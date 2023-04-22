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Новости Происшествия
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Минобороны (8236) ГБР (2549) Халимон Игорь (15) подозрение (244)

Бывшему замглавы Минобороны Халимону сообщили о новом подозрении из-за схемы с закупками

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

халимон

ГБР совместно с НАБУ сообщили о новом подозрении двум бывшим чиновникам Минобороны, причастным к нанесению ущерба государству на миллионы гривен.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Согласно датам, указанным Бюро, речь идет о бывшем заместителе министра обороны Игоре Халимоне и начальнике Департамента госзакупок и поставок материальных ресурсов Константине Ступаке.

В декабре 2020 – январе 2021 года при министре Андрее Таране руководитель департамента Минобороны заключил договоры о закупке услуг по организации питания ВСУ.

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Позже, по указанию Халимона, он незаконно подписал 8 дополнительных соглашений с поставщиками с заведомо невыгодными для ВСУ условиями. ГБР разоблачило схему в октябре 2021 года. Ориентировочные убытки государства от сделок составили около 720 млн грн.

На днях Халимону и Ступаку сообщили о новом подозрении по поводу статей о злоупотреблении властью и служебным положением, что повлекло тяжкие последствия, и о препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины в особый период. Экс-чиновникам грозит лишение свободы сроком до 15 лет.

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Топ комментарии
+51
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22.04.2023 16:06
+43
свинарчуки крали дефіцитні запчастини до зброї у кацапів та привозили в Україну! а тут зелені мародери наживаються на війні. Торгівля на крові....

це вам не стадіон з аналізами актору та не липецька хфабріка...
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22.04.2023 16:25
+28
Його свинарчуків тільки сліпий не знайде
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22.04.2023 16:14
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Срамота . Дебил .
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22.04.2023 15:55 Ответить
забаррикадируется в особняке, и хершо вы ему сделаете.
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22.04.2023 15:57 Ответить
ну я сподіваюся що це хершо буде йому дуже боліло.
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23.04.2023 18:54 Ответить
ага, лет через пять. Но это не точно, если удастся найти его в Калабрии или в Бразилии. Туда таких много уедет.
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23.04.2023 19:58 Ответить
І шо ми нє в НАТО???
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22.04.2023 15:57 Ответить
Це вже третя підозра?
Якщо кожну підозру давали кирзовим сапогом по яйцям - то по чому ж третю?
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22.04.2023 16:00 Ответить
Он был допущен к подписанию новых миллиардных контрактов с баснословными ценами уже находясь под следствием. И тут возникают вопросы к "не заметившему" этого министру Резникову. Тут нужно только определить классификацию по КК - это ненадлежащее исполнение служебных обязанностей или корысный умысем?
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22.04.2023 16:48 Ответить
- Не корысти ради, а токмо волею пославшей мя супруги!
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22.04.2023 23:18 Ответить
Достали ці підозри -- тягніть вже до суду і посадіть -- ото буде результат
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22.04.2023 16:02 Ответить
Саджають за вкрадену в супермаркеті цукерку, причому дуже швидко.
А тут... Немає слів
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22.04.2023 16:12 Ответить
І без підозр? Каральна машина в такому випадку працює швидко та справно.
Аби вагон цукерок...
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22.04.2023 16:18 Ответить
а тут треба зробити так, щоб та курва потім в міжнародних судах по правах людини не оскаржила. Бо цукерки по супермаркетах крадуть як правило люди, що не мають захисту не мають грошей на захист, в той час як на цих ушльопків працюють цілі армії адвокатів. Хоча, допомогати злочинцю уникнути покарання це вже не адвакатура, це вже кримінал.

Інша справа. що то вже не вперше, коли тягнуть, аби закінчився термін, або взагалі курвьониша з країни випустять, і можна потім тією підозрою дупу витирати. Ну то так.
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23.04.2023 18:58 Ответить
Там ще не ясно, що за додаткові угоди. Це стаття про взагалі. В Законі про закупівлі, в новому, дуже багато ньюансів. Можна і переукладати на нові терміни й під одного учасника і нагальну необхідність..і на таку суму він сам не міг провернути. Зам на зопу треба брати не одного його. Там і конкурсну комісію і всіх, хто узгоджував. І тому, хто дав добро гроші перекидати тим фірмам. І керівників фірм..на виході вже компашка фігурантів в 20-30 буде.
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24.04.2023 01:58 Ответить
Его нельзя в суд. Он человек схемы и слишком много знает о делишках

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22.04.2023 16:50 Ответить
і шо ті всі звинувачення проти однієї цієї фоточки? приводу для суспільства сказати що ці два житьєрадісні козли знайомі бути не може, на самий крайній випадок якщо цього покидька посадять Бубочка скаже що він посадив першого друга.
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23.04.2023 18:09 Ответить
Мені навіть стидно, обідно і злить це поняття - підозра...
Суки.
******* курку на бутилку - там без подозрєній.
А якщо на пару мільйонів- буде підозра. Буде опер, слєдак, прокурор подозрєвать...
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22.04.2023 16:03 Ответить
А от коли подозрєють - то пора відпускати, бо заставу пропили.
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22.04.2023 16:05 Ответить
той, хто курку в магазині вкрав, хиба не має армії адвокатів, не має можливості суд купити, щоб справу розвалити, вірно? Ось як тільки якийсь жирний корупіонер вкраде курку в магазині, тоді одразу побачите, що ці дві, ніби абсолютно однакові курки, насправді дві великі різниці.
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23.04.2023 19:01 Ответить
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22.04.2023 16:06 Ответить
Його свинарчуків тільки сліпий не знайде
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22.04.2023 16:14 Ответить
свинарчуки крали дефіцитні запчастини до зброї у кацапів та привозили в Україну! а тут зелені мародери наживаються на війні. Торгівля на крові....

це вам не стадіон з аналізами актору та не липецька хфабріка...
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22.04.2023 16:25 Ответить
А Резніков що, невидимка?
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22.04.2023 16:06 Ответить
Таран також невидимка.
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22.04.2023 16:16 Ответить
Цікаво чи хтось вірить що зам "мутив" за спиною свого начальника???
Це просто неможливо в Українських реаліях.
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22.04.2023 19:01 Ответить
та ні в яких реаліях неможливо.
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23.04.2023 19:04 Ответить
..і тарана з дермаками-арахнідами не варто забувати, бо то - одна банда бєні
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22.04.2023 16:08 Ответить
Они ещё в Украине?
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22.04.2023 16:09 Ответить
.

де воно зараз? за кордоном?
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22.04.2023 16:10 Ответить
-----
Сидячи в тилу...Завдав збитків державі на мільони....і все ?
.....
А як почували себе солдати на фронті ? Коли напівголодними , без нормального одягу місяцями сиділи в залитих водою окопах ?
..
Про те ніхто не думає..
...
Я думаю що йому нічого не буде, тому що він ділився з тими хто його туди пропхнув та прикривав...
.....
А треба було би дати довічно з конфіксацією всього майна включаючи все те що записане на родичів...
....
Якщо діти та сімя за кордонм - послати спецпризначенців щоб вони всіх хоч і в багажнику дипломатичних машин привезли в Україну...
......
Але буде як завжди - ворон ворону око не виклює.
...
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22.04.2023 16:12 Ответить
Сволота тихенько піде в ліс. Булонський наприклад.
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22.04.2023 16:14 Ответить
местные войны рабиновичей за килокалории для ВСУ..
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22.04.2023 16:16 Ответить
Цей Халімон та депутьонок СН це повʼязані між собою особи?
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22.04.2023 16:18 Ответить
ГБР викрило схему у жовтні 2021 року.

=============================================

А що робили майже 2 роки? Напевно чекали на пропозицію приєднатися до неї. Пропозиція не поступила. Обідно!! Ми ж так чекали!
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22.04.2023 16:31 Ответить
Зєля фсьо. Але хто натомість? Черговий пройдисвіт?
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22.04.2023 16:52 Ответить
Якщо вам мало одного пройдисвіта, то виберіть собі ще одного !
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22.04.2023 18:14 Ответить
Як хто?!
Йуля, звичайно!
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23.04.2023 15:43 Ответить
а це ще хто?
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23.04.2023 19:06 Ответить
Від вас не очікував…
«Героїв нашого часу» треба знати..
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23.04.2023 20:02 Ответить
Ну і кому обявили підозру,воно вже давно вімазолося,а головний очкастий злодій далі краде у військових для зеленого,так шо більше цей цирк можете не показувати,йому вже давно ніхто не віре.
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22.04.2023 17:15 Ответить
Піде на співпрацю зі слідством. Вілкупиться невеликим відсотком з вкраденого у військових. Ніяких переслідувань. Весь світ у його ніг.
Банда януковича, просто голодупі пацани, на фоні пліснявих мародерів.
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22.04.2023 17:17 Ответить
це вони голодупі пацани, тому що Майдан, а так-то що то лайно що друге.
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23.04.2023 19:07 Ответить
халімон-зачьотна українська хвамілія.
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22.04.2023 17:27 Ответить
чому в інфі нема інфи, де зараз оці підозрювані? В СІЗО, чи вже в Монако?
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22.04.2023 17:42 Ответить
Всем украинцам желаю разума, силы и терпения, вся эта мерзкая босота гуляет только до

дня нашей победы, этот день будет их последним днём, счета уже выписаны и ждут своего часа.
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22.04.2023 18:07 Ответить
Так скільки чемоданів грошей принесли особисто зільонському і єрмаку?
Можна тільки здогадуватися !
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22.04.2023 18:13 Ответить
Що це за "спільні" підозри? Треба чекати на заяви від НАБУ, бо в ДБР роблять заяви під впливом важких наркотиків.
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22.04.2023 18:36 Ответить
Нова підозра...
Датчик на ногу вцепили до цього. А тепер - на шию гирю в центнер?
Бо щось вашими підозрами - всі крутять дулі з-за кордону.
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22.04.2023 18:48 Ответить
Ой, а де халімон? Втік? Ой, як же так, тоді судитимемо заочно, хай в Монако посидит
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22.04.2023 19:10 Ответить
Майже впевнений - Хамон вже поза межами України...
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22.04.2023 22:21 Ответить
Янукович (Бовтік)вже мабуть всі лікті покусав із-за зависті
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22.04.2023 19:11 Ответить
"ГБР викрило схему у жовтні 2021 року."...!?!?!?
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22.04.2023 19:13 Ответить
А про самого главу забули?
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22.04.2023 19:22 Ответить
а куди заховали литинанта баканова ??-- мабуть вже до ЦЮРИХА добрався -- до агента наумова шифровки доправив ??
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22.04.2023 19:51 Ответить
Знаходять якихось ''шісток'' аби тільки різникоффа відмазати!
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22.04.2023 20:33 Ответить
То цей кадр, який помідор в столовій на 4 вояків ділив. До всього, де причепляться руки Гнусавого та його гофмаршала, перетворюється в "золото". Новоявлені Мідаси.
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22.04.2023 20:49 Ответить
****, а ніхто не думав, що він працював на Москву?!
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22.04.2023 21:46 Ответить
...
хто ?
....
Написати конкретно клепки не вистачає чи що
...
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23.04.2023 09:03 Ответить
Ця країна виграє війну від московитських антихристів - але в підсумку вона програє війну більш страшному ворогові - українській корупції, що і призведе до остаточної депопуляції в країні і розвалу економіки, а на цьому фоні - до розвалу самої держави.
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22.04.2023 22:06 Ответить
Кто там кадрами занимается. Видно какой то агент параши.
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22.04.2023 22:48 Ответить
Як сюди прикрутити Порошенка? Треба подумати...
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23.04.2023 10:59 Ответить
Як як..сказати що угоди були тільки на шоколад і енергетичні батончики, печево для сухпаїв)
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24.04.2023 02:09 Ответить
И что это подозрение дает? Крыша ОПЗЖ и переобувшиеся Видновлення Украины Ермак под которым Прокуратура, СБУ, ДБР, БЭБ отмажет, где Киевская налоговица? Где вор гуманитарки по Запорожью? Где Баканов? Всех тихонечко в отставку, самая дырявая власть за все время а точнее слуги и обслуга ОПЗЖешиков и застройщиков
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23.04.2023 15:52 Ответить
А може проще почепити цих підарів на найближчій гілляці?
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23.04.2023 16:25 Ответить
Халімон-95 (уроборос)
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23.04.2023 17:54 Ответить
Ну добре, заступники міністра Тарана - негідники. А сам він, тепер «надзвичайний і повноважний», він що - не в курсі був?

Не вірю!
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23.04.2023 20:09 Ответить
За період 1991-2021 рр. найбільше посприяла роз'єднанню нації, сепаратиським прагненням нацменшин, зневірі в державі - саме українська корумпована влада всіх років незалежності.
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24.04.2023 02:13 Ответить
 
 