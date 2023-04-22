Общие боевые потери РФ с начала войны – около 185 730 человек (+680 за сутки), 3672 танка, 2832 артсистемы, 7130 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 22 апреля 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 185 730 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.04.23 ориентировочно составляют:

личного состава – около 185 730 (+680) человек ликвидировано,

танков - 3672 (+4) ед,

боевых бронированных машин - 7 130 (+4) ед,

артиллерийских систем - 2 832 (+5) ед,

РСЗО - 539 (+0) ед,

средства ПВО - 289 (+4) ед,

самолетов - 308 (+0) ед,

вертолетов - 293 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 398 (+4),

крылатые ракеты - 911 (+0),

корабли /катера - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 5 718 (+5) ед,

специальная техника 337 (+3).

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"Данные уточняются", - говорится в сообщении.