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Оккупанты за сутки выпустили по Херсонщине 235 снарядов из тяжелой артиллерии и БПЛА, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсонщина

За прошедшие сутки российские военные совершили 45 обстрелов Херсонщины.

Об этом сообщил руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

"За прошедшие сутки противник совершил 45 обстрелов, выпустив 235 снарядов из тяжелой артиллерии и БПЛА.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области.
Жертв и пострадавших среди гражданского населения нет", – говорится в сообщении.

Относительно эвакуации населения Прокудин отметил, что с деоккупированной территории области эвакуированы 83 человека.

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