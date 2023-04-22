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Крым (26017) ПВО (1481) Аксенов (360)

Предатель Аксенов говорит, что в небе над Крымом отработали силы ПВО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

крим

Так называемый глава оккупационной "администрации" Крыма предатель Сергей Аксенов сообщил, что в небе над Крымом отработали силы ПВО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Аксенова.

Он обычно уверяет, что повреждений и пострадавших нет.

С чем связана якобы работа ПВО, пока неизвестно.

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Камні с нєба відбивали.
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22.04.2023 10:58 Ответить
Нехай не триндить, то були "вистрєли ізвнутрі".
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22.04.2023 11:40 Ответить
аксенова нада будет поймать и резать медленно на ремни с трансляцией в ютуб, инстограм и на патреон!!! и пусть всякие толерасты желчью свою уретру обливают
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22.04.2023 11:43 Ответить
особенно из гамнести интернешинал. пусть сидят и марстурбируют на эти прекрасные видосы они любят такое.
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22.04.2023 11:47 Ответить
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22.04.2023 11:47 Ответить
Гарно відпрацьовують! Коли черга до мосту дійде? гоблін, а пишуть, що ти зрадник...
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22.04.2023 12:16 Ответить
 
 