньому самі любителі русскіх імперців сидять і відмазують русскіх колонізаторів.
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22.04.2023 15:06 Ответить
.

не лох, коли сатанат РПЦ-КДБ буде заборонено? це ще набагато бiльша шкода та вороги.
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22.04.2023 15:45 Ответить
ОК. Нехай. теж треба. Але закінчувати треба ліквідацією свинособачої мови.
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22.04.2023 16:16 Ответить
Виявляється, що є різниця яка назва у вулиці
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22.04.2023 17:06 Ответить
Партія "ЄС" підказує слугам народу, де взяти гроші для ЗСУ. Чи почує монобільшість?
https://www.youtube.com/watch?v=6**********
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22.04.2023 17:09 Ответить
Також не завадив би своєрідний інформаційний *аудит-реєстр* щодо тих, хто якраз і займався протягом років Незалежності пропагандою *героических солдатушек царя-батюшки*, *видающихся битв великой страни* та *защитников великой империи*. Такі приклади є - це партнери і друзі відомого в Європі підфсбшного наполеоніста-вбивці олега соколова - видавця журналу *империя*(а як же ще могло називатись видання для *любителей великой истории*), особистого давнього знайомого х*йла з початку 90-их та знайомого упоротої фанатки московії марі лє пєн, яку соколов возив не раз з її кодлом до окупованого Криму. Хто партнери соколова в Україні ? - Це маститий реконструктор олексій руденко, який визнав що познайомився і почав співпрацювати з соколовим ще з 1994р. Відтоді руденко повів військово-історичний рух України в фарватері своїх московітських друзів. Це і розвиток наполеоністики (кому вона потрібна у нас окрім тих, хто прагнув порозважатись на бородино ?), і *дєди вмєстє воєвали в вов(ІІ Світову)*, і різних бєлогвардєйських та большевистких двіженій, в який активістом був друг руденка иванов*шерман*. До речі, ця пара продовжувала гратись в *героев империи* і в 2021р. иванов взагалі аж до кінця 2021р., тобто фактично до вторгнення, продовжував пропагувати і кривавих більшовицьких комісарів, і героев-дроздовцев (а что, дроздовский же уроженец Киева, значит он тоже наш настоящий пример) А друзі руденка та иванова ще й хвалили їх за ... ! *патріотичне виховання шляхом показу дій наших прадідів* Це вже явно вата своєрідна і паскудство. І була ця діяльність під прикриттям деяких цинічних (чи тупих) *комсомольців у вишиванках*, тобто тих, хто піарив свої селфі з різних патріотичних заходів, а сам допомагав і прикривав дії своїх друзів-любителів империи. До речі, ще ж був любитель колчаковцев бузина, але він як відомо був кимось вбитий. А от ця пара продовжувала свою діяльність. Кому цікаво і як доказ такої упоротої імперськості - гугліть *брусиловский прорив 2016, Волинь* Там і рпцшні *упц-мп* попи були задіяні, і пропаганда *хорошей для украинцев российской империи* велась не приховуючись.
Тож така *реконструкція* як і її ідеологи мають іти в напрямі розташування *русского военного корабля*...
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22.04.2023 18:16 Ответить
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23.04.2023 14:48 Ответить
одногополя ягоди.
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23.04.2023 19:42 Ответить
https://volyn.tabloyid.com/upload/news/1/old/5974/3.jpg
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24.04.2023 22:33 Ответить
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24.04.2023 22:34 Ответить
закон про посилення відповідальності колаборантів окупантів на 9 рік війни вже на часі мабуть чи законодавство від портнова наше все
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22.04.2023 18:40 Ответить
Борислав Береза

- Охрініти!, - волали гості.
Поки українські воїни захищають Україну, депутати з фракції "Слуга народа" копіюють російські закони та допомагають просувати в нашій країні "руZZкий мир". Ці шлепери пропонують за критику влади в соцмережах садити у в'язницю терміном від 5 до 7 років із конфіскацією майна. І це не жарт. А запропонували це Мазурашу з Кузьміних. У першого помічника на хабарі взяли, а другого взяли на хабарі особисто і він отримав підозру від НАБУ. Законотворці дуже не хочуть, щоб ми розповідали, як вони та їх шелупонь кримздить бюджетні гроші та вимагають хабарі. Браво!
У пояснювальній записці сказано, що законопроект розроблений здебільшого для боротьби з ботами та ботофермами у соцмережах, які "здійснюють деструктивну інформаційну діяльність на шкоду національній та держбезпеці України". Ага, а вирішувати хто саме "здійснює деструктивну інформаційну діяльність" будуть ті, хто отримав підозру у корупції, купили дома на Печерську або купували яйця по 17 гривень. Потужно! #Монозброд не змінюється
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22.04.2023 21:10 Ответить
Ідея цікава.хочу уточнити .наприклад є село Жовтневе хоча раніше назва була Жидівці.то може хай місцеві вирішують з перейменуванням
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22.04.2023 22:39 Ответить
гарна назва Жидівці, нехай повернуть
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23.04.2023 08:19 Ответить
Жидівці тепер на Банковій
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24.04.2023 00:09 Ответить
Це кабиця буде. Якщо перейменовуватимуть теперішні "хвілологи"...
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23.04.2023 00:04 Ответить
Дуже добре …, правда вже давно було треба,… чекав від Ющенка …, від Порошенка …,.треба .., не можна навіть цвяха московського духа прибивати в своїй оселі….приб'єш його цвях .., він повіше одяг …, потім сам прийде по одяг .., що і сталося…
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23.04.2023 02:38 Ответить
Все чекали від Ющенка, а влади в руки йому не дали. 70 депутатів від Нашої України пройшли до ВР весною 2006 року. Жуля сформувала свою партію з кучмівських злодіїв ( взяла на перевиховання), прикрилась кількома демокпатами і провела у ВР 140 депутатів. Партія жЮлі не голосувала навіть за засудження війни у Грузії. ЖЮля не підтримала Ющенка в питанні об'єднання церков і отримання Томосу. ЖЮля у 2009 році на Мюнхінській конференції виступила проти вступу України в НАТО, і за вближення з парашою. Все що робив Ющенко піддавалось хейту і ненависті. Сеньйор Голодомор - називав Ющенка 95 квартал....
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23.04.2023 19:59 Ответить
Після майдану в Ющенка було пів року зробити державу президенською державою, після чого почати чистки і садити бандитів….нехватило духа в Ющенка….
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23.04.2023 20:05 Ответить
від пасивних гоміків чекати рішучих дій не можливо...
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23.04.2023 23:24 Ответить
Скільки журналів україномовних можна було придбати в 8…10..14…20 .. в Харькові.., в Київі ..в Львові??………… питаю чому ? Відповідь не популярні…. мимммм. …. Напевно в Торонто більше…. )))))* ……..хто винуватий …. ???? Зе?…………… та яка різниця…. Для путіна оказалося не різниця…)
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23.04.2023 05:12 Ответить
а назву кацапстана теж повернуть істоичну - мацковія?
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23.04.2023 08:21 Ответить
тепер буде паРаша. )
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23.04.2023 08:28 Ответить
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23.04.2023 20:01 Ответить
А какая разница?
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23.04.2023 11:58 Ответить
куме, що станеться якщо взяти есперанто і викинути з нього п'ять тисяч українських слів?
та оцей, як його ... русскій язик ?
та отож !
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23.04.2023 13:41 Ответить
Ой, шлимазел, шоб оно там писало. А, як ми( хто сприймає) будемо сприймати 5, Перший, Експрессо - точно по колізії - У мене ********** і підпіздець. поц, де мама.
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23.04.2023 19:34 Ответить
Чи тепер повернуть річці Бог її назву, яку від 1818 року москалі рперейменували в Південний Буг?
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23.04.2023 23:21 Ответить
.....
ви хоч тут не сваріться...не тіште москалів...
....
технічні можливості сьогоднішніх засобів комунікації дозволяють дуже легко приховати або змінити місце перебування атора допису....
і навіть бездоганна мова не є гарантує що " щирим українцем " насправді є колаборант або чистокровний москаль..
...
Вони і тут хочуть нас пересварити між собою - щоб ослабити..
....
Багато хто ляпає лишнього - а ворог з того має користь.

...
Будьте розсудливими та обачливими..
..
Болтун- находка для шпиона..
....
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24.04.2023 12:49 Ответить
Хочу напомнить, що одним із перших законів, прийнятих зеленою владою, був закон про вільній доступ громадян до узбереж річок та озер. Согласно цему закону ще до марта двадцятого року були повинні знести усі забори, яки встановлени вздовж річок і котри заважали нам громадянам вільно віходити до річок та озер. Як що хтось після цого побачив десь знесенній забор, то будь ласка, сфотогафуте і опублікуйте цю світлину для вдячніх потомков.
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24.04.2023 16:59 Ответить
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