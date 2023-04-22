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Новости Война в Украине
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Колонну грузовиков с ранеными оккупантами не пропустили на территорию РФ, часть военных погибла, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф

17 апреля из временно оккупированной Луганской области в сторону населенного пункта Уразово Белгородской области оккупанты пытались осуществить медицинскую эвакуацию. Российская сторона не пропустила военную колонну и развернула ее.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

"Противник продолжает нести потери. Так, 17 апреля этого года из временно оккупированной Луганской области в сторону населенного пункта Уразово Белгородской области противник пытался осуществить медицинскую эвакуацию. Для перевозки раненых окупантов было задействовано 14 грузовых автомобилей. При попытке пересечения Государственной границы Украины на территорию Российской Федерации по определенным причинам российская сторона не пропустила военную колонну и развернула ее обратно. Известно, что во время указанного перемещения часть военнослужащих противника не выжила из-за отсутствия должной медицинской помощи. Другая часть тяжелораненых захватчиков, более 50 человек, перевезена в госпиталь, развернутый на базе Троицкой центральной районной больницы", - говорится в сообщении.

Смотрите: Общие боевые потери РФ с начала войны – около 185 730 человек (+680 за сутки), 3672 танка, 2832 артсистемы, 7130 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
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Топ комментарии
+67
Про що я й писав раніше: кацапам не хочуть показувать наслідки їх воєнної авантюри Тому не пропускають поранених у Росію А на окупованих територіях нема можливості їх повноцінно лікувать Тому велика госпітальна смертність
Приємна новина
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22.04.2023 07:34
+54
Проклятые симулянты.А некоторые так вжились в роль,что даже померли.Но нечего их жалеть-ани просто не любили путена.
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22.04.2023 07:34
+25
Доктор сказав в морг, значить в морг. )))
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22.04.2023 07:43
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Правила форума Совет форумчан
Правильно, перегной нужен для удобрения земель Украины.
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22.04.2023 07:32 Ответить
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22.04.2023 08:07 Ответить
Про що я й писав раніше: кацапам не хочуть показувать наслідки їх воєнної авантюри Тому не пропускають поранених у Росію А на окупованих територіях нема можливості їх повноцінно лікувать Тому велика госпітальна смертність
Приємна новина
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22.04.2023 07:34 Ответить
Проклятые симулянты.А некоторые так вжились в роль,что даже померли.Но нечего их жалеть-ани просто не любили путена.
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22.04.2023 07:34 Ответить
Мы вас туда не посылали (с)
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22.04.2023 07:36 Ответить
Відомий вислів ще з часів Афгана.
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22.04.2023 07:43 Ответить
Це вислів з часів першої бійки двох племен неандертальців між собою... Люди не змінюються...
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22.04.2023 07:58 Ответить
От симулянти, хотіли дезертирувати😉😁! В окопи, зародінузапутіна! 😂
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22.04.2023 07:35 Ответить
ну а якже ж...."сваїх нє бросаєм"
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22.04.2023 07:35 Ответить
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22.04.2023 07:45 Ответить
Треба зразу в скотомогильник, навіщо зайві транспортні витрати
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22.04.2023 12:44 Ответить
Кацапня отримала квиток в один кінець. Це система ніппель: туди дуй, а звідти х.
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22.04.2023 07:42 Ответить
сльози радості мешают мне говорить.. все так по домашнему...
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22.04.2023 07:43 Ответить
аналогично.
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22.04.2023 08:39 Ответить
Доктор сказав в морг, значить в морг. )))
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22.04.2023 07:43 Ответить
Сказали - ви ше не все віддали родінє - ідіть довоююте .
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22.04.2023 07:48 Ответить
Мабуть, це були еленерівці, ще чого,лікувати їх в РФ. За що боролись на те й напоролись.
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22.04.2023 08:04 Ответить
З певних причин російська сторона не пропустила військову колону з пораненими та розвернула її назад.

Причину, напевно, можна відшукати: для чого населенню РФ ДЕМОНСТРУВАТИ втрати від СВО\при окупації частини території України.

Так приховували втрати в Афганістані, де як відомо содати і офіцери СА будували дитячі садочки, школи, догоги...

Які можуть бути бойові втрати при братской помощі...
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22.04.2023 08:08 Ответить
Так динири і еленер це вже кацапія , чи ще ні .? Якщо кацапія то чому там кордон . ?
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22.04.2023 08:11 Ответить
всі хто подох це дискредитація армії расєюшки та распостранєніє фєйков.
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22.04.2023 08:12 Ответить
Взвейтесь кострами... как поют в дыбiло стране.
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22.04.2023 08:38 Ответить
Благая весть. Думается , шо когда начнем победное наступление , затрехсоченным кацапобыдлом нiякий .ер перейматися не буде ваапше. Вангую... кацапоудел - безымянный скотомогильник, который забурьянится. Тобто, зашифруется среди бурьянов-сорняков бросовых земель не основного фонда... Пыня перед Гаагой тупо хочет съэкономить на лада-калинах. Хотя нам и не мед, но пыня исправляет ошибку Бога, знищуе свой биомусор.
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22.04.2023 08:36 Ответить
Бавовник у лузi кацапа знайшов...
Немае кацапа - у вирiй пiшов...
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22.04.2023 08:48 Ответить
Який йому вирій. У пекло пішов.
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22.04.2023 08:49 Ответить
Мабуть багато було без кінцівок. Повернули назад, сказали: "Поки не знайдете невистачаючі частини тіла, не пропустимо".
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22.04.2023 09:27 Ответить
А мені не зрозуміло для чого Генштаб постійно дає такі фантастичні розповіді? Кому цікаво чи здохли десь на кордоні поранені кацаперди чи ні? І чи взагалі щось подібне було. А от про те хто персонально дав наказ вивести з Гостомеля бригаду НГУ перед нападом....всезнаючий Генштаб чомусь не має уявлення....І не тільки з Гостомеля....
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22.04.2023 09:37 Ответить
кто разминировал перешейки и отдаёт приказы в мирное время ты тоже не в курсе? учись
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22.04.2023 09:49 Ответить
МЕСТ НЕТ !
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22.04.2023 09:54 Ответить
Minimalist approach:

Anything with much effort
does not lead to success.

Instead of long travel,
bury and treat them locally.

---------

Who did command such a large
track of wounded,
and for what reason ?

Overcrowded hospital,
but the commander meant it "good",
instead locally,
wanted his soldiers go "home".

Probably the destination had been
Troitzki District Hospital,
there are often several Troutzki towns
and villages in each State,
but the drivers did not want to follow orders,
in this case.
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22.04.2023 10:13 Ответить
Думаю это были раненые уголовники!
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22.04.2023 10:13 Ответить
Не "погибла", а СДОХЛА!
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22.04.2023 10:45 Ответить
Зараза поїдає заразу. Нехай передохневся мразь що прийшла на нашу землю!!!!!!!!!
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22.04.2023 13:26 Ответить
 
 