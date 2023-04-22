Пригожин, вероятно, нашел союзников в Минобороны РФ, поддерживающих замораживание войны в Украине - ISW
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Евгений Пригожин призывает Кремль закончить так называемую "СВО" и сосредоточиться на закреплении российских сил на оккупированных территориях, что может свидетельствовать о том, что основатель ЧВК "Вагнера" нашел союзников в Министерстве обороны РФ, поддерживающих временную заморозку войны в Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Аналитики ISW отмечают, что в начале апреля Пригожин публично возобновил сотрудничество с Минобороны РФ и, похоже, вернул себе часть предоставленных Кремлем привилегий после многомесячной вражды с российским военным командованием.
В институте считают, что сотрудничество Пригожина с Минобороны РФ указывает на то, что глава "Вагнера", вероятно, достиг договоренностей с российским военным командованием, предложив Путину выступить с предложением о временном прекращении огня. Таким образом, говорится в отчете, Пригожин хочет вернуть себе возможность наращивать силы и расширить политические перспективы накануне парламентских и президентских выборов в РФ.
В институте отметили, что ранее Пригожин также критиковал максималистские цели Путина относительно войны в Украине и делал пессимистические прогнозы о том, сколько времени понадобится РФ для захвата Донбасса. Соответствующие заявления, предположили в ISW, вероятно, являются частью нарратива о прекращении огня.
Аналитики института также отметили, что клуб "Разгневанных патриотов", одним из руководителей которого является Игорь Гиркин, недавно обвинил Пригожина в поддержке усилий, направленных на замораживание войны в Украине.
"Это обвинение может свидетельствовать о том, что Пригожин нашел покровителя, вероятно связанного с российским Минобороны, который поддерживает временное замораживание войны в Украине по политическим причинам", – говорится в отчете.
"Временное прекращение огня в Украине и затягивание войны пойдет только на пользу России, поскольку позволит ей восстановить свои силы и ослабить поддержку Украины со стороны Запада. Россия будет использовать оккупированные территории Украины как плацдарм для будущих наступательных операций после того, как восстановит свою боеспособность", – подытожили в ISW.
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Що заморожувати а що - ні , вирішуватиму я . !!
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якщо серйозно то нащо повторювати кацапську пропаганду.
будь-яке замороження можливе лише за згоди обох сторін.
одна сторона нічого не може заморозити бо противник просто подякує та піде далі.
єдиний виняток з цього правила це порошенко і 14 рік та йог оодностороннє припинення вогню.
путін посміявся, подякував та пішов далі.
Доведення до НІЧИЄЇ це і є тактичною, якщо навіть не стратегічною метою Кремля - Путін переконався що підкорити Україну ********** 2022 не вдалося, однак частину території України відшматував і утримує... Кремлю потрібна не тільки передишка, а і перезавантаження умовного Заходу на свою користь.
Дивну формулу "Війну Росії проти України спричинили "рішення, прийняті двома країнами" оприлюднив і президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва ще один агент?/адвоката Кремля.
Тобто жертва агресії своїм рішенням боронитися від насильники, чинити спротив насильнику і спричинила війну?
Лукавість достойна папи з Риму, імператора Китаю Сі, угорського Орбана, цілого колгоспу ООНа... і навіть самого Путіна з Лукашенком,... (кожний може продовжити список "миротворців")
І, IMHO - In My Humble Opinion \на мою скромну думку, спроба запустити процес перезавантаження розпочався "ініціативами" Макрона, "мирним" планом СІ, заявами, які повторяють наративи Кремля, різноманітних політиків... типу Лула да Сілва з Бризилії.
Видається, что процес перезавантаження вже розпочинають опортуністи світового масштабу.
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Навіть, не по корейському сценарію. В Кореї колгосп ООН помагав заморожувати, а в США президент змінився - демократія... - можна собі уявити, що буде якщо Трамп...
Напевно, т. Сталін теж вув за до подібної НІЧИЄЇ... для того, щоб після накопичення сил, скориставшись слушною нагодою, продовжити війну для комунізації Кореї, Вєтнаму.
Однак Сталін помер і "сталося те, що сталося".
Прикладів заморожених конфліктів, свого роду нічиєї для третіх сторін, звичайно, достатньо: Кіпр, Тайвань,... Список можна продовжити...
Путін теж не вічний... Будемо надіятися...