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Новости Война в Украине Война
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секретные документы (92) Тейшейра Джек (7)

Тейшейра начал публиковать секретную информацию об Украине спустя 48 часов после российского вторжения, - The New York Times

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

тейшейра,джек

Американский военный Джек Тейшейра еще в феврале 2022 года, через 48 часов после российского вторжения в Украину, начал публиковать в чат-группе Discord секретные разведывательные данные о военных действиях РФ. Чат насчитывал около 600 участников.

Об этом пишет американская газета The New York Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на babel.ua.

В этих данных были подробности о жертвах среди россиян и украинцев, деятельности российских разведывательных служб и обновленной информации о помощи Украине.

The New York Times узнала об этом большом чате от пользователя Discord. Он был публично указан на канале YouTube и к нему можно было легко получить доступ в считанные секунды. До этого было известно только о чате на 50 участников, который назывался Thug Shaker Central. Там публиковал информацию Тейшейра с октября 2022 года.

"Видел отчет Пентагона, в котором говорилось, что треть сил используется для вторжения", - написал Тейшейра. Очевидно, стремясь произвести впечатление на других в группе, подвергших сомнению его анализ, он сказал: "У меня немного больше, чем информации из открытых источников. Привилегии быть в разведывательном подразделении ВВС США".

Некоторые опубликованные разведывательные данные предполагали развитие событий в поле боя. 27 марта 2022 года он поделился секретной информацией о выводе российских войск из Киева, информацией, которую, по его словам, "обнаружил на сайте Агентства национальной безопасности".

"Есть некоторые большие новости. Возможно, запланирован отвод войск к западу от Киева", - написал парень. Через два дня Россия объявила, что покидает Киевщину.

Также читайте: Пророссийским каналом Donbass Devushka, куда слили секретные данные Пентагона, руководила бывшая военная США Сара Биллс, - WSJ

Некоторые посты начинались с обновленной информации о количестве пострадавших. Он особенно интересовался публикацией обновленной информации о том, какие страны оказывают воздушную помощь Украине.

The New York Times предполагает, что Тейшейра отправлял сообщения с военной базы, где он находился. В одном из разговоров он сказал, что собирается войти в зону, где люди с допуском в секретные службы могут получить доступ к секретным компьютерным сетям.

"Работа, которую я выполняю, позволяет мне получить привилегии выше чем у большинства разведчиков", - писал военный.

Он также утверждал, что активно прочесывал секретные компьютерные сети в поисках материалов о войне в Украине. Когда один из пользователей Discord призвал его не злоупотреблять доступом к секретным данным, Тейшейра ответил: "Слишком поздно".

В какой-то момент он предложил поделиться информацией приватно с членами группы, живущими за пределами США. "Напишите мне, и я могу рассказать вам, что у меня есть", - написал он.

Он также утверждал, что имеет доступ к разведданным от американских партнеров.

Также читайте: Подозреваемый в сливе информации из Пентагона Тейшейра отвечал за безопасность связи, имел все допуски, - CNN

"Обычно я работаю с людьми из GCHQ, когда смотрю на зарубежные страны", - сказал он в чате в сентябре 2022 года, имея в виду спецслужбу Великобритании, ответственную за ведение радиоэлектронной разведки.

Напомним, военные документы, в которых подробно описаны секретные планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным наступлением на Россию, были опубликованы в телеграмме и твиттере в начале апреля.

Позже в социальных сетях появилась новая порция секретных документов, которые, вероятно, детализируют секреты американской национальной безопасности по Украине, Ближнему Востоку и Китаю.

Как сообщают американские СМИ, 21-летний Джек Тейшейра является членом разведывательного подразделения Воздушных сил Нацгвардии штата Массачусетс. Он модерировал онлайн-группу под названием Thug Shaker Central, в Discord, куда начали сливать документы из Пентагона.
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Топ комментарии
+24
Та ні сноуден продумана падлюка зрадник що вирішив монітизувати свій доступ до грифу таємно. А цей просто підліток-дебіл
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22.04.2023 10:49
+20
Мир захватили малолетние имбецилы.зеленский тишейра и прочее и прочее
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22.04.2023 10:50
+15
Вирогідно, що цього дебіла москалі використовували "втёмную", побачивши його бажання демонструвати свою "с понтом" обізнаність. Хтось його міг на це "підначувати".
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22.04.2023 10:55
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Правила форума Совет форумчан
Вирішив у Сноудена погратись??
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22.04.2023 10:47 Ответить
Та ні сноуден продумана падлюка зрадник що вирішив монітизувати свій доступ до грифу таємно. А цей просто підліток-дебіл
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22.04.2023 10:49 Ответить
Вирогідно, що цього дебіла москалі використовували "втёмную", побачивши його бажання демонструвати свою "с понтом" обізнаність. Хтось його міг на це "підначувати".
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22.04.2023 10:55 Ответить
вообще странно в 21 год в США разрешают продавать поцам спиртное и сигареты НО и в 21 год уже большой допуск высших категорий к массиву секретной информации самовлюбленный кретин да уж тесты специальные психологов их хваленные допросы опросы с помощью Детектора правды... Полиграфа оказались пшиком человек страдающий психическими расстройствами паранойей манией величия и сделал столько ущерба..
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22.04.2023 11:04 Ответить
Справа в "динозаврах" що не розуміють із чим мають справу. Вони приймають закони що забороняють меми, криміналізують скачування піратського контенту, законами намагають щось видалити із інтернету, але не здатні розробити системи безпеки в ********* світі інформації

ще років 15 тому казав, що секретів майже не залишиться і той хто розробить систему що будо гарантувати секретність і/або анонімність буде однією із найбагатшою людиною на планеті. Дарую ідею.
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22.04.2023 12:04 Ответить
взагалі-то такі системи існують і називаються КСЗІ - комплексна система захисту інформації. Проблема лиш в тому, що універсальної КСЗІ не існує, потрібно створювати її індивідуально під кожен окремий об'єкт захисту, але якщо добросовісно створити та підтримувати її - буде дуже важко створити витік секретної інформації
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23.04.2023 00:32 Ответить
Цей підліток повільно заробляє собі на летальну ін'єкцію. Дебіл!
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22.04.2023 12:14 Ответить
там за кожний папірець під грифом дають від 15-до 30 років, хлоп собі наробив вже десь від 1500 до 3000 років ув'язнення
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22.04.2023 12:21 Ответить
Аха-ха Пентагон що ти робиш припини!😹
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22.04.2023 10:47 Ответить
яке ж воно кончене.... забрав всі лаври вангуючого розвідника у найвеличнішого
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22.04.2023 10:50 Ответить
не можна вірити всьому що пишуть <s>на паркані</s>
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22.04.2023 11:53 Ответить
Мир захватили малолетние имбецилы.зеленский тишейра и прочее и прочее
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22.04.2023 10:50 Ответить
А тишейра что, уже стал президентом США?
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22.04.2023 19:32 Ответить
Чому в Ізраілі в розвідці нема таких шизанутих .
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22.04.2023 10:52 Ответить
Не факт
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22.04.2023 10:54 Ответить
В Ізраїлі взагалі нічого нема.
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22.04.2023 10:55 Ответить
Мосад .
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22.04.2023 11:00 Ответить
А що тобі треба?
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22.04.2023 11:01 Ответить
Там є пісок і море, яке вбили євреї😂
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22.04.2023 11:02 Ответить
Я майже повірив що хлопчик мав доступ до найсекретнішої інформації,доступ який крім нього мав тільки Байден. І цілий рік він ділився цією інформацією з усім світом ,але найважливіше щоб у це повірили тупі кацапські генерали .
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22.04.2023 10:55 Ответить
Згідно з останніми даними, доступ до надсекретної інформації у Штатах має більше одного мільйона людей. Він працював із мережами до всього, до всього мав якийсь нездоровий підлітковий максималізм.
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22.04.2023 11:03 Ответить
підлітковий максималізм в 21 рік це вже якось занадто
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23.04.2023 00:33 Ответить
Розвідка США його самого у темну використовувала - бо знає, шо такі молоді з телефоном та чатом нероздільні. А яким він себе почував крутим перед іншими чатівцями.
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22.04.2023 13:05 Ответить
os' chym shkidlyve 4SV... dyvit'sya ditky i ne robit' tak
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22.04.2023 10:56 Ответить
"Можливо заплановане відведення військ на захід від Києва. Через два дні Росія оголосила, що залишає Київщину". Кацапы собирались отступать на запад от Киева?
Отрицательное наступление на Запад, хотя дан приказ им на Восток. Или наоборот. Тут без компаса не разобраться. Или просто у хлопца головокружение от успехов и он внезапно начал путать стороны света. Кто знает...
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22.04.2023 11:04 Ответить
відведення військ, які були західніше Києва
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22.04.2023 12:22 Ответить
Пацанські понти!
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22.04.2023 11:06 Ответить
Краще б на порносайтах сидів ,зберіг би здоров'я
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22.04.2023 11:12 Ответить
Хоча ,...що дивуватись ще один "солсбєрєцкий шпиль"
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22.04.2023 11:15 Ответить
бандит вибратор центральный...
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22.04.2023 11:14 Ответить
Малий нарцис погнався за лайками в інетах ))
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22.04.2023 11:19 Ответить
а я думаю что его завербовали росс. спецслужбы, на почве его любви к компьютерным играм.

Они любят вербовать в сообществах по увлечениям: секции бокса или карате [напр Оплот в Харькове, рокеры [мотоклуб Ночные волки], в среде футбольных фанатов, националистических молодежных движений, сообщество любителей рыбок [недавняя история с американской военнослужащей] и т.д. и т.п.
Просто когда у чела есть увлечение, с ним легче 'вступить в контакт', к нему легко втереться в доверие...
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22.04.2023 11:21 Ответить
так, але, насправді, вербують де завгодно - хоч у маркетах, хоч у ресторані
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22.04.2023 12:27 Ответить
США такое США. Бедный Залужный. Общается с Милли, рядом сидит Ермак. Не хватит Ермака - американцы все сольют.
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22.04.2023 11:29 Ответить
Мені здається що цей *********, злив секретних матеріалів, на електричний стілець! Скльки людей загинуло із-за нього???
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22.04.2023 11:33 Ответить
PS: А може воно також із "козел" (команда зЕленського)?
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22.04.2023 11:38 Ответить
вже писали, - або пожиттєво, або 15 років
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22.04.2023 12:29 Ответить
Або це повна мулька - бо інфа спливла в серйозні краї. Козлика знайшли.
Або - зараз Штірліци помолоділи.
Або - деза...
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22.04.2023 11:39 Ответить
Я был лучшего мнения о армии Сша. У них там оказывается бардак. И я теперь теперь совсем не уверен, если бы на поле боя встретились рашка и Сша, в итоге боя. Американды последние 70 лет воевали в основном с папуасами или вместе с союзниками.
В голове не укладывается, молодой пацан, больше года сливал секретную информацию в чат с более 600 участников и только теперь это открылось.
Да уж, америка уже не та, свосем не та.
Как вспомню, как полтора года назад, полицейские вставали на колени перед неграми. Срам и стыдоба просто.
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22.04.2023 11:39 Ответить
Это касается не только США.
Инфантильный социализм стал новой религией Большого Запада.
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22.04.2023 11:59 Ответить
То, что он сливал, было мутноватым, но на поверхность всплыло то, что было нужно.
Ни одна наша операция из-за его сливов не сорвалась.
Куда его определили - мы не знаем, и не узнаем.
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22.04.2023 12:04 Ответить
"Утечка в нашу пользу": Сержант ВСУ Рыгованов о контролируемом сливе. У вагнеров кончаются одноразки https://www.youtube.com/watch?v=oD7ub2fc6m8&t=23s&ab_channel=Newsader
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22.04.2023 12:20 Ответить
" И я теперь теперь совсем не уверен, если бы на поле боя встретились рашка и Сша"
ти серйозно? ти неадекват чи дебіл якийсь?
я все розумію, Америка не воювала проти рівних собі і т.д. А москалі хоч колись воювали з рівними собі?
В Америки військові технології на три голови вище ніж в москалів, і вони не завалюють своїми трупами ворожі армії, так ще раз, хто виграє?
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23.04.2023 00:37 Ответить
Всегда знал что футболисты даунецкого щатхера предатели. там тоже была некая тейшыйра
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22.04.2023 11:52 Ответить
Это днище, Ермакам всяким до этого пацана, как до Киева раком😂😂😂
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22.04.2023 11:58 Ответить
даа,
оце сша понабирали по обʼявлєнію хер зна кого в розвідку,

там перевірка мабуть така сама як у нас в сбу- подивився в стелю і каже ок все норм
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22.04.2023 11:58 Ответить
цей персонаж явно був нецікавий для питомцев феликса. Взнавати про своїх долбо...ів і власну тупість від ворога - це ну просто цинізм чи нацизм і дискредитація мордора. ОС (ОРГАНІЗАЦІЯ СІВКОВИЧА) більше 2 років до вторгнення керувала безпекою України, навіть РНБОУ став підрозділом . Але витримала Україна. А тут чийсь блатний( там ще є "озабочена" хвойда) тільки підтвердужують- Америка повністю на стороні України.
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22.04.2023 12:29 Ответить
Чого народ так розквоквався ? У нас своїх зрадників десятки, чи вже мабуть сотні тисяч.
І вони не тільки інфу зливали.
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22.04.2023 12:32 Ответить
Цей ідіот сяде надовго ,
там підлікують його мізки 😕
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22.04.2023 13:01 Ответить
а як що до ідіотів, які взяли його на роботу, які надали доступи і більше року не помічали, що робить цей ідіот?
просто жерсть. це малолітній уй*бок лише вказав на повну недолугість всієї системи безпеки, його нагородити потрібно.
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22.04.2023 14:42 Ответить
Я думаю это внутренне дело Америки, выяснять причины появления таких субъектов, но просто

так такие кадры не появляются, вот над чем стоит подумать всем и не только американцам.

Рашистская зараза, как раковая опухоль, охватила весь мир, излечить медикаментами её

невозможно, нужна только радикальная операция, с уничтожением всех метастаз.
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22.04.2023 13:12 Ответить
...
Читав у західній пресі що це синок "потомственного військового" і батько і дідусь були офіцерами.
Одним словом .мажор..
....
От і пристроїли на тепленьке місце по блату...
...
Батьки мали гарну репутацію та звязки тому цього придурка ніхто толком не провіряв та не контролював...
...
Точнісінько як було колись у нас ...
...
А безконтрольність - дає відчутті вседозволенності та безкарності...
...
Що тут довго думати...? Так було і є всюди..
...
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22.04.2023 16:32 Ответить
 
 