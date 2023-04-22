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обстрел (20169) Запорожская область (2245)

Враг активно бьет по линии разграничения в Запорожской области, есть разрушение жилых домов, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

запорізька

Российские оккупационные войска продолжают наносить удары по гражданским жителям Запорожской области. За прошедшие сутки зафиксировано 58 артиллерийских обстрелов, 3 атаки БПЛА и 2 из РСЗО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Запорожской ОВА.

Враг активно бьет по линии разграничения: Малиновка, Темировка, Приморское, Каменское и еще 12 населенных пунктов имеют новые разрушения.

"Зафиксировано 15 сообщений о повреждении жилья и имущества местных жителей. К счастью, люди целые", - говорится в сообщении.

Смотрите: Последствия вражеских обстрелов Запорожской области. ФОТОрепортаж
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Там уже є лінія розмежування?
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22.04.2023 09:15 Ответить
Ще в Омані "наш" найвеличнійший провів багато ліній розмежування
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22.04.2023 09:18 Ответить
тоже удивился, еще недавно это называлось "фронт" и "прифронтовые районы"
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22.04.2023 09:21 Ответить
 
 