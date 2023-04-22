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Новости Война в Украине
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МАГАТЭ (260) Запорожская АЭС (543)

МАГАТЭ обнаружило значительные повреждения здания турбинного зала энергоблока №4 Запорожской АЭС

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

заес

Международное агентство ядерной энергии заявляет об обнаружении повреждений постройки турбинного зала энергоблока 4 Запорожской АЭС. Что стало причиной, в МАГАТЭ объяснить не могут, поскольку повреждения не соответствуют ранее заявленным инцидентам.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом идет речь на сайте Агентства.

"Команда МАГАТЭ обнаружила значительные повреждения окон в турбинном зале энергоблока №4 в месте, не соответствующем ранее заявленным взрывам наземных мин. Команда МАГАТЭ имеет целью выяснить причину", - отметили в МАГАТЭ.

В то же время в агентстве напомнили, что присутствующие на объекте эксперты МАГАТЭ продолжают регулярно слышать обстрелы в этом районе.

"Наши эксперты на месте часто сообщали об ощутимых детонациях, иногда намекая на интенсивные обстрелы. Я глубоко озабочен ситуацией на станции", - заявил гендиректор Агентства Рафаэль Гросси.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МАГАТЭ разрабатывает новую концепцию защиты ЗАЭС, которая рассчитана на защиту станции более локально, - Гросси

В МАГАТЭ уточняют, что официально известно только о двух взрывах мин у самой станции, но по ее периметру. В частности, первый взрыв произошел 8 апреля, второй – через четыре дня.

МАГАТЭ также отмечает, что в результате значительного сокращения персонала ЗАЭС пока нет систематического графика технического обслуживания и инспекционных проверок на рабочем месте. В настоящее время на ЗАЭС есть только около четверти штатного обслуживающего персонала. "Росатом" нанимает "новых сотрудников", не имеющих опыта.

В дополнение к рискам ядерной безопасности, ЗАЭС продолжает полагаться на единую функционирующую линию электропередач на 750 кВ, необходимую для охлаждения реакторов и других важных функций ядерной безопасности. До конфликта у станции были четыре такие внешние линии электропередач.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Возле машинного зала 4-го энергоблока ЗАЭС взорвалась российская мина, - "Энергоатом"
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Топ комментарии
+29
Сегодня МАГАТЭ это такая же смешная и бесполезная организация, как и ООН.
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22.04.2023 13:51
+24
"Що стало причиною, у МАГАТЕ пояснити не можуть " да ну,то стопудов ЗСУ винуваті,і волонтери,і взагалі всі українці,а рашка не причом.
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22.04.2023 13:51
+18
Колись донетчиною мандрували сліпо-глухо-німі представники ОБСЄ. Наразі ці нещасні каліки вже під прапором МАГАТЕ досліджують руйнування на АЕС.
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22.04.2023 14:08
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Правила форума Совет форумчан
Сегодня МАГАТЭ это такая же смешная и бесполезная организация, как и ООН.
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22.04.2023 13:51 Ответить
🤣🤣🤣🌹
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22.04.2023 14:16 Ответить
Там ще й Червоний Хрест на таке звання заслуговує. Про ВООЗ, який очолює фельдшер з Ефіопії, взагалі краще не згадувати.
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22.04.2023 15:10 Ответить
Alex Tom користь немає від таких писав як Ви. Поцікавтеся спочатку як допомогає Червоний Хрест перш ніж писати щоб не виставляти себе дурнем!
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23.04.2023 09:57 Ответить
Особливо допомагає нашим військовополоненим. Я Червоний хрест бачив зблизька, проходив у них курси. Організація заможна, її чиновники ні в чому собі не звикли відмовляти. Зараз зайшов до складу, де лежать прислані ними матраци. Дорогі, гарні ортопедичні матраци, тільки тут нам не потрібні. А на них витрачені кошти спонсорів.
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23.04.2023 11:27 Ответить
Саме интересное, что то же самое пишут и с той стороны, из оркостана))
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22.04.2023 15:16 Ответить
Знають, що пишуть, тільки про причину брешуть.
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22.04.2023 16:09 Ответить
Магате спирається на закони, а кацапи закони мають в дупі, то що магате має вам зробити?

Можуть тільки фіксувати як погіршився стан аес після того як туди прийшли кацапи, може фіксувати брехню кацапів,
як би не було магате, кацапи заявили би що "когда ми пришли, тут все так и било, и даже хуже, ми тут просто кое-что отстроили, вот даже своих специалистов должни били привезти, так что на самом деле ви должни бить нам все благодарни, что ми тут защищаем весь мир!" та іншу цинічну брехню, і знайшлося би чимало довбнів які задурно чи за гроші в це лайно повірили би.

А так є регулярні звіти магате, вони ж і раніше перевірки робили. І ці звіти ясно кажуть що?

Що все було добре, поки кацапи не приперлися, і що це саме кацапи ставлять під загрозу Світ, і саме кацапи в усьому цьому винні. Кажете що то очевидно? Так, для нас, а для багатьох в у Світі ні, особливо якщо не хочуть бачити. Але є звіти магате.
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23.04.2023 18:22 Ответить
Война в Украине вскрыла всю немощность и бесполезность буквально всех мировых

организаций, которые, якобы, должны были следить за соблюдением ранее существующих

правил и законов мирного сосуществования, на деле они оказались пустышками, зачем они

нужны, чтобы выражать свою обеспокоенность? Миру нужны новые организации, с новыми

правилами и новыми возможностями!
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23.04.2023 19:17 Ответить
"Що стало причиною, у МАГАТЕ пояснити не можуть " да ну,то стопудов ЗСУ винуваті,і волонтери,і взагалі всі українці,а рашка не причом.
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22.04.2023 13:51 Ответить
досить пискувати, Магате отримує повідомлення, що там типу недалеко кілька мін вибухнули, ще щось "по мелочи", приїздять, а там п...ць, пошкодження такі, ніби в танковий біатлон там гралися. Може й правда, зрештою де кацапам ще в танковий біатлон тепер погратися як не на ЗАЕС, де ці виб...кі почуваються в повній безпеці? "гуляй ємєля - твоя неделя".

Магате в шоці, щоб встановити причину, треба спеціалістів, розслідування ціле провести. Кацапи дадуть це зробити?
Сумніваюся.

За все, що стається на тимчасово окупованих територіях, відповідальність несуть окупнати, до чого пан про ЗСУ і волонтерів тут пише?
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23.04.2023 18:29 Ответить
про сарказм пані не чули,нє.
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24.04.2023 10:35 Ответить
Кацапы. Вот и вся причина.
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22.04.2023 13:55 Ответить
Слепо-глухие наблюдатели.. мониторы МАГАТЭ... Мониторят, мониторят, а потом - "Ой а кто же это сделал..?!! Ай яй яй..." Такое впечатление что это мониторы советского выпуска..
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22.04.2023 14:04 Ответить
там не було мови про "ой, а хто ж це зробив?", там скоріш мова про "їб..ти кацапські, ви ......, тут що, в танковий біатлон гралися, під...си притрушені?!"
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23.04.2023 18:30 Ответить
Колись донетчиною мандрували сліпо-глухо-німі представники ОБСЄ. Наразі ці нещасні каліки вже під прапором МАГАТЕ досліджують руйнування на АЕС.
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22.04.2023 14:08 Ответить
Маю підозру що в поводирях у них Червоний Хрест.
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22.04.2023 14:10 Ответить
ну чого дразу сліпі? вони свою справу роблять, порушення фіксують.

Сказали, що знайшли серйозні руйнування, про які русня не казала.
А були би як обсє, нічого б не знайшли, нічого б не сказали. Гріх жалітися.

Чи пан очікує що Магате русню з ЗАЕС виб"є? Того не буде, тільки ЗСУ це може зробити.
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23.04.2023 18:33 Ответить
Но если Гросси принести чемоданчик с зелеными франклинами, то разрушения сразу станут невидны.
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22.04.2023 14:19 Ответить
В останні роки русняві дипломати та інші спецмандрівники центнерами вивозили на Захід ювелірку, як подарунки та сувеніри.Було багато розмов, що ці подарунки осідають в кабінетах міжнародних організацій.
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22.04.2023 15:15 Ответить
я сумніваюся, що франкліни та інші брязкальця зарадять, якщо це дійсно вибухне. Припускаю що в Магате це теж розуміють.
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23.04.2023 18:34 Ответить
безкоштовні бомжі були б більш крисні та більш об'єктивні чим напомажені їхспєрєді МАГАТи.. за що вони отримують скажену зряплату?
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22.04.2023 14:37 Ответить
за те, що контролюють стан ядерних об"єктів, за те, що кацапи не зможуть тепер сказати "а че, ми когда пришли, уже все так било. І вааще ми тут ммр спасаем, если кто не понял, ви нам всем обязани".

какапи будуть можливо брехати про причину руйнувань, але, за все що сталося на окупованих територіях несе відповідальність окупант.
А про те, що так не було до окупації - є звіт Магате.
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23.04.2023 18:37 Ответить
"объяснить не могут, поскольку повреждения не соответствуют ранее заявленным инцидентам"
А это потому, что наши не причастны поэтому им это даже не известно иначе 10000% об этом заявили...

А кацапы находятся там,значит знают. Но не заявили, так как им это не выгодно! А не выгодно, так как они к этому причастны !!!
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22.04.2023 14:44 Ответить
Цитата:"Киевские (удалено) нанесли удар по Запорожской АЭС. Взрывной волной выбиты окна турбинного зала 4-го энергоблока.

Об этом в эфире ТК «Россия-24» сообщил советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

Он уточнил, что (удалено) применили для удара боевые дроны.

«Эта история больше связана с использованием не артиллерийских ударов, а дронов. Они не прекращают эту активность», - сказал Карчаа в телеэфире."
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22.04.2023 15:10 Ответить
Ну значит придумали уже отмашку своим делишкам....
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22.04.2023 15:16 Ответить
Кацапи, сер!
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22.04.2023 15:33 Ответить
Машзалы турбин специально проектируются так,чтобы при хлопке,например,водорода внутри здания крыша могла легко разлетется в разные стороны(она делается из лёгких "сендвичей) " и не вызвать разрушение конструкций и пожар маслосистемы.Похоже,орки,где-то что-то бахнули у четвёртого блока...
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22.04.2023 19:55 Ответить
Скорей всего "одинарное остекление" что бы ограждающие конструкции остались целые.
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22.04.2023 20:46 Ответить
Черговий ''пук'' від ''могу-те''.
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22.04.2023 20:37 Ответить
Все що я знаю це те що перед виборами президента України в 2019 на російському ТБ озвучували офіційну позицію кремля через Жириновського - "Кто угодно только нє Порошенко...Ми поможем Коломойскому...., пускай виберут Зеленского.... Юго Восток прийдйотся отдать"
Як і домовлялися - Південий Схід віддали кацапам.
Нам українцям трохи не вистачає відваги постріляти всіх олігархів як ворогів України (не в комуняцькому дусі, а в національному)
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22.04.2023 22:34 Ответить
Постріляти всіх без суду.... вам у Сомалі треба переїхати.
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23.04.2023 10:01 Ответить
Якого блд суду, той ще під повним контролем Татарова і Дєрмака ?
Думай що пишеш іноді. Та і який ти українець ще треба взнати.
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23.04.2023 12:26 Ответить
взагалі-то у нас повно талановитих юристів, які знають закони, набагато краще ніж корумпований суд татарва і дєрьмака. То ж Сомалі нам не грозить, будуть і судді, і присяжні, а свідками проти олігархів мало не всі українці можуть виступати. Да й наші союзники багато чого мають на нашіх олігархів, за тим же коломойським в"язниця в США плаче.
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23.04.2023 18:44 Ответить
Раджу ознайомитись з системою стажування у прокуратурі і судах молодих юристів з ВУЗів України.
Півроку по закону практиканти мають впитувати у себе всі тонкощі роботи в корупційній системі "для своїх" по дзвінку і таке інше у судовій системі України.
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23.04.2023 22:16 Ответить
та чого одразу без суду? Буде суд, ми ж не дикуни.

https://antikor.com.ua/ru/articles/23157-petlja_i_kulja._jak_zachistiti_misto_vid_banditiv_i_prodahnih_politikiv
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23.04.2023 18:45 Ответить
Це вже краще - за пролиту кров людей кати повинні пролити свою кров.
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23.04.2023 22:12 Ответить
...пошли догадки,или подготовка мокшанских к ядерному взрыву как методу воздействия
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23.04.2023 08:11 Ответить
Нехай магате запросить миротворців оон , і візьме станцію під міжнародний контроль. Або створить свою приватну військову компанію для захисту станції. Це буде щось реальне.. але страшно , бо там злі московити..А ось натякати , що це українці обстрілюють , їм не страшно.. Бо всі ці подонки з магате жеруть з московського корита. Україна не повинна звертати жодної уваги на подібні структури , і діяти як вважає за потрібне. Звісно узгоджуючи свої дії з найближчими союзниками.
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23.04.2023 11:14 Ответить
та де, якщо ми самі не змогли захистити свою станцію, то Магате має це за нас зробити? Вони не натякають, що це українці зробили, вони прямо кажуть що русскіє заявляли їм одне, типу якість там незначні пошкодження. Вони приїхали а там зовсім інше і пошкодження серойзні, спеціалістів українських, яких Магате знає майже немає, натомість до фіга кацапських, які самі ні фіга не знають і не мають кваліфікацій щоб працювати на такій станції. Причина руйнувань не встановлення, бо кацапи ніц не скажуть правди, але будуть намогатися перекласти свою провину на нас, да хоч на зірки в небі, зрештою вони завжди так роблять.

Проте вся відповідальність за те що відбувається на тимчасово окупованих територіях лежить на окупантах. А про те, що всі нещастя розпочалися коли приперлися кацапи - є звіт Магате, вони ж і до війни всі станції моніторили, все є в звітах, і кацапи не зможуть з тим нічого зробити.
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23.04.2023 18:50 Ответить
Більшість персоналу МАГАТЕ і є московити.Чого б їм не жерти з московського корита?
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23.04.2023 18:14 Ответить
пан з обсє плутає.
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23.04.2023 18:52 Ответить
Нічого я не плутаю.Більшисть членів та керівників МАГАТЕ - "руский мир".(або росіяни,або ліваки).Свого часу надивився на це.
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25.04.2023 09:52 Ответить
 
 