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армия РФ (15369) Генштаб ВС (4284) ликвидация (1938) уничтожение (3834)

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 185 730 человек (+680 за сутки), 3672 танка, 2832 артсистемы, 7130 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

По состоянию на утро 22 апреля 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 185 730 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.04.23 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 185 730 (+680) человек ликвидировано,
  • танков - 3672 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин - 7 130 (+4) ед,
  • артиллерийских систем - 2 832 (+5) ед,
  • РСЗО - 539 (+0) ед,
  • средства ПВО - 289 (+4) ед,
  • самолетов - 308 (+0) ед,
  • вертолетов - 293 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 398 (+4),
  • крылатые ракеты - 911 (+0),
  • корабли /катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5 718 (+5) ед,
  • специальная техника 337 (+3).

Читайте: ВСУ отразили 53 атаки врага на 4 направлениях. В эпицентре боевых действий остается Бахмут, - Генштаб

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 185 730 человек (+680 за сутки), 3672 танка, 2832 артсистемы, 7130 бронированных машин 01

"Данные уточняются", - говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+15
Незабаром буде 200 тищ і ніпабідімая по праву отримає назву двохсота армія в світі.
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22.04.2023 08:00
+10
Та їх не було там 40т, і виїзжали вони не одну ніч. А про договірняк казки розказуйте деінде, багато воїнів загинуло задля того «жесту доброї волі»
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22.04.2023 09:24
+7
всё равно скажу -мало, хай би вони всі там повиздихали
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22.04.2023 08:27
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Незабаром буде 200 тищ і ніпабідімая по праву отримає назву двохсота армія в світі.
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22.04.2023 08:00 Ответить
Вроде и цифры серьезные…..но учитывая факторы что там миллионов под сто этих имперских мразей…..таки капля совсем.
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22.04.2023 08:12 Ответить
Население рашни давно уже менеее 100 млн чел ! По данным перебежчиков из администрации )(УЙла и др. органов управления реальное количество до февраля прошлого года было 81 млн чел , с приезжими и нелегалами около 100 . За 30 с лишним лет из рашни сбежали десятки миллионов по всему Миру , но из гр-ва рашки не вышли , т.к это почти невозможно , поэтому формально числятся гр-нами рашки , а фактически мертвыми душами ! ! Только после 24.02.22. около 5 миллионов сбежали !
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22.04.2023 08:55 Ответить
Половина населення россіі це мешканці московської і ленінградськоі області а вони навряд чи проміняють своє сите життя в столицях на окопи

Так що мобілізаційний потенціал кацапів не більше чім в Україні
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22.04.2023 11:09 Ответить
Поэтому у них проблемы с нехваткой мясных консервов ...
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22.04.2023 11:14 Ответить
ППО где-то попало под раздачу)
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22.04.2023 08:13 Ответить
У вас лугандонів за москалів не рахують.
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22.04.2023 08:37 Ответить
всё равно скажу -мало, хай би вони всі там повиздихали
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22.04.2023 08:27 Ответить
К сожалению , для 1500 км фронта это как капля в море - такими темпами о победе думать рано.... Что такое подбитых 4 танка для 1500 км фронта ? Рустамзаде еще год назад говорил , что для того чтобы потери были для рашки ощутимы , надо в день уничтожать 2- 3 тысячи оккупантов ... С сентября на фронте нет никакого продвижения , но за эти 8 месяцев рашка смогла укрепиться основательно и выбить ее сейчас будет намного тяжелее , чем в сентябре , когда по договорняку ( Копперфильд нервно курит в стронке как 40 тыс рашистов с бронетехникой за одну ночь испарились ! ) из Херсона выпустили почти 40 тыс. оккупантов с бронетехникой , которые двинулись в район Бахмута ...
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22.04.2023 08:50 Ответить
Та їх не було там 40т, і виїзжали вони не одну ніч. А про договірняк казки розказуйте деінде, багато воїнів загинуло задля того «жесту доброї волі»
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22.04.2023 09:24 Ответить
С днём рождения пацак на Цензоре! Ты только сегодня вылупился под флагом США
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22.04.2023 09:29 Ответить
" Умнее " ничего придумать не можешь ? Правда она такая ...не всем нравится ! Бывает за день 1- танк и пара БМП ... Я смотрю ты , диванный воин , почему не на фронте ? В интернете все ХЕРои , а как до дела доходит , так в кусты или через речку в Молдову ...
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22.04.2023 11:20 Ответить
ты зеленским воняешь
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22.04.2023 22:30 Ответить
Очень выгодные условия.
Все ясно и понятно.
Непонятно другое - а откуда в Москве вражеская техника и где именно на территории Москвы идут ожесточенные бои?
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22.04.2023 09:22 Ответить
батальон орков - неплохо, но 4 ПВО за сутки - афигенно
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22.04.2023 09:42 Ответить
За последние 2 дня по 4-5 БПЛА в статистике, а по новостям "ночью сбили 20 шахедов из 25". Статистики ночью спят и не считают ?
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22.04.2023 10:14 Ответить
О, петушня то как раз и нарисовалась. Вопрос: когда тебя кадыровцы в два ствола играют, гордишься сраной?
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22.04.2023 11:07 Ответить
Чекємо на контрнаступ. І він буде важкий. В першу чергу треба позбавити від обстрілів такі міста як Херсон, Нікополь, Марганець. Відповідно там і робити котел з виходом до адмінмеж Криму.
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22.04.2023 10:54 Ответить
ты свинорыл почему не в числе мяса...?
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22.04.2023 15:35 Ответить
 
 