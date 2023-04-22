Бывшему замглавы Минобороны Халимону сообщили о новом подозрении из-за схемы с закупками
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ГБР совместно с НАБУ сообщили о новом подозрении двум бывшим чиновникам Минобороны, причастным к нанесению ущерба государству на миллионы гривен.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Согласно датам, указанным Бюро, речь идет о бывшем заместителе министра обороны Игоре Халимоне и начальнике Департамента госзакупок и поставок материальных ресурсов Константине Ступаке.
В декабре 2020 – январе 2021 года при министре Андрее Таране руководитель департамента Минобороны заключил договоры о закупке услуг по организации питания ВСУ.
Позже, по указанию Халимона, он незаконно подписал 8 дополнительных соглашений с поставщиками с заведомо невыгодными для ВСУ условиями. ГБР разоблачило схему в октябре 2021 года. Ориентировочные убытки государства от сделок составили около 720 млн грн.
На днях Халимону и Ступаку сообщили о новом подозрении по поводу статей о злоупотреблении властью и служебным положением, что повлекло тяжкие последствия, и о препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины в особый период. Экс-чиновникам грозит лишение свободы сроком до 15 лет.
Пожалуйста, подождите...
Якщо кожну підозру давали кирзовим сапогом по яйцям - то по чому ж третю?
А тут... Немає слів
Аби вагон цукерок...
Інша справа. що то вже не вперше, коли тягнуть, аби закінчився термін, або взагалі курвьониша з країни випустять, і можна потім тією підозрою дупу витирати. Ну то так.
Суки.
******* курку на бутилку - там без подозрєній.
А якщо на пару мільйонів- буде підозра. Буде опер, слєдак, прокурор подозрєвать...
це вам не стадіон з аналізами актору та не липецька хфабріка...
Це просто неможливо в Українських реаліях.
де воно зараз? за кордоном?
Сидячи в тилу...Завдав збитків державі на мільони....і все ?
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А як почували себе солдати на фронті ? Коли напівголодними , без нормального одягу місяцями сиділи в залитих водою окопах ?
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Про те ніхто не думає..
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Я думаю що йому нічого не буде, тому що він ділився з тими хто його туди пропхнув та прикривав...
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А треба було би дати довічно з конфіксацією всього майна включаючи все те що записане на родичів...
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Якщо діти та сімя за кордонм - послати спецпризначенців щоб вони всіх хоч і в багажнику дипломатичних машин привезли в Україну...
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Але буде як завжди - ворон ворону око не виклює.
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А що робили майже 2 роки? Напевно чекали на пропозицію приєднатися до неї. Пропозиція не поступила. Обідно!! Ми ж так чекали!
Йуля, звичайно!
«Героїв нашого часу» треба знати..
Банда януковича, просто голодупі пацани, на фоні пліснявих мародерів.
дня нашей победы, этот день будет их последним днём, счета уже выписаны и ждут своего часа.
Можна тільки здогадуватися !
Датчик на ногу вцепили до цього. А тепер - на шию гирю в центнер?
Бо щось вашими підозрами - всі крутять дулі з-за кордону.
хто ?
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Написати конкретно клепки не вистачає чи що
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Не вірю!