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Призер чемпионата Украины по каратэ Николай Яремчук погиб, защищая Украину под Бахмутом

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Николаю Яремчуку было 22 года. В защиту Украины он стал вслед за старшим братом.

О гибели Николая сообщило Министерство молодежи и спорта, передает Цензор.НЕТ.

Николай с 6 лет занимался каратэ, был серебряным призером юниорского чемпионата Украины, участником и призером международных соревнований, получил квалификацию кандидата в мастера спорта и получил черный пояс (1 дан).

Окончил факультет физической культуры и работал тренером.

На фронт ушел добровольцем после того, как военную службу начал его старший брат.

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Под позывным "Яремом" 22-летний защитник воевал в составе 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, был сапером и командиром взвода.

С войны спортсмена не дождались семья и любимая девушка.

Призер чемпионата Украины по каратэ Николай Яремчук погиб, защищая Украину под Бахмутом 01
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Топ комментарии
+33
Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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22.04.2023 14:27
+30
Гинуть кращі !
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22.04.2023 14:34
+19
Спи спокійно, брате. Помста вбивцям незворотня
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22.04.2023 14:43
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Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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22.04.2023 14:27 Ответить
Гинуть кращі !
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22.04.2023 14:34 Ответить
Ну як таке можна пережити? Щирі, від всього серця співчуття батькам і близьким. А кацапам здохнути.
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22.04.2023 15:25 Ответить
Це особливо важко. В рашці, оскільки народ там на 95% є бидлом, гине бидло-бидляче а ми втрачаємо цвіт нації.
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22.04.2023 16:06 Ответить
На те і розраховують кідари.
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22.04.2023 17:32 Ответить
Дякуємо, Воєне. Ти віддав Україні найдорожче, що в тебе було....
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22.04.2023 14:34 Ответить
Спи спокійно, брате. Помста вбивцям незворотня
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22.04.2023 14:43 Ответить
Професійне військове навчання , західна зброя, воля до перемоги дадуть можливість відомстити за воїна, який став професіоналом у своему занятті та русня не дала йому продовжити свою справу і забрала його життя. кацапстан має бути знищений разом з безумцями, що його населяють.
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22.04.2023 14:50 Ответить
Світла пам'ять...
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22.04.2023 15:27 Ответить
Кацапи,скоти іпучі. Не пробачимо вам ні одну смерть

А тим більше, таке юне життя загубили, скоти кацапсько-єрзянські диряві.
Коли війна прийде на вашу територію, от тоді я(ми) з вами і "поговоримо по душам".
Кожного кацапського підара, буду душить "мізинцями ніг" За все відповісте, пітухи диряві,зачухані злидні і голодранці московські. На території раші, "фсьооо будет па другому"
Ви просто будете в ****, від старого кацапа і до того, що в дитячому візочку в формі танка возять. Ми вас гнид єрзянський, кусками порозриіаємо. Усіх без винятку...
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22.04.2023 16:29 Ответить
С.У.М.
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22.04.2023 16:39 Ответить
Нестерпний біль за нашими Героями 😪😪😪
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22.04.2023 17:45 Ответить
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22.04.2023 18:36 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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22.04.2023 21:51 Ответить
R.I.P.
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22.04.2023 22:42 Ответить
Будьте ви прокляті ****** кацапи.
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22.04.2023 23:19 Ответить
 
 