Зеленский подписал закон о запрете имперской пропаганды России и деколонизации топонимии в Украине
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии.
Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О географических названиях" о деколонизации топонимии и упорядочении использования географических названий в населенных пунктах Украины" возвращен 21 апреля с подписью Президента, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Согласно закону, российская имперская политика признается преступной и осуждается, пропаганда этой политики и ее символики запрещается. Закон вступит в силу через три месяца после опубликования, после чего органы самоуправления и военные администрации должны за полгода освободить публичное пространство от символов русского мира: демонтировать памятники и памятные знаки, переименовать улицы и другие объекты.
Кроме того, должны быть переименованы и населенные пункты, названия которых пропагандируют российскую имперскую политику, ее деятелей или пропагандистов.
Так же, согласно закону, должны быть переименованы населенные пункты, названия которых не соответствуют стандартам украинского языка (вроде Октябрьского или Южноукраинска).
После вступления закона в силу у юридических лиц будет месяц, чтобы убрать символы российской имперской политики из своих названий, документов и символики.
В течение трех месяцев российские символы должны исчезнуть и из товарных знаков.
Пожалуйста, подождите...
Але я мрію щоб вони писали "Слава українським панам та українству що прийшло і нарешті на росії порядок навело".
Сенатор Совфеда Карасин: запрет на Украине российских названий граничит с гуманитарным фашизмом
https://www.gazeta.ru/politics/news/2023/04/22/20269477.shtml
ти вважаєш, що розкацаплення та українiзацiя, повернення свого не потрiбнi.
дiйсно? що ти там мелеш?
заяви з паРашi та ще й недолугим кацапським суржиком не розглядаються.)
депутат-свинособака може йти в дупу. i Тютiну нехай з собою забирає.
не лох, коли сатанат РПЦ-КДБ буде заборонено? це ще набагато бiльша шкода та вороги.
https://www.youtube.com/watch?v=6**********
Тож така *реконструкція* як і її ідеологи мають іти в напрямі розташування *русского военного корабля*...
- Охрініти!, - волали гості.
Поки українські воїни захищають Україну, депутати з фракції "Слуга народа" копіюють російські закони та допомагають просувати в нашій країні "руZZкий мир". Ці шлепери пропонують за критику влади в соцмережах садити у в'язницю терміном від 5 до 7 років із конфіскацією майна. І це не жарт. А запропонували це Мазурашу з Кузьміних. У першого помічника на хабарі взяли, а другого взяли на хабарі особисто і він отримав підозру від НАБУ. Законотворці дуже не хочуть, щоб ми розповідали, як вони та їх шелупонь кримздить бюджетні гроші та вимагають хабарі. Браво!
У пояснювальній записці сказано, що законопроект розроблений здебільшого для боротьби з ботами та ботофермами у соцмережах, які "здійснюють деструктивну інформаційну діяльність на шкоду національній та держбезпеці України". Ага, а вирішувати хто саме "здійснює деструктивну інформаційну діяльність" будуть ті, хто отримав підозру у корупції, купили дома на Печерську або купували яйця по 17 гривень. Потужно! #Монозброд не змінюється
та оцей, як його ... русскій язик ?
та отож !
ви хоч тут не сваріться...не тіште москалів...
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технічні можливості сьогоднішніх засобів комунікації дозволяють дуже легко приховати або змінити місце перебування атора допису....
і навіть бездоганна мова не є гарантує що " щирим українцем " насправді є колаборант або чистокровний москаль..
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Вони і тут хочуть нас пересварити між собою - щоб ослабити..
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Багато хто ляпає лишнього - а ворог з того має користь.
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Будьте розсудливими та обачливими..
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Болтун- находка для шпиона..
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