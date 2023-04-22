РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5034 посетителя онлайн
Новости За рубежом Помощь Украине
3 672 31
помощь (6145) Швеция (885)

Война в Украине может быть долгой, нужно готовиться, поставки играют главную роль, - министр обороны Швеции Йонсон

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

пол,йонсон

Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что война РФ против Украины может быть долгой, поэтому союзникам нужно готовиться к этому.

Об этом он сообщил в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Украина получила сотни танков, различных систем артиллерии и тысячи бронемашин, что важно для будущего наступления.

"Но я думаю, что мы должны быть готовы, что война может быть долгой, к сожалению. Для этого очень важно убедиться в том, что мы можем обеспечить логистику, запчасти, боеприпасы", — сказал Йонсон.

Он отметил, что Швеция прилагает все усилия, чтобы активизировать военную помощь со стороны Европейского Союза, чтобы Украина могла получать от ЕС до миллиона артиллерийских снарядов в год.

Читайте также: В Швеции стартуют самые большие за 25 лет военные учения. Украина - среди участников

Глава ведомства подчеркнул, что идет война на истощение, в которой безопасность снабжения является ключевой.

"И поэтому мы сейчас в Швеции пересматриваем наши мощности, чтобы показать, что у нас есть промышленная база, которая одновременно может гарантировать, что мы увеличиваем до 2% ВВП наши расходы на оборону, и в то же время делать больше, чтобы поддерживать Украину", — резюмировал он.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+13
это да, долгая. Это как прорвавшаяся через пробитую ********** дырку канализация - пол-квартиры вмиг затопило, вычищать придётся месяцами, и смрад выветривать годами.
показать весь комментарий
22.04.2023 17:03
+11
показать весь комментарий
22.04.2023 17:05
+11
Чесно кажучи, колективний Захід взмозі дуже вкоротити цю потенційно довгу війну. Але для цього потрібні яйця та бажання.
показать весь комментарий
22.04.2023 17:08
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
это да, долгая. Это как прорвавшаяся через пробитую ********** дырку канализация - пол-квартиры вмиг затопило, вычищать придётся месяцами, и смрад выветривать годами.
показать весь комментарий
22.04.2023 17:03 Ответить
Дырку на Чонгаре пробили, разминировали зеленые умники
показать весь комментарий
22.04.2023 17:08 Ответить
дырку пробили раньше - в головах. Просто у народа с обонянием плохо.
показать весь комментарий
22.04.2023 17:14 Ответить
Urs - " разруха не в клозетах,она в головах!!! Доктор Борменталь,пожалуйста,налейте обычной русской водки!"
показать весь комментарий
22.04.2023 17:19 Ответить
Urs - відповідаю російською мовою: аналогия 100% ! Соседи уж больно беспечными оказались - думали,мол далеко,не коснется...
показать весь комментарий
22.04.2023 17:17 Ответить
показать весь комментарий
22.04.2023 17:05 Ответить
"Я обіцяю вам не шашлики в має, а лише піт, кров та сльози"
Сер Уінстон Черчиль 😕
показать весь комментарий
22.04.2023 17:16 Ответить
Чесно кажучи, колективний Захід взмозі дуже вкоротити цю потенційно довгу війну. Але для цього потрібні яйця та бажання.
показать весь комментарий
22.04.2023 17:08 Ответить
Яйця контролює самі знаєте хто. Тому так довго.
показать весь комментарий
22.04.2023 17:10 Ответить
В двох старих союзників із синьо-жовтими прапорами є спільна мета - реванш за битву з окупантом під Полтавою.
показать весь комментарий
22.04.2023 17:12 Ответить
+ 100!

кацапи отвєтят і за Севастополь, і за Полтаву ! 👿
показать весь комментарий
22.04.2023 17:14 Ответить
І за Батурин.
показать весь комментарий
22.04.2023 17:33 Ответить
не варто жити ніякими реваншами, бо то для планети дуже хренова практика - 3-я світова вмить по всьому світу закрутиться. головне на що варто спиратись - це Статут ООН з міжнародно визнаними кордонами країн і їх не порушенням. Яйця показати в даному випадку - це означає, що країни НАТО чи під егідою ООН мали би ввести свої війська на територію України і допомогти ЗСУ швидко вигнати окупантів з України до її міжнародно визнаних кордонів. А потім через суди і трибунали наказати агресора. тобто кацапи мають пройти Нюргберг-2.
показать весь комментарий
22.04.2023 17:27 Ответить
Поки ви з Гутеррішем займатиметеся словесним проносом і ліпитимете утопічні плани за гроші пуйла, виблискуючи немічними яйцями, мокші вже отримають заслужену звіздюлину від України, а Швеція нам в цьому допоможе.
показать весь комментарий
22.04.2023 18:46 Ответить
на рахунок Гуттеріша ви абсолютно праві. однак не він це має вирішувати, а країни з яйцями. іншими словами, країни із G 7 чи з G 20. Гуттеріш чи інший керівник цієї структури будуть лише виконувати рішення, ухвалене цими країнами. тільки потрібно розробити механізм, який повинен накладати вето на кацапське чи китайське вето.
показать весь комментарий
22.04.2023 20:06 Ответить
непорушенням
показать весь комментарий
23.04.2023 00:58 Ответить
К сожалению эта война надолго. Но как говорят, за свободу нужно платить и иногда даже кровью.
показать весь комментарий
22.04.2023 17:19 Ответить
Я вибачаюся за своє запитання. Ви тому й виїхали, що війна надовго? Чи то Ви так нас "успокаюєте"? Нашо таке казати звідти, де війни немає? Краще промовчати хоча б тому, що Ви не Йонсон. Ні, я не затикаю нікому прота, але треба мати якусь повагу до людей, які не можуть або НЕ ХОЧУТЬ виїзжати з України, розумієте? Дякую.
А ось коли б Ви залишились вдома, то й, може війна скоріше закінчилася, як гадаєте?
показать весь комментарий
22.04.2023 17:25 Ответить
Я уехал в сентябре 2020. Как сейчас помню это была среда. Мой бывший начальник любил говорить среда, день вреда, запомнилось. Тогда еще никто и никому ну ставил в упрек то, что ставите мне вы. А если это упрек, то начните не с меня.
показать весь комментарий
22.04.2023 17:50 Ответить
Ні, ні в якому разі я не ставлю Вам ніяких укорів. Багао хто поїхав й до війни, й на початку повтомасштабного вторгнення, в кожного були свої причини. Але я просто не хотіла б, щоб війна продовжувалася, тим більше довго. Й маю велику ВІРУ та НАДІЮ на Бога та ЗСУ, що дуже скоро це все закінчиться з нашою, УКРАЇНСЬКОЮ, перемогою, літом, коли у Залужного буде День народження, ювілей, от щоб саме тоді все й закінчилося Б.
Бажаю Вам й усім, хто виїхав, мати терпіння, мати багато грошей (й нам також)), щоб й в достатку жити, й донатити на ЗСУ)
Все буде Україна! Іншого НЕ може бути!
показать весь комментарий
22.04.2023 18:18 Ответить
Поэтому ты ********?
показать весь комментарий
22.04.2023 17:40 Ответить
Хтось може дати відповідь на питання. Чому Леопарди можна поставити навесні, а Абрамси аж під осінь? З такими поставками ця війна не закінчиться.
показать весь комментарий
22.04.2023 17:38 Ответить
показать весь комментарий
22.04.2023 17:48 Ответить
Яйця НАТО - це за пару годин зайняти Кенігсберг, І підсмажити лукашенка.
показать весь комментарий
22.04.2023 18:01 Ответить
Сроки окончания войны будут зависеть не только от количества и качества поставляемого

вооружения, полная экономическая изоляция расеи, это самое эффективное оружие, которое

укорит победу Украины и всего цивилизованного мира над фашистами 21-го века.
показать весь комментарий
22.04.2023 18:29 Ответить
До наступного дня оборонпрому, будуть вже свої Нептуни та Громи
показать весь комментарий
22.04.2023 21:13 Ответить
на поставки оружия влияет политическая проституция стран ЕС, не ххх лаять, привез тихо и все....
показать весь комментарий
23.04.2023 08:42 Ответить
полная изоляция болот мацковии,самолеты сажать все без исключения,если надо даже предупредительной ракетой вдоль борта.. контингент подворотни фильтровать в Гаагском военном Трибунале
показать весь комментарий
23.04.2023 08:45 Ответить
 
 