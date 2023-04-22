Посол Омельченко упрекнул дипломата Китая во Франции, для которого "не все просто" с суверенитетом Украины и статусом Крыма: В следующий раз пусть скажет, чей Владивосток?
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Посол Украины во Франции Вадим Омельченко отреагировал на скандальные заявления посла Китая в этой стране по поводу Крыма и статуса Украины в международном праве.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Посол Китая во Франции Лу Шайе заявил в интервью, что бывшие советские страны "не имеют эффективного статуса в международном праве", поскольку нет международного соглашения, которое бы материализовало их статус суверенной страны.
Также на вопрос, считает ли он Крым принадлежащим Украине, посол сказал, что "это зависит от того, как вы воспринимаете проблему", добавив, что "это не так просто".
Китайский дипломат также сказал, что Крым был "российским поначалу", но не уточнил, что имел в виду под началом.
Украинский посол Вадим Омельченко остро отреагировал на подобные заявления.
"Либо есть очевидные проблемы с географией. Либо такие заявления идут вразрез с позицией китайской столицы "относительно усилий по восстановлению мира в Украине на основе международного права и целей и принципов Устава ООН".
Тестовый вопрос "Кому принадлежит Крым?", как всегда, является показательным. В следующий раз хорошо было бы расширить его вопросом "Кому принадлежит Владивосток?". Здесь нет места двусмысленности. Крым – это Украина", – заявил Омельченко.
Он добавил, что "советской империи больше не существует, а история двигается дальше".
Пожалуйста, подождите...
Владивосто́к (кит. 符拉迪沃斯托克, маньчжурська: ᡥᠠᡳᡧᡝᠨᠸᡝᡳ - що означає «невелике рибальське селище біля моря», рос. Владивосток, неофіційна китайська назва Хайшеньвей
Оно пригожЕн вже матюкаєця, що:""Грязные, б**дь, мокрые, су*а! Неужели, б**дь, когда их туда отправляли, не могли дать влагозащитные костюмы, б**дь, кусок клеенки? (...) Как они будут выполнять боевые задачи, когда, б**дь, думают только об одном: как чуть-чуть отогреться, б**дь. (...) Оружия нет, б**дь (...)! Никто не понимает, что происходит… Как в 41 году определяем, кто находится на своих позициях выстрелом - выстрел есть - значит, еще живы. Просто уничтожение, б**дь, русского народа! Не что иное как геноцид, б**дь!".
Це якийся пи..ць, дебіли! Якого дідька ви сюди приперлися, а тепер ниєте про якийся геноцид?
Йдіть нах з України й уся розмова!
Посол Омельченко дорікнув дипломату Китаю у Франції .
відчуйте різницю. Маленька Естонія і Україна.
А ты ****** своего старого-лоха отца? Вдуй ему!!! ))
Расскажи нам, поведай, русский ванька. А мы тебе разрешим нам пятку поцеловать.
На, целуй! Давай, я жду! Только не слюнявь мне пятку, смерд. )
Але не розумію тих дурбалоїдів, що їдуть в кятай і умиляються там гівном.
А що тоді робе в Радбезі ООН русня? Чому тоді Китай не піднімає там питання нелегітимності недокраїни? І як тоді бути з рішеннями Редбезу якщо в ній країна без офіційного статусу? Сказав А не забудь сказатиБ.
нужно и относиться, привет, пока, пошёл на хрен.
Сигнал отримають всі. Тепер до війни буде готуватись не тільки Китай. А отже і економіці його хана.
Слава Украине! Слава ее героям!