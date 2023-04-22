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Сырский о боях на Донбассе: Выигрываем важное время и не даем врагу занять удобные рубежи

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сирський

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские воины продолжают сдерживать врага, сковывая его действия по всем направлениям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал генерала.

"Наши защитники продолжают сдерживать армию противника, сковывая его действия по всем направлениям. В эти весенние дни мы ежедневно выигрываем важное время и не даем врагам занять удобные для него рубежи", - отметил Сырский.

По словам командующего Сухопутными войсками, Силы обороны неоднократно демонстрировали, что могут эффективно уничтожать врага.

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Топ комментарии
+19
Опять один и тот-же генерал каждый день. Куда же без него. Он уже и за весь фронт уполномочен? Он главком? Прямая речь с сегодняшнего видосика "величайшего" без купюр:

"Провів сьогодні Ставку. Доповідали генерали Сирський, Тарнавський, головком, керівник ГУР, представники Уряду... "

И главкома у нас оказывается и имени нет и он третий докладчик по списку. А я, наивный, думал, что вообще-то Залужный лучше всех владеет ситуацией на фронтах чем командиры секторов.
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22.04.2023 00:51
+18
Так легендарный "Марчелло" вообще у нас исчез из упоминаний про спасение Николаева, Южноукраинской АЭС и Одессы от навалы орков. Как и не было его. Какое-же мелкое и мстительное чмо, этот наш недонаполеончик квартального разлива.
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22.04.2023 01:19
+14
Це робиться спеціально. Менше згадувати Залужного, і більше згадувати своїх.
Як показала практика по голобородьку, такий варіант працює добре, піпл хаває. Після війни у більшості людей будуть ти призвищя які часто чули
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22.04.2023 01:04
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Опять один и тот-же генерал каждый день. Куда же без него. Он уже и за весь фронт уполномочен? Он главком? Прямая речь с сегодняшнего видосика "величайшего" без купюр:

"Провів сьогодні Ставку. Доповідали генерали Сирський, Тарнавський, головком, керівник ГУР, представники Уряду... "

И главкома у нас оказывается и имени нет и он третий докладчик по списку. А я, наивный, думал, что вообще-то Залужный лучше всех владеет ситуацией на фронтах чем командиры секторов.
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22.04.2023 00:51 Ответить
ти ще скажи що не Г+Г та Буданов наводять страх на ворога...
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22.04.2023 01:03 Ответить
Так, Буданов та Гогілашвілі лютують у тилу ворога.
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22.04.2023 07:17 Ответить
Це робиться спеціально. Менше згадувати Залужного, і більше згадувати своїх.
Як показала практика по голобородьку, такий варіант працює добре, піпл хаває. Після війни у більшості людей будуть ти призвищя які часто чули
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22.04.2023 01:04 Ответить
Так легендарный "Марчелло" вообще у нас исчез из упоминаний про спасение Николаева, Южноукраинской АЭС и Одессы от навалы орков. Как и не было его. Какое-же мелкое и мстительное чмо, этот наш недонаполеончик квартального разлива.
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22.04.2023 01:19 Ответить
Вместо вышеупомянутых действительно достойных личностей, которые совершили большой вклад в оборону страны и имеют высокое доверие среди населения зелень пытается активно пиарить своих придворных, чтобы внимание и рейтинг перетекало к ним, но хер у них что из этого выйдет.
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22.04.2023 01:54 Ответить
Він у Миколаєві. Нещодавно в нього загинув батько - машина сбила.
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22.04.2023 02:54 Ответить
Да. Если точнее - в Вознесенске.
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22.04.2023 15:20 Ответить
Щось Баканова тільки не згадує. Мабуть виконує завдання у тилу ворога.
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22.04.2023 07:19 Ответить
Ну про мосты Подоляк сделал явку с повинной в интервью "Фактам" и сдал Зелю с потрохами. Полностью. А за разминирование и охрану мостов на юге и через Днепр я видел своими глазами кто именно их охранял и должен быть защищать. Даже общался с некоторыми из них. Тут все просто. Кому до 24.02 подчинялась нацгвардия, погранцы и ДСНС?

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22.04.2023 15:19 Ответить
@KVQuarantine
·
7h
Зря насміхались над"Дєдом многоходовочніком".Дєд отримав не тільки коридор в Крим,воду,а щей АЕС і трошки на "огірочки".Зараз цей коридор залитий бетоном і замінований.А самий пздц,що той хто провернув це-зараз сидить на банковій з тризубом на всю грудіну, гундосить"Слава Україні
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22.04.2023 05:40 Ответить
У ці весняні дні ми щодня виграємо важливий час і не даємо ворогам зайняти зручні для нього рубежі", - зазначив Сирський. але сконцентрувавши багато сил української армії біля Бахмуту,даємо рашистам ,в такий спосіб укріплювати ці окуповані українські території, котрі він окупував від початку анресії і котрі були здані зрадниками згідно оманського договорняку...
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22.04.2023 09:19 Ответить
 
 