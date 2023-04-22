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В Курской области РФ сообщают об обстреле: зафиксировано более 20 "прилетов", повреждены сети электроснабжения
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Оккупанты заявляют, что утром "ВСУ обстреляли" Рыльский район Курской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Роман Старовойт, передает Цензор.НЕТ.
Утром ВСУ обстреляли Рыльский район. Со стороны Украины зафиксировано более 20 прилетов. Жертв и разрушений в населенных пунктах нет, но повреждены сети электроснабжения. Без электричества остаются жители села Обеста, сел Локоть и Новоивановка.
Бригады приступят к восстановлению, как только станет безопасно", - написал он.
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+34 Ksenia VB
показать весь комментарий22.04.2023 09:57
+12 Slava Holt
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+8 Zalais Cilvecins
показать весь комментарий22.04.2023 09:56
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Раньше были "разрозненные батальйоны киевской хунты, которые уже окружены"...
а Гиркин уже бы гиркал на бразильских карнавалах, а Джо Байден ему бы сигареты приподносил, Его благоуродию то?
что не так? аааа, что-то вам врут, козлиное вяличие это избивать слабых, пока Ермак не стал на страже Европы - Ответственный, Крепкий, будет, даст Аллах, президентом после этого кто там.
Вот так, все просто(закрывает дверь палаты)
не, ну реально, Зеля щас поди звонит и меняя штаны требует не мочить оркостанцев на их, кстати отжатых у нас территориях, а то Микрон не пришлет круассанов - борода расти прекратит
За что? А сколько "пидаров" вы отправили в армию рашки? Вот столько ПОТОМУ вы и дожны получить. Это просто факт.
Це тільки початок
Далі буде на один прильот --- десять відповідей