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Сырский о боях на Донбассе: Выигрываем важное время и не даем врагу занять удобные рубежи
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские воины продолжают сдерживать врага, сковывая его действия по всем направлениям.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал генерала.
"Наши защитники продолжают сдерживать армию противника, сковывая его действия по всем направлениям. В эти весенние дни мы ежедневно выигрываем важное время и не даем врагам занять удобные для него рубежи", - отметил Сырский.
По словам командующего Сухопутными войсками, Силы обороны неоднократно демонстрировали, что могут эффективно уничтожать врага.
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+14 Алексей Алексеевич 56ec05b5
показать весь комментарий22.04.2023 01:04
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"Провів сьогодні Ставку. Доповідали генерали Сирський, Тарнавський, головком, керівник ГУР, представники Уряду... "
И главкома у нас оказывается и имени нет и он третий докладчик по списку. А я, наивный, думал, что вообще-то Залужный лучше всех владеет ситуацией на фронтах чем командиры секторов.
Як показала практика по голобородьку, такий варіант працює добре, піпл хаває. Після війни у більшості людей будуть ти призвищя які часто чули
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7h
Зря насміхались над"Дєдом многоходовочніком".Дєд отримав не тільки коридор в Крим,воду,а щей АЕС і трошки на "огірочки".Зараз цей коридор залитий бетоном і замінований.А самий пздц,що той хто провернув це-зараз сидить на банковій з тризубом на всю грудіну, гундосить"Слава Україні