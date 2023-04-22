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Оккупанты уменьшили давление на Угледар. Направление Авдеевка-Марьинка - очень тяжелое, - Силы обороны
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупационные войска уменьшили давление на Угледар, однако направление Авдеевка-Марьинка остается очень тяжелым.
Об этом заявил в эфире телемарафона представитель Сил обороны таврического направления Алексей Дмитрашковский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
"Обстрелы не прекращаются круглосуточно. Благодаря нашим военным ни одна из атак врага не увенчалась успехом", - отметил Дмитрашковский.
По его словам, оккупанты за минувшие сутки 24 раза штурмовали позиции ВСУ в районе Марьинки и Авдеевки.
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Вот такой реальный уровень у "Второй" армии мира...
Ещё 1 месяц и советский рекорд по длительности бесплодных тупых штурмов будет побит:
ровно 80 лет назад совковые орки штурмовали районный город Ржев 14 месяцев и 10 дней, потеряв в этих боях 2 миллиона красноармейцев.
Постыдился-бы своей тупости и неблагодарности! Как можно сравнивать ту армию РККА и путинскую орду!?