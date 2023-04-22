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Оккупанты уменьшили давление на Угледар. Направление Авдеевка-Марьинка - очень тяжелое, - Силы обороны

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

війна,марїнка

Российские оккупационные войска уменьшили давление на Угледар, однако направление Авдеевка-Марьинка остается очень тяжелым.

Об этом заявил в эфире телемарафона представитель Сил обороны таврического направления Алексей Дмитрашковский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

"Обстрелы не прекращаются круглосуточно. Благодаря нашим военным ни одна из атак врага не увенчалась успехом", - отметил Дмитрашковский.

По его словам, оккупанты за минувшие сутки 24 раза штурмовали позиции ВСУ в районе Марьинки и Авдеевки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вместо выведенных российских десантников, под Марьинку перебросили "штурмовые подразделения Z", - Силы обороны
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А на західних околицях Бахмуту, які ще утримують ЗСУ, тиск теж зменшився, чи навпаки?
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22.04.2023 13:17 Ответить
А про Бахмут а ні слова.
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22.04.2023 18:35 Ответить
Скорее всего выдавят ЗСУ за пределы Бахмута, но это не трагедия, главное кто контролирует близлежащие высоты, а они за ЗСУ. Надо верить командирам - пока солдат ЗСУ в последнем доме Бахмута- город не взят
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23.04.2023 13:15 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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22.04.2023 20:04 Ответить
Орки штурмуют Авдеевку, расположенную в 10 км от Донецка, уже 14 месяцев подряд и никак не могут взять этот небольшой город районного масштаба.

Вот такой реальный уровень у "Второй" армии мира...

Ещё 1 месяц и советский рекорд по длительности бесплодных тупых штурмов будет побит:
ровно 80 лет назад совковые орки штурмовали районный город Ржев 14 месяцев и 10 дней, потеряв в этих боях 2 миллиона красноармейцев.
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22.04.2023 23:35 Ответить
замысел командования орков очевиден - идти по дорогам на Славянск- Краматорск и Константиновку. Штурмовыми действиями они сковывают часть украинских сил и рессурсов, не позволя произвести (с их точки зрения) контрнаступление в полном объеме. Параллелно у орков есть резервы, которые они держат на линии обороны, коорую укрепляют, роют окопы 70 км в длину, ставят бетонные доты, закапывают старые танки в качестве стационарных орудий ит.д. Не просто будет комндованию ЗСУ.
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23.04.2023 13:19 Ответить
Орки штурмовали районный город Ржев?

Постыдился-бы своей тупости и неблагодарности! Как можно сравнивать ту армию РККА и путинскую орду!?
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23.04.2023 23:53 Ответить
хартия 97 пишет, наши висадились на левий берег в Херс. обл. боже бережи наших воїнів!!!
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23.04.2023 09:23 Ответить
 
 