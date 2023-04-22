Предатель Аксенов говорит, что в небе над Крымом отработали силы ПВО

Так называемый глава оккупационной "администрации" Крыма предатель Сергей Аксенов сообщил, что в небе над Крымом отработали силы ПВО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Аксенова.

Он обычно уверяет, что повреждений и пострадавших нет.

С чем связана якобы работа ПВО, пока неизвестно.

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