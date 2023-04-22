Президента Бразилии Лулу да Силву пригласили в Украину. Он сказал, что отправит помощника
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва ответил на предложение посетить Украину с визитом. Вместо себя он решил отправить в Киев своего помощника.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Укринформ.
Специальный помощник президента Бразилии по международным вопросам Селсо Аморим отправится в Украину по доверенности бразильского лидера, сообщил руководитель генерального секретариата администрации президента страны Марсио Маседо.
"Президент принял решение и поручил мне сообщить, что специальный помощник по международным вопросам, экскерующий МИД, который уже был в России, посетит Украину", - говорится в сообщении.
Такое заявление Маседо сделал после встречи с представителями Ассоциации украинцев в Португалии, куда президент прибыл вчера с визитом.
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Есть не просил не голодал...
Ну й, звісно, багатомільйонні контракти на постачання мінагресії рф бразильської яловичини - на першому місці.
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А що не влізе - є куди ще примостить.
Качан кукуризиння
Або дебеле бурячиння.
окончательная метка на этого президента, как на путлеровского продажного холуя.
кульок гречкимішок бананів.
Як не крути - зівсюди двічи легітимний.
Ще й комуняка з пелюшок, засновник соцпартії.
Нахіба воно в Україні?