Посол Омельченко упрекнул дипломата Китая во Франции, для которого "не все просто" с суверенитетом Украины и статусом Крыма: В следующий раз пусть скажет, чей Владивосток?

Посол Украины во Франции Вадим Омельченко отреагировал на скандальные заявления посла Китая в этой стране по поводу Крыма и статуса Украины в международном праве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Посол Китая во Франции Лу Шайе заявил в интервью, что бывшие советские страны "не имеют эффективного статуса в международном праве", поскольку нет международного соглашения, которое бы материализовало их статус суверенной страны.

Также на вопрос, считает ли он Крым принадлежащим Украине, посол сказал, что "это зависит от того, как вы воспринимаете проблему", добавив, что "это не так просто".

Китайский дипломат также сказал, что Крым был "российским поначалу", но не уточнил, что имел в виду под началом.

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Украинский посол Вадим Омельченко остро отреагировал на подобные заявления.

"Либо есть очевидные проблемы с географией. Либо такие заявления идут вразрез с позицией китайской столицы "относительно усилий по восстановлению мира в Украине на основе международного права и целей и принципов Устава ООН".

Тестовый вопрос "Кому принадлежит Крым?", как всегда, является показательным. В следующий раз хорошо было бы расширить его вопросом "Кому принадлежит Владивосток?". Здесь нет места двусмысленности. Крым – это Украина", – заявил Омельченко.

Он добавил, что "советской империи больше не существует, а история двигается дальше".