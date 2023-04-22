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Новости За рубежом
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Китай (2403) Крым (26017)

Посол Омельченко упрекнул дипломата Китая во Франции, для которого "не все просто" с суверенитетом Украины и статусом Крыма: В следующий раз пусть скажет, чей Владивосток?

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

омельченко,вадим

Посол Украины во Франции Вадим Омельченко отреагировал на скандальные заявления посла Китая в этой стране по поводу Крыма и статуса Украины в международном праве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Посол Китая во Франции Лу Шайе заявил в интервью, что бывшие советские страны "не имеют эффективного статуса в международном праве", поскольку нет международного соглашения, которое бы материализовало их статус суверенной страны.

Также на вопрос, считает ли он Крым принадлежащим Украине, посол сказал, что "это зависит от того, как вы воспринимаете проблему", добавив, что "это не так просто".

Китайский дипломат также сказал, что Крым был "российским поначалу", но не уточнил, что имел в виду под началом.

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Украинский посол Вадим Омельченко остро отреагировал на подобные заявления.

"Либо есть очевидные проблемы с географией. Либо такие заявления идут вразрез с позицией китайской столицы "относительно усилий по восстановлению мира в Украине на основе международного права и целей и принципов Устава ООН".

Тестовый вопрос "Кому принадлежит Крым?", как всегда, является показательным. В следующий раз хорошо было бы расширить его вопросом "Кому принадлежит Владивосток?". Здесь нет места двусмысленности. Крым – это Украина", – заявил Омельченко.

Он добавил, что "советской империи больше не существует, а история двигается дальше".
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Топ комментарии
+18
китайці це тіж кацапи, тільки з горизонтальною діафрагмою
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22.04.2023 16:46
+16
Невдалий спич українського дипломата, який не знає істрії, національних питань в китаю та інтересів України та її союзників. Відповідь мала б би бути як рівноцінна про Тайвань, Тибет. Уйгарський автономний округ. А питання Далекого Сходу має бути відкритим для Японії і України, а не китая. Вологи мрії хунвейбинів про вейхайвей мають бути висушені технологічною японською зброею. /Сахалин японський за любих умов/
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22.04.2023 16:47
+13
Дорікнув?? Якщо б він про Тибет згадав би - то це дорікнув би, а про Владівосток - це просто нагадав китайскі бажання.
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22.04.2023 16:40
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Дорікнув?? Якщо б він про Тибет згадав би - то це дорікнув би, а про Владівосток - це просто нагадав китайскі бажання.
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22.04.2023 16:40 Ответить
Для Китаю і цього достатньо - вони дуже щепетильні... це як ляпас політичний...
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22.04.2023 16:45 Ответить
КУДА ДИВИТЬСЯ яПОНІЯ? АБОРІГЕНИ НА МАТЕРІКУ ЗОВСІМ РОЗПУСТИЛИСЬ..
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22.04.2023 17:42 Ответить
та бросьте. Им плевать
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22.04.2023 18:00 Ответить
Дійсно. Цей Омельченко зробив вигляд, що корисний,хоча толком нічого жовтомордим не відповів.🤦
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22.04.2023 16:46 Ответить
Хай краще скаже чий Тайвань чи острова в Південно-Китайському морі. Якщо щось бовкне про "це залежить від того, як ви сприймаєте проблему", додавши, що "це не так просто", то його Сі через 10 хвилин накаже розстріляти.
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22.04.2023 16:42 Ответить
Це не "гостро відреагував" а жування соплів.
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22.04.2023 16:45 Ответить
Якщо порівнювати з реакцією МЗС та Кулеби, то дуже жорстко відреагував...
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22.04.2023 16:46 Ответить
Якщо поглянути на кулєбу, то про жорсткість не йдеться взагалі.
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22.04.2023 16:51 Ответить
китайці це тіж кацапи, тільки з горизонтальною діафрагмою
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22.04.2023 16:46 Ответить
Невдалий спич українського дипломата, який не знає істрії, національних питань в китаю та інтересів України та її союзників. Відповідь мала б би бути як рівноцінна про Тайвань, Тибет. Уйгарський автономний округ. А питання Далекого Сходу має бути відкритим для Японії і України, а не китая. Вологи мрії хунвейбинів про вейхайвей мають бути висушені технологічною японською зброею. /Сахалин японський за любих умов/
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22.04.2023 16:47 Ответить
якусь лажу ти написав...з бодуна, чи шо?

Владивосто́к (кит. 符拉迪沃斯托克, маньчжурська: ᡥᠠᡳᡧᡝᠨᠸᡝᡳ - що означає «невелике рибальське селище біля моря», рос. Владивосток, неофіційна китайська назва Хайшеньвей
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22.04.2023 23:46 Ответить
НУ вот зачем Цензор всякой фигней заполнять! Хай-шен по-китайски - это трепанг, он же голотурия, он же морской огурец - съедобное промысловое беспозвоночное, относящееся к типу иглокожих. Вэй - это бухта. Соответственно, название переводится как Бухта Трепангов. И никак иначе. Правильно название, их там много было, пока город бухту не засрал.
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23.04.2023 02:19 Ответить
Не розумію чому стосовно Криму у нас ніколи не розбирають историчний аспект захвату Криму російською імперією. Насправді росія отримала доступ до Криму тільки через територію вже приєднаної на той час України і всі ресурси людські і матеріальні бралися з України, тобто не опираючись на Україну, росія не змогла би завоювати Крим. Співчуваю на сьогодні кримським татарам, але тоді це була така епоха, Ще хочу нагадати, що Херсонес хрестив наш князь Володимир Київський. Тому історична приналежність Криму росії дуже сумнівна.
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24.04.2023 12:00 Ответить
Яке кончане, б..ь))
Оно пригожЕн вже матюкаєця, що:""Грязные, б**дь, мокрые, су*а! Неужели, б**дь, когда их туда отправляли, не могли дать влагозащитные костюмы, б**дь, кусок клеенки? (...) Как они будут выполнять боевые задачи, когда, б**дь, думают только об одном: как чуть-чуть отогреться, б**дь. (...) Оружия нет, б**дь (...)! Никто не понимает, что происходит… Как в 41 году определяем, кто находится на своих позициях выстрелом - выстрел есть - значит, еще живы. Просто уничтожение, б**дь, русского народа! Не что иное как геноцид, б**дь!".

Це якийся пи..ць, дебіли! Якого дідька ви сюди приперлися, а тепер ниєте про якийся геноцид?
Йдіть нах з України й уся розмова!
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22.04.2023 16:54 Ответить
Замовлення з Aliexpress приходять строго по статусу, кордонам та суверенітету України. Здається мені що посол КНР просто балабол.
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22.04.2023 16:56 Ответить
МЗС Естонії викликає посла Китаю через сумнів у суверенітеті пострадянських країн

Посол Омельченко дорікнув дипломату Китаю у Франції .

відчуйте різницю. Маленька Естонія і Україна.
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22.04.2023 16:56 Ответить
Може посол КНР мав на увазі що кордони України більші за офіційні?
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22.04.2023 16:57 Ответить
Думаєте він щось знає про Кубань ?
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22.04.2023 17:01 Ответить
Голодранці китайські як швидко почали надувати щоки, ще недавно ходили в драних штанях, а вже сміють щось там патякати на весь світ.
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22.04.2023 16:58 Ответить
До середини 19 століття Амур належав Китаю. Потім були опіумни війни. та поділ Китаю. Частину по Амуру отримала Россія, щось шнші країни Європи. Потім ще Росія отримала Харбинську залізну дорогу с Далянєм та порт-Артуром. Порт-Артур з Далянєм повернули Китаю у 1952 роца. А Амур і досі в руках Московії.
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22.04.2023 16:59 Ответить
Давно треба було заборонити в Україні весь китайський непотріб
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22.04.2023 17:03 Ответить
Не Владивосток а Хайшеньвэй 😂
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22.04.2023 17:04 Ответить
На карте вроде твоя мать раком стоит, а бомж ей вдувает. Что не так?
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22.04.2023 17:25 Ответить
Я ошиблась. Это один бомж вдувает, а второму она отсасывает, твоя старая мать-*****. ))
А ты ****** своего старого-лоха отца? Вдуй ему!!! ))
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22.04.2023 17:28 Ответить
Твоя мать лохушка? Ее коробит? Ну пусть подергается под бомжарой, старая русская свинья. ))
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22.04.2023 17:31 Ответить
На той карте ясно видно старую русскую ***** - твою мать. Признайся, она так со всеми бомжами сношалась или только с определенными?
Расскажи нам, поведай, русский ванька. А мы тебе разрешим нам пятку поцеловать.
На, целуй! Давай, я жду! Только не слюнявь мне пятку, смерд. )
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22.04.2023 17:37 Ответить
Ты уже расслабился? Как твой стрый отец - взвизгнул, старый поц от удовольствия? Дай ему за щеку. Быстро!
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22.04.2023 17:29 Ответить
У тебя травма детства? Тебя отец пользовал? Ну вы же русские свиньи, это нормально для вас. ))
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22.04.2023 17:33 Ответить
Ванька грязножопый, где ты? Не надоело самуилом называться, грязное животное? ))
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22.04.2023 17:30 Ответить
Вот и правильно! И цени. Твой отец твой зад тоже ценил, грязножопое русское животное. ))
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22.04.2023 17:34 Ответить
×××🤣🌹
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22.04.2023 17:34 Ответить
БрызжЕт, необразованное животное, брызжЕт. И прямо в твое русское рязанское ипло.
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22.04.2023 17:40 Ответить
Давно намагаюся не купувати китайського лайна. Інколи не виходить, бо його багато.
Але не розумію тих дурбалоїдів, що їдуть в кятай і умиляються там гівном.
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22.04.2023 17:23 Ответить
Дозвольте Вам подякувати за вказівку вірного курсу русскому ваєному кораблю вище
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22.04.2023 17:52 Ответить
Посол Китаю у Франції Лу Шайе заявив у інтерв'ю, що колишні радянські країни "не мають ефективного статусу в міжнародному праві", оскільки немає міжнародної угоди, яка б матеріалізувала їхній статус суверенної країни. Джерело: https://censor.net/ua/n3413816

А що тоді робе в Радбезі ООН русня? Чому тоді Китай не піднімає там питання нелегітимності недокраїни? І як тоді бути з рішеннями Редбезу якщо в ній країна без офіційного статусу? Сказав А не забудь сказатиБ.
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22.04.2023 17:24 Ответить
Китай сегодня это такой же враг Украины, как и расея, а возможно, ещё и хуже, поэтому к нему так

нужно и относиться, привет, пока, пошёл на хрен.
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22.04.2023 17:40 Ответить
Владивосток исторически принадлежал корейцам.
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22.04.2023 17:52 Ответить
дружно дякуємо кучмі за папірець під назвою будапештський меморандум по якому САМЕ КИТАЙ гарантував безпеку Україні в обмін на те що Україна віддасть ядерну зброю.
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22.04.2023 17:54 Ответить
Якщо виходити із його логіки, то який ефективний статус у росії тоді )
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22.04.2023 18:01 Ответить
Хер китайосям а не Тайвань. Так послу і передайте.
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22.04.2023 18:56 Ответить
Омельченко, окрім гарного шарфа, потрібно мати ще високий рівень професіоналізму..!! З контрдоводами у Вас слабенько !
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22.04.2023 19:03 Ответить
Если кто не верит что в Украину ***** поперся без разрешения китая тот лох.
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22.04.2023 22:56 Ответить
Ну на цьому здається для режиму Китая все.

Сигнал отримають всі. Тепер до війни буде готуватись не тільки Китай. А отже і економіці його хана.
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22.04.2023 23:59 Ответить
Китайцы болтаются и будут сидеть в Гааге на скамейке рядом с плешивым и руководством Венгрии)))
Слава Украине! Слава ее героям!
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23.04.2023 02:39 Ответить
 
 