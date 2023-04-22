Тейшейра начал публиковать секретную информацию об Украине спустя 48 часов после российского вторжения, - The New York Times

Американский военный Джек Тейшейра еще в феврале 2022 года, через 48 часов после российского вторжения в Украину, начал публиковать в чат-группе Discord секретные разведывательные данные о военных действиях РФ. Чат насчитывал около 600 участников.

Об этом пишет американская газета The New York Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на babel.ua.

В этих данных были подробности о жертвах среди россиян и украинцев, деятельности российских разведывательных служб и обновленной информации о помощи Украине.

The New York Times узнала об этом большом чате от пользователя Discord. Он был публично указан на канале YouTube и к нему можно было легко получить доступ в считанные секунды. До этого было известно только о чате на 50 участников, который назывался Thug Shaker Central. Там публиковал информацию Тейшейра с октября 2022 года.

"Видел отчет Пентагона, в котором говорилось, что треть сил используется для вторжения", - написал Тейшейра. Очевидно, стремясь произвести впечатление на других в группе, подвергших сомнению его анализ, он сказал: "У меня немного больше, чем информации из открытых источников. Привилегии быть в разведывательном подразделении ВВС США".

Некоторые опубликованные разведывательные данные предполагали развитие событий в поле боя. 27 марта 2022 года он поделился секретной информацией о выводе российских войск из Киева, информацией, которую, по его словам, "обнаружил на сайте Агентства национальной безопасности".

"Есть некоторые большие новости. Возможно, запланирован отвод войск к западу от Киева", - написал парень. Через два дня Россия объявила, что покидает Киевщину.

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Некоторые посты начинались с обновленной информации о количестве пострадавших. Он особенно интересовался публикацией обновленной информации о том, какие страны оказывают воздушную помощь Украине.

The New York Times предполагает, что Тейшейра отправлял сообщения с военной базы, где он находился. В одном из разговоров он сказал, что собирается войти в зону, где люди с допуском в секретные службы могут получить доступ к секретным компьютерным сетям.

"Работа, которую я выполняю, позволяет мне получить привилегии выше чем у большинства разведчиков", - писал военный.

Он также утверждал, что активно прочесывал секретные компьютерные сети в поисках материалов о войне в Украине. Когда один из пользователей Discord призвал его не злоупотреблять доступом к секретным данным, Тейшейра ответил: "Слишком поздно".

В какой-то момент он предложил поделиться информацией приватно с членами группы, живущими за пределами США. "Напишите мне, и я могу рассказать вам, что у меня есть", - написал он.

Он также утверждал, что имеет доступ к разведданным от американских партнеров.

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"Обычно я работаю с людьми из GCHQ, когда смотрю на зарубежные страны", - сказал он в чате в сентябре 2022 года, имея в виду спецслужбу Великобритании, ответственную за ведение радиоэлектронной разведки.

Напомним, военные документы, в которых подробно описаны секретные планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным наступлением на Россию, были опубликованы в телеграмме и твиттере в начале апреля.

Позже в социальных сетях появилась новая порция секретных документов, которые, вероятно, детализируют секреты американской национальной безопасности по Украине, Ближнему Востоку и Китаю.

Как сообщают американские СМИ, 21-летний Джек Тейшейра является членом разведывательного подразделения Воздушных сил Нацгвардии штата Массачусетс. Он модерировал онлайн-группу под названием Thug Shaker Central, в Discord, куда начали сливать документы из Пентагона.