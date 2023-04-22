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Новая Каховка (147) оккупация (9509)

Российские оккупанты требуют от жителей Новой Каховки выселяться из домов, - Центр нацсопротивления

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф

Россияне требуют от жителей левого берега Херсона, проживающих вдоль Днепра, покинуть регион.

Об этом сообщил Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

В частности, в Новой Каховке и в пгт Днепряне оккупанты сообщили местным жителям, что проживающие на первой береговой линии Днепра должны срочно покинуть жилье. При этом враг размещает свою технику в жилых районах этих населенных пунктов.

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Также россияне продолжают разворовывать украинскую инфраструктуру на временно захваченных землях. В частности, в пгт Бриловка около 150 окупантов демонтировали элеватор на металлолом.
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Топ комментарии
+10
більшість там прокинулись зранку вже під кацапами. шось я не пригадаю новин, де випускали з окупації всіх бажаючих
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22.04.2023 18:03
+8
самий пздц,що той хто провернув це-зараз сидить на банковій з тризубом на всю грудіну, гундосить"Слава Україні"
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22.04.2023 18:43
+3
а почему бы зэ-иуде не освободить херсонщину за то же время за которое он сдал ее?-за 6 часов
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22.04.2023 18:08
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кто эти люди ? почему не уехали ?
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22.04.2023 17:58 Ответить
більшість там прокинулись зранку вже під кацапами. шось я не пригадаю новин, де випускали з окупації всіх бажаючих
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22.04.2023 18:03 Ответить
Так, більшість проснулися вже в окупації, але ще більшість там чекали "срусский мир" і ганьбили Україну.
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22.04.2023 19:26 Ответить
а почему бы зэ-иуде не освободить херсонщину за то же время за которое он сдал ее?-за 6 часов
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22.04.2023 18:08 Ответить
Сдал то он, а освобождают ее своими жизнями наши солдаты. И левый берег освободить намного тяжелее, чем правый. Орки как-раз готовились и построили эшелонированную оборону от берега Днепра до берега Азовского и Черного морей.
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22.04.2023 18:15 Ответить
самий пздц,що той хто провернув це-зараз сидить на банковій з тризубом на всю грудіну, гундосить"Слава Україні"
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22.04.2023 18:43 Ответить
договариваться с коцапами, о чем? после их списков на уничтожение , и отжатие территорий... пусть клозетто отдаст часть италии куйлу, ради мира...
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22.04.2023 18:13 Ответить
вот интересно - кто резал элеватор на металл? Не чмобы же, отставив в сторонку автоматы, и взяв в руку газовый резак.
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22.04.2023 18:22 Ответить
Израильско-украинский доброволец, который присоединился к украинским силам для борьбы с вторжением России, был взят в плен и казнен российскими военными под Бахмутом , сообщает украинское издание Укринформ.

Александр Дубовик с позывным Партизан, как сообщается, был убит 23 декабря после тяжелого ранения и взятия в плен российскими солдатами в Зайцево Бахмутского района.

По данным издания, Дубовик родился в Днепре, но позже совершил алию в Израиль.
Сообщается, что в феврале прошлого года, когда Россия начала вторжение в Украину, Дубовик вернулся в Украину, чтобы служить добровольцем в армии.

У Александра остались жена и двое детей девяти и двух лет.
По данным СМИ, его родители, а также младшие братья и сестры живут в Израиле .
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22.04.2023 18:27 Ответить
А при Порохе спали ели пили спокойно не только в Каховке….а везде…..и никто со СВОИХ же домов не выгонял.Нашли на свою Ж приключений жабы зеленые братва малороССкая. Где эти найемы лещенко парасюки скрыпины и прочие гордоны……пусть идут вопросы решают ..…так сидят бабусики стригут на войне и крови зарабатывают. Так может это и было их целью в мутной воде купонов настричь…..
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22.04.2023 18:28 Ответить
Если бы из Наема и Лещенко не сделали депутатов, я знал бы их как простых журналистов. Если бы из Парасюка не сделали героя Майдана, я бы вообще не знал кто это такой....
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22.04.2023 18:41 Ответить
 
 