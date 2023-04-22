РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5055 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
10 652 12
армия РФ (15369) война (46795) Марьинка (708)

Вместо выведенных российских десантников, под Марьинку перебросили "штурмовые подразделения Z", - Силы обороны

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,орки,окупанти,арміярф,окупант,рашисти,рашист,орк

Российское военное командование перебросило в Марьинку так называемые "штурмовые подразделения Z" вместо двух десантных частей, которые вывели на восстановление.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сообщил руководитель объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Вместо этого зашли штурмовые подразделения Z так называемые… На сегодняшний день начали по принципу ЧВК "Вагнер" набирать в штурмовые подразделения просто людей с уголовным прошлым. Существует отдельный устав для этих подразделений, который четко определяет, что раненых с поля боя не эвакуируют. Почему? Для того, чтобы не отвлекать от штурмовых действий личный состав, не поврежденный", - рассказал спикер.

По словам Дмитрашковского, согласно полученным вражеским документам, на подготовку штурмовых рот Z российское командование выделяет максимум две недели.

"К нам попали некоторые документы, а именно: "Положение о штурмовых ротах Z" 8-й общей военной армии РФ. Там четко указано, что на подготовку данных подразделений выделяется всего 10-15 дней. Это слишком мало, чтобы подготовить качественно для формирования коллектива, который будет работать слаженно. Но в России понятно, что даже не ведут учет людей, погибших в этих подразделениях", - отметил спикер.

Также читайте: Рашисты отвели из района Марьинки две десантные части на восстановление, - Силы обороны
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+12
Штурмові підрозділи Zombi.
показать весь комментарий
22.04.2023 11:38
+8
показать весь комментарий
22.04.2023 11:45
+7
Мировая война Z. Не остановят в Украине, зараза накроет весь Мир.
показать весь комментарий
22.04.2023 11:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну, от на гондурасєї з'явилися і штрафні роти.
показать весь комментарий
22.04.2023 11:37 Ответить
Штурмові підрозділи Zombi.
показать весь комментарий
22.04.2023 11:38 Ответить
Мар'їнка теж ледве дихає від штурмів.
показать весь комментарий
22.04.2023 11:39 Ответить
Мировая война Z. Не остановят в Украине, зараза накроет весь Мир.
показать весь комментарий
22.04.2023 11:41 Ответить
показать весь комментарий
22.04.2023 11:45 Ответить
-- Уперьод, золотая рота! И кто вам сволочи сказал, что вы должны жить вечно?! (с)
показать весь комментарий
22.04.2023 11:45 Ответить
Зеків свіжих пригнали
показать весь комментарий
22.04.2023 11:48 Ответить
Кстати идея вместа контр наступу пойти и вырезать белгород с еще там какойто областью я хз как называется. там войск орков ваще нету. они оголили тылы. тоже норм идея. резать от мала до велика. они хотели фошиздов. они их получат не кормить же этих нахльобников?
показать весь комментарий
22.04.2023 11:49 Ответить
я бував на Білгородщині
там половина сел досі українською розмовляє
показать весь комментарий
22.04.2023 16:40 Ответить
Имперские штурмовики военно-галактических сил РФ.
показать весь комментарий
22.04.2023 11:53 Ответить
Zek rush.
показать весь комментарий
22.04.2023 12:05 Ответить
Рашисти теж готували штурмові підрозділи? І якшо вони вже на фронті то, я так розумію, наш контрнаступ перейде у класичну оборону. Шо буде гарно - по втратам.
показать весь комментарий
22.04.2023 13:16 Ответить
 
 