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Новости За рубежом
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Еврокомиссия (1317) импорт (545)

Переговоры Еврокомиссии с пятью странами относительно запрета агроимпорта из Украины продолжатся завтра, - Польское радио

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

зерно

В воскресенье, 23 апреля, в 13.00 возобновятся переговоры Европейской комиссии с пятью странами, в том числе и с Польшей, относительно чрезмерного импорта из Украины.

Об этом узнала корреспондентка Польского радио в Брюсселе Беата Пломецкая. Сначала сообщалось о том, что очередные переговоры пройдут во вторник, передает Цензор.НЕТ.

Речь идет прежде всего о введении запрета импорта украинских продуктов. Комиссия предложила, что введет запрет на импорт в Польшу, Болгарию, Румынию, Словакию и Венгрию пшеницы, кукурузы, подсолнечника и семян рапса. Действия на уровне ЕС заменят односторонние решения государств по блокированию импорта из Украины.

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"Пять стран оценили, что предложения комиссии — недостаточны. Поэтому до сих пор консультации по этому делу не принесли результатов. Польша, Болгария, Румыния, Словакия и Венгрия хотят, чтобы запрет импорта также касался подсолнечного масла, муки, меда, сахара и мягких фруктов, яиц, мяса, молока и молочных продуктов. Министры сельского хозяйства пяти стран написали об этом в письме, присланном в комиссию, выяснить также нужно, насколько долго такой запрет должен действовать. Заинтересованные страны в своих ожиданиях не определяют срок. По их мнению, это должно действовать до стабилизации ситуации на рынке. Если в воскресенье не будет результатов, то очередные переговоры пройдут в понедельник. В планах объявить о соглашении не позднее вторника при условии встречи в Люксембурге министров полеводства 27 стран", - сообщает журналистка.
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Фраза "вільна торгівля з ЄС" засяяла новими барвами цього тижня. Тобто є вільний ринок, коли країни одноосібно блокують імпорт, бо їм так захотілося, а є ще вільніший вільний ринок - це коли про часткову вільну торгівлю треба домовлятися з кожною країною... Оруел би голосно плакав зі своїм "Колгоспом тварин".
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22.04.2023 18:40 Ответить
Цікаво, куди і як збували раніше. От що там за контрактами? Тільки маючи інформацію можна робити висновки..а так..
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22.04.2023 19:03 Ответить
Які контракти? Були річні квоти майже на все, а промислові товари взагалі експортувати до ЄС було заборонено, тому що не відповідали їхнім стандартам. З ЄС до України експортували що завгодно без обмежень.
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22.04.2023 19:20 Ответить
Тоді куди своє збіжжя дівали до повномосштабного вторгнення?? Якщо не можемо продати те, що залишилось невкраденим чи неспаленим?
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22.04.2023 19:56 Ответить
Його вивозили кораблями куди-завгодно і дуже багато. Переважно Африка і арабський світ.
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22.04.2023 20:25 Ответить
То в чому питання? Як вивозили раніше, нехай і зараз так вивозять.
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22.04.2023 21:30 Ответить
Вільна торгівля ознаачє, що з ЄС в Україну експортують що завгодно в необмеженой кількості, а Україна в ЄС - по річним квотам. Всі пом'ятають, що наприклад річні квоти на мед закінчюються кожного року у січні місяці.
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22.04.2023 19:17 Ответить
 
 