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Призер чемпионата Украины по каратэ Николай Яремчук погиб, защищая Украину под Бахмутом
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Николаю Яремчуку было 22 года. В защиту Украины он стал вслед за старшим братом.
О гибели Николая сообщило Министерство молодежи и спорта, передает Цензор.НЕТ.
Николай с 6 лет занимался каратэ, был серебряным призером юниорского чемпионата Украины, участником и призером международных соревнований, получил квалификацию кандидата в мастера спорта и получил черный пояс (1 дан).
Окончил факультет физической культуры и работал тренером.
На фронт ушел добровольцем после того, как военную службу начал его старший брат.
Под позывным "Яремом" 22-летний защитник воевал в составе 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, был сапером и командиром взвода.
С войны спортсмена не дождались семья и любимая девушка.
Топ комментарии
+33 Александр Чуднивец f1b95bc0
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+30 Hulio
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+19 Frol Fedoroff
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А тим більше, таке юне життя загубили, скоти кацапсько-єрзянські диряві.
Коли війна прийде на вашу територію, от тоді я(ми) з вами і "поговоримо по душам".
Кожного кацапського підара, буду душить "мізинцями ніг" За все відповісте, пітухи диряві,зачухані злидні і голодранці московські. На території раші, "фсьооо будет па другому"
Ви просто будете в ****, від старого кацапа і до того, що в дитячому візочку в формі танка возять. Ми вас гнид єрзянський, кусками порозриіаємо. Усіх без винятку...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!