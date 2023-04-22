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Российские оккупанты требуют от жителей Новой Каховки выселяться из домов, - Центр нацсопротивления
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Россияне требуют от жителей левого берега Херсона, проживающих вдоль Днепра, покинуть регион.
Об этом сообщил Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.
В частности, в Новой Каховке и в пгт Днепряне оккупанты сообщили местным жителям, что проживающие на первой береговой линии Днепра должны срочно покинуть жилье. При этом враг размещает свою технику в жилых районах этих населенных пунктов.
Также россияне продолжают разворовывать украинскую инфраструктуру на временно захваченных землях. В частности, в пгт Бриловка около 150 окупантов демонтировали элеватор на металлолом.
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Александр Дубовик с позывным Партизан, как сообщается, был убит 23 декабря после тяжелого ранения и взятия в плен российскими солдатами в Зайцево Бахмутского района.
По данным издания, Дубовик родился в Днепре, но позже совершил алию в Израиль.
Сообщается, что в феврале прошлого года, когда Россия начала вторжение в Украину, Дубовик вернулся в Украину, чтобы служить добровольцем в армии.
У Александра остались жена и двое детей девяти и двух лет.
По данным СМИ, его родители, а также младшие братья и сестры живут в Израиле .