"Энергоатом" и американская компания Holtec International договорились о строительстве в Украине 20 атомных энергоблоков
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Государственное предприятие "НАЭК "Энергоатом" и американская компания Holtec International договорились о строительстве в Украине до 20 атомных энергоблоков с реакторами SMR-160
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает "Энергоатом".
Так, 21 апреля президент ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин и президент и исполнительный директор американской компании Holtec International Доктор Крис Сингх заключили соглашение о сотрудничестве по развертыванию малых модульных реакторов (ММР).
Котин подписал договор в Киеве, а Крис Сингх – в Камдене, штат Нью-Джерси, США. На церемонии также присутствовали Министр энергетики Украины Герман Галущенко и вице-президент Holtec International по деятельности в Украине Риаз Аван.
Глава энергетического ведомства отметил, что "сооружение в Украине ММР будет не только способствовать укреплению энергетической безопасности государства, но и позволит заменить разрушенные российскими атаками теплоэнергетические мощности и достичь целей декарбонизации".
Соглашение предусматривает строительство до 20-ти реакторов SMR-160, с реализацией первого пилотного проекта и выхода на минимальную регулируемую мощность реактора и подключение к сети до марта 2029 года. Внедрение малых модульных реакторов поможет и в замещении разрушенных в результате российской агрессии теплоэнергетических мощностей.
Для справки: SMR-160 – это легководный реактор под давлением мощностью 160 МВт, использующий в качестве топлива низкообогащенный уран и гибкий для производства технологического тепла для промышленного применения и производства водорода.
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Велике питання ціни за кіловат.
чтобы выдерживать весь пи Zдоватизм северного сосседа.
Це в першу чергу!
Або закопувати в шахтах, або сталеві капсули ...
безо всяких там гибридностей. Наверное, им некуда деньги девать.
Особенно Порше, Мерседес, у которых ДВС как бы не худшие в мире.
И тихий. И лёгкий в управлении. И меньше деталей. И не бздит.
(Кроме водителя и пассажиров).
Війна війною, а дурнувату клоунаду ніхто не відміняв.
Чому б "цензору" не представити громадськості аргументи, через які Німеччина закриває свої реактори. От прямо тут на порталі.
Small reactors would be the way to go,
for large reactor clusters would need
to transmitt their current over long disstances
and the wire and cable masts and
transformer stations are easy targets.
Small reactors need less cooling waters.
Желаете солнечной по 15 грн кВт?
А как на счёт того, что на гектар солнечных батарей достаточно одной кривой ракеты с шрапнелью?