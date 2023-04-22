Бывшему замглавы Минобороны Халимону сообщили о новом подозрении из-за схемы с закупками

ГБР совместно с НАБУ сообщили о новом подозрении двум бывшим чиновникам Минобороны, причастным к нанесению ущерба государству на миллионы гривен.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Согласно датам, указанным Бюро, речь идет о бывшем заместителе министра обороны Игоре Халимоне и начальнике Департамента госзакупок и поставок материальных ресурсов Константине Ступаке.

В декабре 2020 – январе 2021 года при министре Андрее Таране руководитель департамента Минобороны заключил договоры о закупке услуг по организации питания ВСУ.

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Позже, по указанию Халимона, он незаконно подписал 8 дополнительных соглашений с поставщиками с заведомо невыгодными для ВСУ условиями. ГБР разоблачило схему в октябре 2021 года. Ориентировочные убытки государства от сделок составили около 720 млн грн.

На днях Халимону и Ступаку сообщили о новом подозрении по поводу статей о злоупотреблении властью и служебным положением, что повлекло тяжкие последствия, и о препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины в особый период. Экс-чиновникам грозит лишение свободы сроком до 15 лет.

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