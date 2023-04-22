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"Энергоатом" и американская компания Holtec International договорились о строительстве в Украине 20 атомных энергоблоков

Новости Цензор.НЕТ Экономика

енергоатом

Государственное предприятие "НАЭК "Энергоатом" и американская компания Holtec International договорились о строительстве в Украине до 20 атомных энергоблоков с реакторами SMR-160

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает "Энергоатом".

Так, 21 апреля президент ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин и президент и исполнительный директор американской компании Holtec International Доктор Крис Сингх заключили соглашение о сотрудничестве по развертыванию малых модульных реакторов (ММР).

Котин подписал договор в Киеве, а Крис Сингх – в Камдене, штат Нью-Джерси, США. На церемонии также присутствовали Министр энергетики Украины Герман Галущенко и вице-президент Holtec International по деятельности в Украине Риаз Аван.

Глава энергетического ведомства отметил, что "сооружение в Украине ММР будет не только способствовать укреплению энергетической безопасности государства, но и позволит заменить разрушенные российскими атаками теплоэнергетические мощности и достичь целей декарбонизации".

Соглашение предусматривает строительство до 20-ти реакторов SMR-160, с реализацией первого пилотного проекта и выхода на минимальную регулируемую мощность реактора и подключение к сети до марта 2029 года. Внедрение малых модульных реакторов поможет и в замещении разрушенных в результате российской агрессии теплоэнергетических мощностей.

Для справки: SMR-160 – это легководный реактор под давлением мощностью 160 МВт, использующий в качестве топлива низкообогащенный уран и гибкий для производства технологического тепла для промышленного применения и производства водорода.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Энергоатом" требует от России возмещения ущерба, нанесенного военной агрессией
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Топ комментарии
+7
Завтра в Лисичанську починайте рити котлован під реактор. Клоуни.
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22.04.2023 06:52
+6
Водень, як паливо для автомобілів, альтернатива бензину. Все, щоб кацапів їх нафтою задушити.
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22.04.2023 08:03
+5
"SMR-160 - це легководний реактор..., який використовує як паливо низькозбагачений уран і має гнучкість для виробництва... водню." Интересно, а дейтерий с тритием он тоже может производить? Думаю, собственные водородные бомбы для воспитания параши Украине бы не помешали.
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22.04.2023 07:36
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Правила форума Совет форумчан
"Домовився" теж треба у лапки ставити.
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22.04.2023 06:46 Ответить
Завтра в Лисичанську починайте рити котлован під реактор. Клоуни.
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22.04.2023 06:52 Ответить
Клоун, у Лисичанську хіба є атомна електростанція?
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22.04.2023 07:33 Ответить
не забудь про липецкую фабрику!
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22.04.2023 09:50 Ответить
Holtec International і південнокорейська Hyundai Engineering & Construction домовилися прискорити програму, щоб завершити баланс проектування решти систем і конструкцій для вдосконаленого малого модульного реактора SMR-160.
Дві компанії - за підтримки Kiewit і Mitsubishi Electric - співпрацюють над розробкою стандартного проекту, який буде доступний для розгортання в більшості регіонів світу без будь-яких істотних змін, скорочуючи час від дозволу замовника приступити до введення заводу в експлуатацію.

Велике питання ціни за кіловат.
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22.04.2023 07:30 Ответить
Враховуючи що нам скоро потрібно буде, або зупиняти існуючі блоки АЕС, або в 25 раз продовжувати їм строк експлуатації, то можливо питання ціни кВт скоро буде не так важлива, як питання наявності, взагалі потужностей електрогенерації.
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22.04.2023 08:14 Ответить
Реакторы должны иметь особую противоракетную защиту,
чтобы выдерживать весь пи Zдоватизм северного сосседа.
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22.04.2023 07:35 Ответить
Безпека

Це в першу чергу!
Або закопувати в шахтах, або сталеві капсули ...
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22.04.2023 08:35 Ответить
"SMR-160 - це легководний реактор..., який використовує як паливо низькозбагачений уран і має гнучкість для виробництва... водню." Интересно, а дейтерий с тритием он тоже может производить? Думаю, собственные водородные бомбы для воспитания параши Украине бы не помешали.
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22.04.2023 07:36 Ответить
Водень, як паливо для автомобілів, альтернатива бензину. Все, щоб кацапів їх нафтою задушити.
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22.04.2023 08:03 Ответить
Туда тоже можно, но в бiмбу лучше.
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22.04.2023 08:36 Ответить
Згоден, але то також непогано.
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22.04.2023 08:41 Ответить
Водородный транспорт примерно как и электроавто, распиаренные зелеными фуфло.
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22.04.2023 09:05 Ответить
От паровоз, то сила...
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22.04.2023 09:08 Ответить
Херасе фуфло: все ведущие производители наращивают выпуск чистых электриков
безо всяких там гибридностей. Наверное, им некуда деньги девать.
Особенно Порше, Мерседес, у которых ДВС как бы не худшие в мире.
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22.04.2023 09:40 Ответить
Чисто на теме хайпа Илоновского корыта. Модный гаджет для зумеров.
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22.04.2023 11:10 Ответить
Гаджет модный, потому что по деньгам очень выгодный.
И тихий. И лёгкий в управлении. И меньше деталей. И не бздит.
(Кроме водителя и пассажиров).
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22.04.2023 12:09 Ответить
Гаджет оверхайп по конскому ценнику. Это раз. Трудополезность не выходит за пределы возить жопу офисного планктона в пределах города. Попытка ******* физику и сделать тесла-грузовик не получилась. Не бздит, но утилизировать батареи к нему без ущерба экологии не можем. То самое говно с ветряными станциями.
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22.04.2023 17:12 Ответить
Не будет у нас ЯО.
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22.04.2023 09:06 Ответить
У ВАС, или у НАС?
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22.04.2023 12:22 Ответить
У Украины.
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22.04.2023 17:13 Ответить
А у НАС в Украине будет.
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22.04.2023 19:05 Ответить
Не буде. Зніміть рожеві окуляри.
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22.04.2023 19:08 Ответить
Никогда не говори никогда.
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22.04.2023 21:19 Ответить
Мало було Чорнобиля. Що вони там нюхають?
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22.04.2023 09:05 Ответить
Якщо громадянське суспільство їх не зупинить, вони ще й не таке зроблять.
Війна війною, а дурнувату клоунаду ніхто не відміняв.
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22.04.2023 09:17 Ответить
РФ до сих пор не исключена НИ ИЗ ОДНОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. Почему?
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22.04.2023 09:05 Ответить
* це все при тому, що Німеччина взагалі закриває атомні електростанції.
Чому б "цензору" не представити громадськості аргументи, через які Німеччина закриває свої реактори. От прямо тут на порталі.
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22.04.2023 09:19 Ответить
Would Putin bombard nuklear power stations ?

Small reactors would be the way to go,
for large reactor clusters would need
to transmitt their current over long disstances
and the wire and cable masts and
transformer stations are easy targets.

Small reactors need less cooling waters.
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22.04.2023 09:26 Ответить
Атомная энергетика вам не нравится?
Желаете солнечной по 15 грн кВт?
А как на счёт того, что на гектар солнечных батарей достаточно одной кривой ракеты с шрапнелью?
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22.04.2023 09:56 Ответить
Солнечные батареи надо размещать в пустынях - там и солнце, и шрапнель не летает.
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22.04.2023 12:12 Ответить
Шрапнель, минхерц, будет летать там, где сосредоточится украинская энергетика.
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22.04.2023 16:07 Ответить
За чий рахунок бенкет?
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22.04.2023 10:14 Ответить
 
 