Тейшейра начал публиковать секретную информацию об Украине спустя 48 часов после российского вторжения, - The New York Times
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Американский военный Джек Тейшейра еще в феврале 2022 года, через 48 часов после российского вторжения в Украину, начал публиковать в чат-группе Discord секретные разведывательные данные о военных действиях РФ. Чат насчитывал около 600 участников.
Об этом пишет американская газета The New York Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на babel.ua.
В этих данных были подробности о жертвах среди россиян и украинцев, деятельности российских разведывательных служб и обновленной информации о помощи Украине.
The New York Times узнала об этом большом чате от пользователя Discord. Он был публично указан на канале YouTube и к нему можно было легко получить доступ в считанные секунды. До этого было известно только о чате на 50 участников, который назывался Thug Shaker Central. Там публиковал информацию Тейшейра с октября 2022 года.
"Видел отчет Пентагона, в котором говорилось, что треть сил используется для вторжения", - написал Тейшейра. Очевидно, стремясь произвести впечатление на других в группе, подвергших сомнению его анализ, он сказал: "У меня немного больше, чем информации из открытых источников. Привилегии быть в разведывательном подразделении ВВС США".
Некоторые опубликованные разведывательные данные предполагали развитие событий в поле боя. 27 марта 2022 года он поделился секретной информацией о выводе российских войск из Киева, информацией, которую, по его словам, "обнаружил на сайте Агентства национальной безопасности".
"Есть некоторые большие новости. Возможно, запланирован отвод войск к западу от Киева", - написал парень. Через два дня Россия объявила, что покидает Киевщину.
Некоторые посты начинались с обновленной информации о количестве пострадавших. Он особенно интересовался публикацией обновленной информации о том, какие страны оказывают воздушную помощь Украине.
The New York Times предполагает, что Тейшейра отправлял сообщения с военной базы, где он находился. В одном из разговоров он сказал, что собирается войти в зону, где люди с допуском в секретные службы могут получить доступ к секретным компьютерным сетям.
"Работа, которую я выполняю, позволяет мне получить привилегии выше чем у большинства разведчиков", - писал военный.
Он также утверждал, что активно прочесывал секретные компьютерные сети в поисках материалов о войне в Украине. Когда один из пользователей Discord призвал его не злоупотреблять доступом к секретным данным, Тейшейра ответил: "Слишком поздно".
В какой-то момент он предложил поделиться информацией приватно с членами группы, живущими за пределами США. "Напишите мне, и я могу рассказать вам, что у меня есть", - написал он.
Он также утверждал, что имеет доступ к разведданным от американских партнеров.
"Обычно я работаю с людьми из GCHQ, когда смотрю на зарубежные страны", - сказал он в чате в сентябре 2022 года, имея в виду спецслужбу Великобритании, ответственную за ведение радиоэлектронной разведки.
Напомним, военные документы, в которых подробно описаны секретные планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным наступлением на Россию, были опубликованы в телеграмме и твиттере в начале апреля.
Позже в социальных сетях появилась новая порция секретных документов, которые, вероятно, детализируют секреты американской национальной безопасности по Украине, Ближнему Востоку и Китаю.
Как сообщают американские СМИ, 21-летний Джек Тейшейра является членом разведывательного подразделения Воздушных сил Нацгвардии штата Массачусетс. Он модерировал онлайн-группу под названием Thug Shaker Central, в Discord, куда начали сливать документы из Пентагона.
Пожалуйста, подождите...
ще років 15 тому казав, що секретів майже не залишиться і той хто розробить систему що будо гарантувати секретність і/або анонімність буде однією із найбагатшою людиною на планеті. Дарую ідею.
Отрицательное наступление на Запад, хотя дан приказ им на Восток. Или наоборот. Тут без компаса не разобраться. Или просто у хлопца головокружение от успехов и он внезапно начал путать стороны света. Кто знает...
Они любят вербовать в сообществах по увлечениям: секции бокса или карате [напр Оплот в Харькове, рокеры [мотоклуб Ночные волки], в среде футбольных фанатов, националистических молодежных движений, сообщество любителей рыбок [недавняя история с американской военнослужащей] и т.д. и т.п.
Просто когда у чела есть увлечение, с ним легче 'вступить в контакт', к нему легко втереться в доверие...
Або - зараз Штірліци помолоділи.
Або - деза...
В голове не укладывается, молодой пацан, больше года сливал секретную информацию в чат с более 600 участников и только теперь это открылось.
Да уж, америка уже не та, свосем не та.
Как вспомню, как полтора года назад, полицейские вставали на колени перед неграми. Срам и стыдоба просто.
Инфантильный социализм стал новой религией Большого Запада.
Ни одна наша операция из-за его сливов не сорвалась.
Куда его определили - мы не знаем, и не узнаем.
ти серйозно? ти неадекват чи дебіл якийсь?
я все розумію, Америка не воювала проти рівних собі і т.д. А москалі хоч колись воювали з рівними собі?
В Америки військові технології на три голови вище ніж в москалів, і вони не завалюють своїми трупами ворожі армії, так ще раз, хто виграє?
оце сша понабирали по обʼявлєнію хер зна кого в розвідку,
там перевірка мабуть така сама як у нас в сбу- подивився в стелю і каже ок все норм
І вони не тільки інфу зливали.
там підлікують його мізки 😕
просто жерсть. це малолітній уй*бок лише вказав на повну недолугість всієї системи безпеки, його нагородити потрібно.
так такие кадры не появляются, вот над чем стоит подумать всем и не только американцам.
Рашистская зараза, как раковая опухоль, охватила весь мир, излечить медикаментами её
невозможно, нужна только радикальная операция, с уничтожением всех метастаз.
Читав у західній пресі що це синок "потомственного військового" і батько і дідусь були офіцерами.
Одним словом .мажор..
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От і пристроїли на тепленьке місце по блату...
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Батьки мали гарну репутацію та звязки тому цього придурка ніхто толком не провіряв та не контролював...
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Точнісінько як було колись у нас ...
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А безконтрольність - дає відчутті вседозволенності та безкарності...
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Що тут довго думати...? Так було і є всюди..
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