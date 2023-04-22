РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5098 посетителей онлайн
Новости За рубежомВойна в Украине
9 271 25
Пригожин Евгений (396) ISW (443)

Пригожин, вероятно, нашел союзников в Минобороны РФ, поддерживающих замораживание войны в Украине - ISW

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

вагнер,пригожин

Евгений Пригожин призывает Кремль закончить так называемую "СВО" и сосредоточиться на закреплении российских сил на оккупированных территориях, что может свидетельствовать о том, что основатель ЧВК "Вагнера" нашел союзников в Министерстве обороны РФ, поддерживающих временную заморозку войны в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики ISW отмечают, что в начале апреля Пригожин публично возобновил сотрудничество с Минобороны РФ и, похоже, вернул себе часть предоставленных Кремлем привилегий после многомесячной вражды с российским военным командованием.

В институте считают, что сотрудничество Пригожина с Минобороны РФ указывает на то, что глава "Вагнера", вероятно, достиг договоренностей с российским военным командованием, предложив Путину выступить с предложением о временном прекращении огня. Таким образом, говорится в отчете, Пригожин хочет вернуть себе возможность наращивать силы и расширить политические перспективы накануне парламентских и президентских выборов в РФ.

В институте отметили, что ранее Пригожин также критиковал максималистские цели Путина относительно войны в Украине и делал пессимистические прогнозы о том, сколько времени понадобится РФ для захвата Донбасса. Соответствующие заявления, предположили в ISW, вероятно, являются частью нарратива о прекращении огня.

Читайте: Поездка Путина на оккупированные территории имела целью публично определить потенциальных виновных накануне контрнаступления ВСУ, - ISW

Аналитики института также отметили, что клуб "Разгневанных патриотов", одним из руководителей которого является Игорь Гиркин, недавно обвинил Пригожина в поддержке усилий, направленных на замораживание войны в Украине.

"Это обвинение может свидетельствовать о том, что Пригожин нашел покровителя, вероятно связанного с российским Минобороны, который поддерживает временное замораживание войны в Украине по политическим причинам", – говорится в отчете.

"Временное прекращение огня в Украине и затягивание войны пойдет только на пользу России, поскольку позволит ей восстановить свои силы и ослабить поддержку Украины со стороны Запада. Россия будет использовать оккупированные территории Украины как плацдарм для будущих наступательных операций после того, как восстановит свою боеспособность", – подытожили в ISW.

Также читайте: Пригожин возвращает себе расположение Путина, - ISW
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+14
Що то за петух там кукурукає .?? Нехай стулить свій дзьоб .
Що заморожувати а що - ні , вирішуватиму я . !!
 ..
показать весь комментарий
22.04.2023 07:28
+11
Так москалі вже давно досягли своїх цілей, вода і дорога в Крим, електроенергія. Тепер нам треба їх вибивати.
показать весь комментарий
22.04.2023 07:16
+11
Какое Украинское питание пока у власти ЗЕермаки предатели с 73% кацапских братушек малоросов?( Водичку рашистам дали,коридор подарили с территориями и людским ресурсом которые рашисты теперь гребут себе в армию …..для войны против Украины …еще и новые дороги построили….за счет Украины.Вотто ТОЧНО хуженебудет.
показать весь комментарий
22.04.2023 07:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
це в його лису башку прийшла така думка? завтра соловей скаже що він зрадник
показать весь комментарий
22.04.2023 07:05 Ответить
Так москалі вже давно досягли своїх цілей, вода і дорога в Крим, електроенергія. Тепер нам треба їх вибивати.
показать весь комментарий
22.04.2023 07:16 Ответить
Шановний, а як же "кінцеве вирішення українського питання"?
показать весь комментарий
22.04.2023 07:48 Ответить
Какое Украинское питание пока у власти ЗЕермаки предатели с 73% кацапских братушек малоросов?( Водичку рашистам дали,коридор подарили с территориями и людским ресурсом которые рашисты теперь гребут себе в армию …..для войны против Украины …еще и новые дороги построили….за счет Украины.Вотто ТОЧНО хуженебудет.
показать весь комментарий
22.04.2023 07:55 Ответить
Даже добавить нечего.
показать весь комментарий
22.04.2023 08:11 Ответить
по Пригожину-цєли достігнути...сухопутний коридор в Крим...Вода в Крим....і забезпечення електроенергією з Запоріжської атомної ,щоб це все живити
показать весь комментарий
22.04.2023 07:22 Ответить
Що то за петух там кукурукає .?? Нехай стулить свій дзьоб .
Що заморожувати а що - ні , вирішуватиму я . !!
 ..
показать весь комментарий
22.04.2023 07:28 Ответить
Кому там нужен этот обхезанный петух? Шойгу с Герасимовым и Патрушевым давно убеждают Ху#ла зафиксировать захваченные (а точнее- сданные боневтиками по оманским договорённостям) территории. После чего Пригожин поедет на концерт кабздона малой скоростью, захватив с собой до пары однофамильца Ёсю.
показать весь комментарий
22.04.2023 07:30 Ответить
Какая разница что говорит террорист. По его приказу убивают детей, пленных, уничтожают дома. Зачем то что оно озвучивает, публиковать в СМИ.
показать весь комментарий
22.04.2023 07:38 Ответить
Что бы знали.
показать весь комментарий
22.04.2023 09:08 Ответить
Звичайно вони підтримують припинення війни, бо це часткова, але перемога Росії і поразка України.
показать весь комментарий
22.04.2023 07:52 Ответить
А Україну він запитав про це?
показать весь комментарий
22.04.2023 07:52 Ответить
в кожній малозрозумілій ситуації ї*ош по броварам. генерал кузьмук.

.

якщо серйозно то нащо повторювати кацапську пропаганду.

будь-яке замороження можливе лише за згоди обох сторін.

одна сторона нічого не може заморозити бо противник просто подякує та піде далі.

єдиний виняток з цього правила це порошенко і 14 рік та йог оодностороннє припинення вогню.

путін посміявся, подякував та пішов далі.
показать весь комментарий
22.04.2023 07:54 Ответить
Нісенітниця якась. Що з того, підтримують, чи не підтримують замороження? Ніби від хотєлок сруцьких, війна візьме й зупиниться. Для цього потрібно ще як мінімум згода України.
показать весь комментарий
22.04.2023 08:11 Ответить
Ось і Пригожин... знайшов союзників у Міноборони РФ, які підтримують заморожування війни в України,

Доведення до НІЧИЄЇ це і є тактичною, якщо навіть не стратегічною метою Кремля - Путін переконався що підкорити Україну ********** 2022 не вдалося, однак частину території України відшматував і утримує... Кремлю потрібна не тільки передишка, а і перезавантаження умовного Заходу на свою користь.

Дивну формулу "Війну Росії проти України спричинили "рішення, прийняті двома країнами" оприлюднив і президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва ще один агент?/адвоката Кремля.

Тобто жертва агресії своїм рішенням боронитися від насильники, чинити спротив насильнику і спричинила війну?

Лукавість достойна папи з Риму, імператора Китаю Сі, угорського Орбана, цілого колгоспу ООНа... і навіть самого Путіна з Лукашенком,... (кожний може продовжити список "миротворців")

І, IMHO - In My Humble Opinion \на мою скромну думку, спроба запустити процес перезавантаження розпочався "ініціативами" Макрона, "мирним" планом СІ, заявами, які повторяють наративи Кремля, різноманітних політиків... типу Лула да Сілва з Бризилії.

Видається, что процес перезавантаження вже розпочинають опортуністи світового масштабу.

Все реакции:
3Наталія Федій, Константин Поляков и ещё 1
показать весь комментарий
22.04.2023 08:11 Ответить
Це не нічия.
показать весь комментарий
22.04.2023 08:15 Ответить
"чи змішуються сорти руснявого лайна"... дослідження дописів користувачів аналітиками isw.
показать весь комментарий
22.04.2023 08:15 Ответить
Тему "замороження конфлікту" мусолять вже не перший раз за останній час. Мабуть це комусь потрібно але точно не українцям яких обстрілюють з окупованих територій, яких пригнічують й принижують на окупованих територіях, та тих хто вимушений перебувати у статусі ВПО вже другий рік.
показать весь комментарий
22.04.2023 08:17 Ответить
Дякую,Alexander Buryak. НІЧИЯ в кремлівському трактуванні. НІБИ нічия... для третіх сторін конфлікту.

Навіть, не по корейському сценарію. В Кореї колгосп ООН помагав заморожувати, а в США президент змінився - демократія... - можна собі уявити, що буде якщо Трамп...

Напевно, т. Сталін теж вув за до подібної НІЧИЄЇ... для того, щоб після накопичення сил, скориставшись слушною нагодою, продовжити війну для комунізації Кореї, Вєтнаму.

Однак Сталін помер і "сталося те, що сталося".

Прикладів заморожених конфліктів, свого роду нічиєї для третіх сторін, звичайно, достатньо: Кіпр, Тайвань,... Список можна продовжити...

Путін теж не вічний... Будемо надіятися...
показать весь комментарий
22.04.2023 08:41 Ответить
https://zn.ua/ukr/usa/ne-tilki-tramp-khto-shche-u-ssha-khvorij-na-putinizm.html
показать весь комментарий
22.04.2023 08:43 Ответить
А почем нет? Оманские цели частично выполнены- сухопутный коридор в Крым, электроэнергия от сданной АЭС, водоканал, Азовское море- внутренне РФ (как Путин сам говорил). Вполне можно объявить победой.
показать весь комментарий
22.04.2023 08:46 Ответить
Свечку держали.
показать весь комментарий
22.04.2023 09:09 Ответить
Теперь осталось активировать друзей на западе и все может сработать😠
показать весь комментарий
22.04.2023 09:20 Ответить
По прошл. опыту, недобитая московия, независимо от фамилий вождей, каждый мирный год использ. для подготовки очередн. РЕВАНША прибл. через поколение (22-23г.). Примеры: 1917 - 39(40) или 1991 - 2013(14). Перемирие в 2023г. будет означать РЕВАНШ в 2045-46гг. Вероятнее всего, в 2045-ом ввиду «юбилея»...
показать весь комментарий
22.04.2023 10:37 Ответить
 
 