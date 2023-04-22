Зеленский подписал закон о запрете имперской пропаганды России и деколонизации топонимии в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии.

Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О географических названиях" о деколонизации топонимии и упорядочении использования географических названий в населенных пунктах Украины" возвращен 21 апреля с подписью Президента, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Согласно закону, российская имперская политика признается преступной и осуждается, пропаганда этой политики и ее символики запрещается. Закон вступит в силу через три месяца после опубликования, после чего органы самоуправления и военные администрации должны за полгода освободить публичное пространство от символов русского мира: демонтировать памятники и памятные знаки, переименовать улицы и другие объекты.

Кроме того, должны быть переименованы и населенные пункты, названия которых пропагандируют российскую имперскую политику, ее деятелей или пропагандистов.

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Так же, согласно закону, должны быть переименованы населенные пункты, названия которых не соответствуют стандартам украинского языка (вроде Октябрьского или Южноукраинска).

После вступления закона в силу у юридических лиц будет месяц, чтобы убрать символы российской имперской политики из своих названий, документов и символики.

В течение трех месяцев российские символы должны исчезнуть и из товарных знаков.