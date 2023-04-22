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Новости За рубежом
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Бразилия (259) визит (2805) Лула да Силва (16)

Президента Бразилии Лулу да Силву пригласили в Украину. Он сказал, что отправит помощника

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

да,лула,сілва

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва ответил на предложение посетить Украину с визитом. Вместо себя он решил отправить в Киев своего помощника.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Укринформ.

Специальный помощник президента Бразилии по международным вопросам Селсо Аморим отправится в Украину по доверенности бразильского лидера, сообщил руководитель генерального секретариата администрации президента страны Марсио Маседо.

"Президент принял решение и поручил мне сообщить, что специальный помощник по международным вопросам, экскерующий МИД, который уже был в России, посетит Украину", - говорится в сообщении.

Также читайте: Украинцы устроили в Португалии протест из-за визита президента Бразилии Лулы да Силвы. ФОТО

Такое заявление Маседо сделал после встречи с представителями Ассоциации украинцев в Португалии, куда президент прибыл вчера с визитом.
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Топ комментарии
+27
Иди на@уй вместе с помощником!
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22.04.2023 13:20
+23
Сам приезжай, лапоть путинский, еще и ссыкло
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22.04.2023 13:19
+16
трусливое и продажное ничтожество , директор карнавала а не президент .
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22.04.2023 13:21
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Сам приезжай, лапоть путинский, еще и ссыкло
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22.04.2023 13:19 Ответить
Иди на@уй вместе с помощником!
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22.04.2023 13:20 Ответить
Он был рождён в трущобах не городских

Есть не просил не голодал...
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22.04.2023 15:33 Ответить
Цикло ! ))
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22.04.2023 13:20 Ответить
Старшого помічника молодшого конюха .
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22.04.2023 13:20 Ответить
трусливое и продажное ничтожество , директор карнавала а не президент .
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22.04.2023 13:21 Ответить
послав нах депломатічною мовою
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22.04.2023 13:24 Ответить
Він то послав, а от що в тебе за мова? 5 помилок в одному слові .
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22.04.2023 13:37 Ответить
ПобздьохіваєтЬ мальохА
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22.04.2023 13:26 Ответить
Те, що цей правитель Бразилії крім особистої симпатії до пуйла і рашистської пітьми ще й сцикло, ніяк не дивує.
Ну й, звісно, багатомільйонні контракти на постачання мінагресії рф бразильської яловичини - на першому місці.
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22.04.2023 13:29 Ответить
А як назвати тих, хто це чмо запрошує до України?
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22.04.2023 14:54 Ответить
косовороточнікі.
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22.04.2023 16:55 Ответить
А наф он вообще в Украине нужен? Пару чемоданов кокса привезти?
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22.04.2023 13:30 Ответить
Ну він же не аргентинський наркобарига папа римський, "страна гдє многа дікіх абєзян" більше працює з постачання малолітніх проституток з фавел.
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22.04.2023 13:41 Ответить
Він і не приїде.
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22.04.2023 17:18 Ответить
Лулу да Сілву це як Зоряна да Нестора Шкіряків?
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22.04.2023 13:38 Ответить
У Білгороді почалась евакуація, тому що саперами виявлено ще один вибухонебезпечний предмет. Близько 3 тис. мешканців 17 багатоквартирних будинків евакуюють для цього виділено 90 автобусів.
https://t.me/zhest_belgorod/25366
https://t.me/belgorod_informant/3799
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22.04.2023 13:38 Ответить
Якщо так, то і приймати цього посланця має старший двірник нашої МЗС.
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22.04.2023 13:39 Ответить
Посланця!
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22.04.2023 15:33 Ответить
Нема кому його послати
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22.04.2023 15:35 Ответить
Помічник буде в шоці, коли його завхоз зустріне....
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22.04.2023 13:39 Ответить
Бананів мішок йому у рило.
А що не влізе - є куди ще примостить.
Качан кукуризиння
Або дебеле бурячиння.
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22.04.2023 13:41 Ответить
Зразу на кордоні завернути... Якщо набереться нахабства приїхати із наміром передати якісь пропозиції від свого шефа , пояснити , що з передастами українці справи не мають..
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22.04.2023 13:43 Ответить
Як уявив нашу теплу зустріч...
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22.04.2023 13:46 Ответить
это Я правильно читаю -- Президента Бразилии Лупу
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22.04.2023 13:46 Ответить
Сама справжня - **лупа
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22.04.2023 13:48 Ответить
Це президент ЗЕ! запросив президента Бразилії, а той присилає завхоза??! Ето какой-то позор!...
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22.04.2023 13:51 Ответить
Это правильный дипломатический ход со стороны Украины, таким образом была поставлена

окончательная метка на этого президента, как на путлеровского продажного холуя.
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22.04.2023 13:54 Ответить
Він або ідіот, або це підкреслена образа України
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22.04.2023 13:55 Ответить
выше написали. У нас его должен встретить дворник МЗС. Все по рангу.
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22.04.2023 18:20 Ответить
А ''очко'' то жим-жим!
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22.04.2023 13:55 Ответить
СЦИКУН.
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22.04.2023 14:00 Ответить
😎 Бойовий танець перед контрнаступом https://t.me/hyevuy_dnepr/50760
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22.04.2023 14:14 Ответить
Лула - це бразильський Януковощ. Відсидів за корупцію, не мав права балотуватися. Подільники з верховного суду Бразилії написали папірець що має право. У фавелах проголосували за кульок гречки мішок бананів.
Як не крути - зівсюди двічи легітимний.
Ще й комуняка з пелюшок, засновник соцпартії.
Нахіба воно в Україні?
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22.04.2023 14:17 Ответить
на Антибиотика похож с фильма
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22.04.2023 14:20 Ответить
sovist' ne dozvolyt' pryihaty samomu
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22.04.2023 14:18 Ответить
Ты что, больной или тебя уронили ?
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22.04.2023 14:21 Ответить
problemy, kacapyku?
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22.04.2023 14:28 Ответить
нахер та абізяна підкацапна тут треба
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22.04.2023 14:31 Ответить
Українці влаштували в Португалії протест через візит президента Бразилії Лули да Сілви.
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22.04.2023 14:54 Ответить
Передайте йому шампунь від лупи ...
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22.04.2023 14:43 Ответить
Все еще хочеться посмотреть в глаза? Ни фига не поумнел! Или у кого-то из ОП в Бразилии хатынка есть и нужно вопросы порешать?
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22.04.2023 14:48 Ответить
Макнув зелених лідОрів красиво)))) хоч і піараст(((
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22.04.2023 14:52 Ответить
Президент Бразилії пришле свого помічника - зелену макаку?
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22.04.2023 15:05 Ответить
Нах..й це гімно тут здалось,від нього і так смердить ..
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22.04.2023 15:28 Ответить
Галіме сцикло
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22.04.2023 15:58 Ответить
При чём тут помощник? Он же не такой тупой как это Луло.
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22.04.2023 16:00 Ответить
ЗеЛупа та Сліва... Сімбіоз двох клоунів. Що один - ватник, що другий - ватник тільки бразильський.
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22.04.2023 16:43 Ответить
***** Украине этот пророссийский *****?!пусть в рашку за новыми указаниями ездит!
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22.04.2023 16:44 Ответить
тому спец помічника переправлять через Мар'янку)))
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22.04.2023 20:08 Ответить
Пусть этот ***** идёт в жопу в месте с помощником.
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22.04.2023 22:38 Ответить
В него 4 класса образования. Чтобы убедиться смотрите википедию

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23.04.2023 10:13 Ответить
 
 