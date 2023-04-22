Колонну грузовиков с ранеными оккупантами не пропустили на территорию РФ, часть военных погибла, - Генштаб
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17 апреля из временно оккупированной Луганской области в сторону населенного пункта Уразово Белгородской области оккупанты пытались осуществить медицинскую эвакуацию. Российская сторона не пропустила военную колонну и развернула ее.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.
"Противник продолжает нести потери. Так, 17 апреля этого года из временно оккупированной Луганской области в сторону населенного пункта Уразово Белгородской области противник пытался осуществить медицинскую эвакуацию. Для перевозки раненых окупантов было задействовано 14 грузовых автомобилей. При попытке пересечения Государственной границы Украины на территорию Российской Федерации по определенным причинам российская сторона не пропустила военную колонну и развернула ее обратно. Известно, что во время указанного перемещения часть военнослужащих противника не выжила из-за отсутствия должной медицинской помощи. Другая часть тяжелораненых захватчиков, более 50 человек, перевезена в госпиталь, развернутый на базе Троицкой центральной районной больницы", - говорится в сообщении.
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Приємна новина
Причину, напевно, можна відшукати: для чого населенню РФ ДЕМОНСТРУВАТИ втрати від СВО\при окупації частини території України.
Так приховували втрати в Афганістані, де як відомо содати і офіцери СА будували дитячі садочки, школи, догоги...
Які можуть бути бойові втрати при братской помощі...
Немае кацапа - у вирiй пiшов...
Anything with much effort
does not lead to success.
Instead of long travel,
bury and treat them locally.
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Who did command such a large
track of wounded,
and for what reason ?
Overcrowded hospital,
but the commander meant it "good",
instead locally,
wanted his soldiers go "home".
Probably the destination had been
Troitzki District Hospital,
there are often several Troutzki towns
and villages in each State,
but the drivers did not want to follow orders,
in this case.