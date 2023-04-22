МАГАТЭ обнаружило значительные повреждения здания турбинного зала энергоблока №4 Запорожской АЭС

Международное агентство ядерной энергии заявляет об обнаружении повреждений постройки турбинного зала энергоблока 4 Запорожской АЭС. Что стало причиной, в МАГАТЭ объяснить не могут, поскольку повреждения не соответствуют ранее заявленным инцидентам.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом идет речь на сайте Агентства.

"Команда МАГАТЭ обнаружила значительные повреждения окон в турбинном зале энергоблока №4 в месте, не соответствующем ранее заявленным взрывам наземных мин. Команда МАГАТЭ имеет целью выяснить причину", - отметили в МАГАТЭ.

В то же время в агентстве напомнили, что присутствующие на объекте эксперты МАГАТЭ продолжают регулярно слышать обстрелы в этом районе.

"Наши эксперты на месте часто сообщали об ощутимых детонациях, иногда намекая на интенсивные обстрелы. Я глубоко озабочен ситуацией на станции", - заявил гендиректор Агентства Рафаэль Гросси.

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В МАГАТЭ уточняют, что официально известно только о двух взрывах мин у самой станции, но по ее периметру. В частности, первый взрыв произошел 8 апреля, второй – через четыре дня.

МАГАТЭ также отмечает, что в результате значительного сокращения персонала ЗАЭС пока нет систематического графика технического обслуживания и инспекционных проверок на рабочем месте. В настоящее время на ЗАЭС есть только около четверти штатного обслуживающего персонала. "Росатом" нанимает "новых сотрудников", не имеющих опыта.

В дополнение к рискам ядерной безопасности, ЗАЭС продолжает полагаться на единую функционирующую линию электропередач на 750 кВ, необходимую для охлаждения реакторов и других важных функций ядерной безопасности. До конфликта у станции были четыре такие внешние линии электропередач.

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