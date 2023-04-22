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обстрел (20169) Сумская область (1844)

Утром военные РФ совершили два обстрела Белопольской громады Сумской области, зафиксировано почти 30 "прилетов", - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сумщина

Утром россияне обстреляли из минометов и артиллерии Белопольскую громаду Сумской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Сумской областной военной администрации.

"Утром россияне совершили два обстрела Белопольской громады. Били из минометов - 22 прилета и артиллерии (САУ) - 6 прилетов. К счастью, без последствий", - говорится в сообщении.

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