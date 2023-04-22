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Новости За рубежом
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обстрел (20169) Россия (91269) Курск (74)

В Курской области РФ сообщают об обстреле: зафиксировано более 20 "прилетов", повреждены сети электроснабжения

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

область,курська

Оккупанты заявляют, что утром "ВСУ обстреляли" Рыльский район Курской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Роман Старовойт, передает Цензор.НЕТ.

Утром ВСУ обстреляли Рыльский район. Со стороны Украины зафиксировано более 20 прилетов. Жертв и разрушений в населенных пунктах нет, но повреждены сети электроснабжения. Без электричества остаются жители села Обеста, сел Локоть и Новоивановка.

Бригады приступят к восстановлению, как только станет безопасно", - написал он.

Также читайте: Россияне говорят об "атаке дронов" в Брянской и Курской областях
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Топ комментарии
+34
Такоє... Хочеться чогось масштабного. Якогось метеорита на москву, щоб від волни все місто знесло і його околиці.
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22.04.2023 09:57
+12
Пі@ари обстрілювали Білопілля Сумської обл., напевно в отвєтку Божа кара.....
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22.04.2023 09:58
+8
ruskie , čio s ipalom ?
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22.04.2023 09:56
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якщо жертв та руйнувань нема то знач це не ми
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22.04.2023 09:55 Ответить
ЗСУ не кацапи і по населених пунктах не пуляють.
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22.04.2023 09:56 Ответить
Німці сказали "можна" 😂
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22.04.2023 10:51 Ответить
ruskie , čio s ipalom ?
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22.04.2023 09:56 Ответить
Щось їх перекосойобило ніпадєцкі.
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22.04.2023 10:14 Ответить
Такоє... Хочеться чогось масштабного. Якогось метеорита на москву, щоб від волни все місто знесло і його околиці.
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22.04.2023 09:57 Ответить
москві приготована інша участь
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22.04.2023 10:21 Ответить
Пі@ари обстрілювали Білопілля Сумської обл., напевно в отвєтку Божа кара.....
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22.04.2023 09:58 Ответить
белгородцы дали атветку ..
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22.04.2023 10:00 Ответить
гарантіровано ответочка від Бєлгорода прілетіла.. спротив наротників БєНдР так і кажє: вот нафіга мірний город бамбіть?
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22.04.2023 12:42 Ответить
можу продати кацапні генератор, нехай звикають
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22.04.2023 10:01 Ответить
лайна їм на лопаті жебракам. най своєю скрєпна-правацлавнайу лучиною користуються
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22.04.2023 10:05 Ответить
нада всем наротникам пасильно памагать, Ку-Бє-Вор НдР'ам, і дристунам із Ільменской теж
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22.04.2023 12:49 Ответить
У них є національне - лучина, ото нехай починають згадувати
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22.04.2023 10:06 Ответить
нехай задовольняться вкраденими унітазами
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22.04.2023 10:07 Ответить
Кацапы, можно неплохо заработать сейчас, пока генераторы у вас дешёвые, скупайте оптом, скоро они будут в три раза дороже.
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22.04.2023 11:12 Ответить
бяда,бяда
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22.04.2023 10:03 Ответить
Гойда, гойда!
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22.04.2023 10:11 Ответить
"ВСУ" - это уже прогресс!
Раньше были "разрозненные батальйоны киевской хунты, которые уже окружены"...
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22.04.2023 10:03 Ответить
ммм, куряне, или как там этих тубильцев - так уже ж Лиссабон должны были взять и дать?
а Гиркин уже бы гиркал на бразильских карнавалах, а Джо Байден ему бы сигареты приподносил, Его благоуродию то?
что не так? аааа, что-то вам врут, козлиное вяличие это избивать слабых, пока Ермак не стал на страже Европы - Ответственный, Крепкий, будет, даст Аллах, президентом после этого кто там.
Вот так, все просто(закрывает дверь палаты)

не, ну реально, Зеля щас поди звонит и меняя штаны требует не мочить оркостанцев на их, кстати отжатых у нас территориях, а то Микрон не пришлет круассанов - борода расти прекратит
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22.04.2023 10:05 Ответить
Схоже ми почали відповідати на кацапські обстріли...
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22.04.2023 10:18 Ответить
тільки обстріли не співставні. На с-300 і КАБ відповідь поперджуванням.
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22.04.2023 10:27 Ответить
По рилу вдарили. І що важливо,цілились по дротах.
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22.04.2023 10:21 Ответить
Да выздохните там уже все! Не мучайте себя и окружающих!!!

За что? А сколько "пидаров" вы отправили в армию рашки? Вот столько ПОТОМУ вы и дожны получить. Это просто факт.
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22.04.2023 10:21 Ответить
Назви села,всі українські
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22.04.2023 10:29 Ответить
И шо тут удивительного если это бывшие территории Украины, отданные взамен Крыма в 54-м году.
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22.04.2023 13:20 Ответить
Нехай звикають
Це тільки початок
Далі буде на один прильот --- десять відповідей
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22.04.2023 10:34 Ответить
БНР против КНР
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22.04.2023 10:38 Ответить
війскові дії мають проходити на теріторії Ворога!!!
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22.04.2023 11:03 Ответить
Нород БНР і КНР мають бути вільними від московської хунти !
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22.04.2023 11:14 Ответить
ага, дайошъ референдум! чтоль..
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22.04.2023 12:53 Ответить
"адиннарот", подумал лётчик и скинул бимбу на Белгород.
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22.04.2023 12:55 Ответить
там і без обстрілів суцільна розруха і занепад. Тобто різниці не буде. Це депресивний регіон. Стріляйте по Курську а краще по Москві
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22.04.2023 14:42 Ответить
 
 