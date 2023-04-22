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Предатель Аксенов говорит, что в небе над Крымом отработали силы ПВО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Так называемый глава оккупационной "администрации" Крыма предатель Сергей Аксенов сообщил, что в небе над Крымом отработали силы ПВО.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Аксенова.
Он обычно уверяет, что повреждений и пострадавших нет.
С чем связана якобы работа ПВО, пока неизвестно.
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irenka ko
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Анатолий Панасюк 108fa02f
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Підлога Маккартні
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