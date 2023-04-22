МАГАТЭ обнаружило значительные повреждения здания турбинного зала энергоблока №4 Запорожской АЭС
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Международное агентство ядерной энергии заявляет об обнаружении повреждений постройки турбинного зала энергоблока 4 Запорожской АЭС. Что стало причиной, в МАГАТЭ объяснить не могут, поскольку повреждения не соответствуют ранее заявленным инцидентам.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом идет речь на сайте Агентства.
"Команда МАГАТЭ обнаружила значительные повреждения окон в турбинном зале энергоблока №4 в месте, не соответствующем ранее заявленным взрывам наземных мин. Команда МАГАТЭ имеет целью выяснить причину", - отметили в МАГАТЭ.
В то же время в агентстве напомнили, что присутствующие на объекте эксперты МАГАТЭ продолжают регулярно слышать обстрелы в этом районе.
"Наши эксперты на месте часто сообщали об ощутимых детонациях, иногда намекая на интенсивные обстрелы. Я глубоко озабочен ситуацией на станции", - заявил гендиректор Агентства Рафаэль Гросси.
В МАГАТЭ уточняют, что официально известно только о двух взрывах мин у самой станции, но по ее периметру. В частности, первый взрыв произошел 8 апреля, второй – через четыре дня.
МАГАТЭ также отмечает, что в результате значительного сокращения персонала ЗАЭС пока нет систематического графика технического обслуживания и инспекционных проверок на рабочем месте. В настоящее время на ЗАЭС есть только около четверти штатного обслуживающего персонала. "Росатом" нанимает "новых сотрудников", не имеющих опыта.
В дополнение к рискам ядерной безопасности, ЗАЭС продолжает полагаться на единую функционирующую линию электропередач на 750 кВ, необходимую для охлаждения реакторов и других важных функций ядерной безопасности. До конфликта у станции были четыре такие внешние линии электропередач.
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Можуть тільки фіксувати як погіршився стан аес після того як туди прийшли кацапи, може фіксувати брехню кацапів,
як би не було магате, кацапи заявили би що "когда ми пришли, тут все так и било, и даже хуже, ми тут просто кое-что отстроили, вот даже своих специалистов должни били привезти, так что на самом деле ви должни бить нам все благодарни, что ми тут защищаем весь мир!" та іншу цинічну брехню, і знайшлося би чимало довбнів які задурно чи за гроші в це лайно повірили би.
А так є регулярні звіти магате, вони ж і раніше перевірки робили. І ці звіти ясно кажуть що?
Що все було добре, поки кацапи не приперлися, і що це саме кацапи ставлять під загрозу Світ, і саме кацапи в усьому цьому винні. Кажете що то очевидно? Так, для нас, а для багатьох в у Світі ні, особливо якщо не хочуть бачити. Але є звіти магате.
организаций, которые, якобы, должны были следить за соблюдением ранее существующих
правил и законов мирного сосуществования, на деле они оказались пустышками, зачем они
нужны, чтобы выражать свою обеспокоенность? Миру нужны новые организации, с новыми
правилами и новыми возможностями!
Магате в шоці, щоб встановити причину, треба спеціалістів, розслідування ціле провести. Кацапи дадуть це зробити?
Сумніваюся.
За все, що стається на тимчасово окупованих територіях, відповідальність несуть окупнати, до чого пан про ЗСУ і волонтерів тут пише?
Сказали, що знайшли серйозні руйнування, про які русня не казала.
А були би як обсє, нічого б не знайшли, нічого б не сказали. Гріх жалітися.
Чи пан очікує що Магате русню з ЗАЕС виб"є? Того не буде, тільки ЗСУ це може зробити.
какапи будуть можливо брехати про причину руйнувань, але, за все що сталося на окупованих територіях несе відповідальність окупант.
А про те, що так не було до окупації - є звіт Магате.
А это потому, что наши не причастны поэтому им это даже не известно иначе 10000% об этом заявили...
А кацапы находятся там,значит знают. Но не заявили, так как им это не выгодно! А не выгодно, так как они к этому причастны !!!
Об этом в эфире ТК «Россия-24» сообщил советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.
Он уточнил, что (удалено) применили для удара боевые дроны.
«Эта история больше связана с использованием не артиллерийских ударов, а дронов. Они не прекращают эту активность», - сказал Карчаа в телеэфире."
Як і домовлялися - Південий Схід віддали кацапам.
Нам українцям трохи не вистачає відваги постріляти всіх олігархів як ворогів України (не в комуняцькому дусі, а в національному)
Думай що пишеш іноді. Та і який ти українець ще треба взнати.
Півроку по закону практиканти мають впитувати у себе всі тонкощі роботи в корупційній системі "для своїх" по дзвінку і таке інше у судовій системі України.
https://antikor.com.ua/ru/articles/23157-petlja_i_kulja._jak_zachistiti_misto_vid_banditiv_i_prodahnih_politikiv
Проте вся відповідальність за те що відбувається на тимчасово окупованих територіях лежить на окупантах. А про те, що всі нещастя розпочалися коли приперлися кацапи - є звіт Магате, вони ж і до війни всі станції моніторили, все є в звітах, і кацапи не зможуть з тим нічого зробити.