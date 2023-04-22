В Курской области РФ сообщают об обстреле: зафиксировано более 20 "прилетов", повреждены сети электроснабжения

Оккупанты заявляют, что утром "ВСУ обстреляли" Рыльский район Курской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Роман Старовойт, передает Цензор.НЕТ.

Утром ВСУ обстреляли Рыльский район. Со стороны Украины зафиксировано более 20 прилетов. Жертв и разрушений в населенных пунктах нет, но повреждены сети электроснабжения. Без электричества остаются жители села Обеста, сел Локоть и Новоивановка.

Бригады приступят к восстановлению, как только станет безопасно", - написал он.

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